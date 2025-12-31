Ladrones roban 30 millones de euros de bóveda de un banco en Gelsenkirchen, Alemania

Redacción/SinEmbargo

31/12/2025 - 4:58 am

La Policía de Gelsenkirchen aún lleva a cabo investigaciones para ubicar a los ladrones de un banco.

Tras el robo en el banco, cerca de 200 personas acudieron a la sucursal para expresar su preocupación por lo sustraído, cuyo valor aproximado es de 30 millones de euros.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- Un grupo de ladrones robó un banco Sparkasse el martes en la ciudad de Gelsenkirchen, en Alemania, de donde se llevaron dinero, oro y joyas por un valor de unos 30 millones de euros. Hasta este momento, dichas personas permanecen prófugas de la justicia.

La Policía de Alemania confirmó que los ladrones abrieron más de tres mil cajas de seguridad que no sólo contenían dinero en efectivo, sino también metales preciosos, los cuales se encontraban en una cámara acorazada del banco.

Las autoridades alemanas aún investigan las imágenes de una cámara de videovigilancia ubicada en el estacionamiento del banco, la cual captó a varios sospechosos que viajaban en un vehículo modelo Audi RS6 con matrícula de Hannover, ciudad del norte germano.

Se tiene conocimiento de que los ladrones ingresaron a la cámara acorazada del banco a través de un gran agujero desde un edificio adyacente, cuando las instalaciones del banco Sparkasse se encontraban cerradas debido a las fiestas decembrinas.

"Debido a los grandes daños de construcción sufridos, los clientes no pueden entrar en esa parte hasta nuevo aviso", indicó el banco en un comunicado, luego de que cerca de 200 personas exigieron entrar a las instalaciones de la sucursal.

Cabe señalar que las cajas de seguridad de la cámara acorazada están aseguradas, pero el contenido de las mismas  puede estar sujeto a seguros suplementarios.

La noticia del robo generó grandes concentraciones de clientes del banco Sparkasse, quienes expresaron su preocupación por los objetos robados de la bóveda.

La ciudad de Gelsenkirchen está ubicada a unos 192 kilómetros al noroeste de la ciudad de Fráncfort, cuya zona es el centro financiero de Alemania y Europa y sede del Banco Central Europeo.

