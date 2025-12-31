Israel revocará licencias a ONG como MSF y Oxfam por incumplir las normas de registro

Europa Press

31/12/2025 - 6:07 am

Israel revocará permisos a ONG como MSF y Oxfam.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump exige desarme de Hamás y urge acelerar segunda fase del alto al fuego en Gaza

Ataques israelíes en Gaza dejan 4 muertos; Hamás rechaza expulsión hacia Somalilandia

Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra Líbano tras ordenar evacuaciones

Israel solicitó a las ONG presentar una serie de documentos como parte de una nueva normativa de registro que permite denegar permisos a organismos sospechosos de colaborar con "organizaciones terroristas".

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Israel ha anunciado que 37 ONG, entre ellas Médicos sin Fronteras (MSF) y Oxfam, han incumplido los nuevos requisitos establecidos por ley para registrarse y obtener permiso a fin de llevar a cabo sus actividades humanitarias en los Territorios Palestinos Ocupados, por lo que sus licencias se revocarán a partir del 1 de enero de 2026.

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel, dirigido por Amichai Chikli, ha detallado en un comunicado que las licencias de estas organizaciones serán revocadas a partir del 1 de enero y deberán completar el cierre de sus operaciones en un plazo de 60 días antes del 1 de marzo.

Las autoridades israelíes habían pedido a las ONG que presentaran en un plazo de 10 meses una serie de documentos sobre su organización y operaciones, incluyendo una lista de todos los empleados, como parte de una nueva normativa de registro que permite denegar permisos si son, por ejemplo, sospechosas de colaborar con "organizaciones terroristas" designadas como tales por Israel, como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, ha indicado que "la inscripción continúa abierta", por lo que "las organizaciones aún pueden postularse y las solicitudes continuarán siendo revisadas y procesadas".

Sin su incorporación a este registro, las ONG no pueden incluir a personal internacional con conocimientos técnicos, por ejemplo en salud, agua o saneamiento, ni introducir suministros de ayuda esenciales a través de las fronteras controladas por Israel hacia Gaza o Cisjordania. La fecha límite original para cumplir los requisitos era el 9 de septiembre, si bien el Gobierno la extendió "de buena fe" hasta el 31 de diciembre.

"El mensaje es claro: la asistencia humanitaria es bienvenida; la explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas es inaceptable. Israel seguirá protegiendo su soberanía, a sus ciudadanos y la integridad de la acción humanitaria", ha destacado Chikli, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que esta decisión "no afectará en el futuro el volumen de ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza".

"Las organizaciones que recibieron la notificación de la suspensión de sus actividades en la Franja de Gaza no transportaron ayuda a Gaza durante el alto el fuego vigente, e incluso en el pasado, su contribución combinada solo representó alrededor del 1 por ciento del volumen total de ayuda", ha aseverado.

En este sentido, ha argumentado que el endurecimiento de las condiciones en el registro "tiene como objetivo prevenir la explotación de la ayuda por parte de Hamás, que en el pasado operó bajo la cobertura de ciertas organizaciones internacionales de ayuda, consciente o inconscientemente".

Asimismo, el COGAT ha acusado a MSF de negarse a proporcionar al Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel una lista de sus empleados en virtud de las nuevas normas de registro, que también permiten denegar permisos operativos a entidades que "promuevan la deslegitimación del Estado de Israel" o nieguen "su existencia como Estado democrático".

La directora senior Investigación, Incidencia Política y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha resaltado en redes sociales que la decisión de prohibir el acceso a Gaza a organizaciones humanitarias "no solo es un escándalo", sino "una escalada deliberada de su genocidio contra los palestinos".

"Bloquear ayuda vital mientras la población civil se enfrenta al hambre, las enfermedades y los bombardeos, a pesar del supuesto alto el fuego, es una flagrante violación del Derecho Internacional y un atentado contra la humanidad misma. Se trata de un castigo colectivo de escala catastrófica", ha sentenciado.

Las autoridades israelíes aseguraron que en junio de 2024, un miembro de Yihad Islámica fue identificado como trabajador de MSF, mientras que en septiembre de 2024, otro empleado de la citada ONG fue identificado como francotirador de Hamás.

Los organismos de la ONU y las ONG que trabajan en Gaza exigieron el levantamiento "inmediato" de los obstáculos al acceso y a las operaciones humanitarias en el territorio palestino ocupado, aludiendo a que la labor de estas organizaciones es "insustituible".

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

+ Sección

Galileo

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
2

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

Javier Arturo Aguilera Peña ha emergido como una figura central y controversial en el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto prioritario del Gobierno federal.
3

Empresario del Tramo Z, inhabilitado por corrupto, tenía tigres y leones en Pachuca

El Universal Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada por fraude.
4

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
5

Los Hank, herederos del profesor que presumía ser corrupto, participaron del Tramo Z

La SSPC emite alerta por robo de cilindro con gas cloro.
6

Alerta nacional por robo de cilindro con gas cloro; la SSPC advierte riesgo mortal

Buró de crédito.
7

Buró de Crédito

8

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

La Policía de Gelsenkirchen aún lleva a cabo investigaciones para ubicar a los ladrones de un banco.
9

Ladrones roban 30 millones de euros de bóveda de un banco en Gelsenkirchen, Alemania

Jazmín García, policía de la SSC, presunta víctima de feminicidio.
10

Familiares y amigos despiden a Jazmín García, mujer policía hallada muerta en la CdMx

11

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

Una clienta de un Walmart protagonizó el pasado 24 de diciembre una riña con otros compradores al pretender interferir en una fila de espera para comprar pavos.
12

VIDEO ¬ "Lady Pavo" ocasiona riña en supermercado de la CdMx por colarse en la fila

11 gobiernos estatales ratificaron su compromiso para que niñas y niños aprendan a leer y escribir a tiempo, como parte de la alianza “México aprende leyendo”, impulsada por Fundación Instituto Natura y la UNESCO.
13

ENTREVISTA ¬ Gobiernos "despistados" de Morena firmaron acuerdo privatizador: Arriaga

14

Pareja obligaba a sus cinco hijos a tener relaciones sexuales entre ellos para darles de comer

15

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Jazmín García, policía de la SSC, presunta víctima de feminicidio.
1

Familiares y amigos despiden a Jazmín García, mujer policía hallada muerta en la CdMx

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
2

Los Hank, herederos del profesor que presumía ser corrupto, participaron del Tramo Z

Dos familiares de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos, fueron vinculados a proceso.
3

El suegro y un cuñado de Iván Archivaldo son vinculados por delitos contra la salud

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cerró temporalmente el acceso a la Reserva de la Biosfera del Volcán Tacaná en Chiapas por una granizada.
4

Granizada deja a 80 personas atrapadas en el volcán Tacaná, Chiapas; activan rescate

La Secretaría de Economía (SE) indicó los productos de las industrias que tendrán que pagar impuestos tras la aprobación de la Ley Arancelaria.
5

Nueva reforma arancelaria: ¿qué productos pagarán impuestos? Aquí la lista completa

Una clienta de un Walmart protagonizó el pasado 24 de diciembre una riña con otros compradores al pretender interferir en una fila de espera para comprar pavos.
6

VIDEO ¬ "Lady Pavo" ocasiona riña en supermercado de la CdMx por colarse en la fila

11 gobiernos estatales ratificaron su compromiso para que niñas y niños aprendan a leer y escribir a tiempo, como parte de la alianza “México aprende leyendo”, impulsada por Fundación Instituto Natura y la UNESCO.
7

ENTREVISTA ¬ Gobiernos "despistados" de Morena firmaron acuerdo privatizador: Arriaga

Javier Arturo Aguilera Peña ha emergido como una figura central y controversial en el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto prioritario del Gobierno federal.
8

Empresario del Tramo Z, inhabilitado por corrupto, tenía tigres y leones en Pachuca

La SSPC emite alerta por robo de cilindro con gas cloro.
9

Alerta nacional por robo de cilindro con gas cloro; la SSPC advierte riesgo mortal

Un Juez de Veracruz descartó el delito de terrorismo imputado al periodista Rafael León Segovia, y ordenó que continúe su proceso bajo prisión domiciliaria.
10

El periodista Rafael León libra cargo de terrorismo; Juez ordena prisión domiciliaria

Claudia Sheinbaum reiteró que no se debe dejar a familiares en los cargos y cuestionó la constitucionalidad de la llamada "Ley Gobernadora" de San Luis Potosí.
11

RADICALES ¬ Lo que se viene en 2026: T-MEC, la Reforma Electoral, Salinas Pliego…

La audiencia que la FGR solicitó para imputar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, delitos por malversación de recursos fue pospuesta por segunda vez.
12

Audiencia del exgobernador Javier Duarte para imputar nuevo delito se aplaza otra vez