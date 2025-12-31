Familiares y amigos despiden a Jazmín García, mujer policía hallada muerta en la CdMx

La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Juan "N", pareja de Jazmín García, quien es fue vinculado con el presunto feminicidio de la mujer policía.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- Familiares, amigos e integrantes de colectivos feministas acudieron el martes al sepelio de Jazmín García, una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que presuntamente fue víctima de feminicidio por su pareja.

El cuerpo de Jazmín partió de una iglesia cerca de las 13:30 horas con rumbo al panteón de Muiteles, en la Alcaldía Álvaro Obregón, de acuerdo con un video difundido en redes sociales.

La oficial de 25 años de edad fue vista por última vez el pasado 15 de diciembre, según la ficha de búsqueda que fue emitida por las autoridades capitalinas el miércoles de la semana anterior.

Gracias a cámaras de videovigilancia, las autoridades se percataron de que Jazmín García ingresó a su domicilio en la Alcaldía Álvaro Obregón, pero no se le vio salir.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció el domingo la detención de Jesús "N", expareja de Jazmín García, en el domicilio que ambos compartían.

Previamente, el Ministerio Público solicitó a un Juez de control la orden de aprehensión del sujeto antes mencionado, así como una orden de cateo del inmueble que ambos compartían.

En ese contexto, la policía acudió al domicilio en compañía de un binomio canino, perteneciente al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), el cual confirmó que la víctima se encontraba en el sitio.

Dado lo anterior, Juan "N" fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes que determinarán su situación jurídica.