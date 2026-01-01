Concierto de Año Nuevo en CdMx: Brugada encabeza celebración ante 250 mil personas

Autoridades capitalinas desplegarán operativos de seguridad y cierres viales para recibir el Año Nuevo.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- La Ciudad de México (CdMx) ya vive el concierto de música electrónica más grande del mundo, que arrancó este 31 de diciembre en el Ángel de la Independencia sobre Paseo de la Reforma, convertido en una enorme pista de baile a cielo abierto para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026.

Miles de personas se concentran en la principal avenida capitalina para disfrutar de los espectáculos musicales y del show de fuegos artificiales que marcarán la llegada del Año Nuevo.

Para garantizar la seguridad, autoridades capitalinas desplegaron operativos especiales y aplicaron cierres viales en las zonas de mayor afluencia.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este 31 de diciembre el servicio en las Líneas 1, 2, 3, 8 y 9 se extenderá hasta la 1:00 hora, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, con el propósito de facilitar los traslados de las personas usuarias durante las celebraciones de fin de año.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en inmediaciones del Ángel de la Independencia por preparativos para “Festejo de #AñoNuevo2026”, que se llevará a cabo a partir de las 18:00 horas, sobre Av. Paseo de la Reforma entre la Glorieta del Ahuehuete y la Fuente de la Diana… pic.twitter.com/YqB4x6We2j — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 31, 2025

La dependencia capitalina recordó que el 1 de enero el servicio operará con horario de día festivo, de 7:00 a 24:00 horas.

Conforme avanzan las horas, las celebraciones continúan en distintos puntos del mundo. El 2026 comenzó en Kiribati y se extendió por Asia, Oceanía, Europa y América. En Sydney, cientos de miles se reunieron en la bahía para presenciar el espectáculo de fuegos artificiales, acompañado de un minuto de silencio por las víctimas del ataque en Bondi Beach.

En Brasil, se espera a más de dos millones de personas en Copacabana, mientras que Hong Kong canceló su show pirotécnico en duelo por las víctimas de un incendio.

Así, el inicio del 2026 se vive entre fiesta y memoria, con celebraciones, homenajes y llamados a la paz.