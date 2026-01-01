Cobertura

Concierto de Año Nuevo en CdMx: Brugada encabeza celebración ante 250 mil personas

Redacción/SinEmbargo

31/12/2025 - 11:55 pm

Clara Brugada encabeza celebración de Año nuevo ante 250 mil personas.

Autoridades capitalinas desplegarán operativos de seguridad y cierres viales para recibir el Año Nuevo.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- La Ciudad de México (CdMx) ya vive el concierto de música electrónica más grande del mundo, que arrancó este 31 de diciembre en el Ángel de la Independencia sobre Paseo de la Reforma, convertido en una enorme pista de baile a cielo abierto para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026.

Miles de personas se concentran en la principal avenida capitalina para disfrutar de los espectáculos musicales y del show de fuegos artificiales que marcarán la llegada del Año Nuevo.

Para garantizar la seguridad, autoridades capitalinas desplegaron operativos especiales y aplicaron cierres viales en las zonas de mayor afluencia.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este 31 de diciembre el servicio en las Líneas 1, 2, 3, 8 y 9 se extenderá hasta la 1:00 hora, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, con el propósito de facilitar los traslados de las personas usuarias durante las celebraciones de fin de año.

La dependencia capitalina recordó que el 1 de enero el servicio operará con horario de día festivo, de 7:00 a 24:00 horas.

Conforme avanzan las horas, las celebraciones continúan en distintos puntos del mundo. El 2026 comenzó en Kiribati y se extendió por Asia, Oceanía, Europa y América. En Sydney, cientos de miles se reunieron en la bahía para presenciar el espectáculo de fuegos artificiales, acompañado de un minuto de silencio por las víctimas del ataque en Bondi Beach.

En Brasil, se espera a más de dos millones de personas en Copacabana, mientras que Hong Kong canceló su show pirotécnico en duelo por las víctimas de un incendio.

Así, el inicio del 2026 se vive entre fiesta y memoria, con celebraciones, homenajes y llamados a la paz.

Actualizaciones en vivo

    Redacción/SinEmbargo

    Redacción/SinEmbargo

    Lo dice el reportero

    + Sección

    Opinión

    María Rivera

    Memoria

    "Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
    Por María Rivera
    Gustavo de Hoyos Walther

    Buró de Crédito

    "Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
    Por Gustavo de Hoyos Walther
    Salvador Guerrero Chiprés

    La silla vacía

    “Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
    Por Salvador Guerrero Chiprés
    Rubén Martín

    México y Siria, hermanados por las desapariciones

    "La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
    Por Rubén Martín
    + Sección

    Opinión en Video

    Doce uvas al 2026
    Por Mario Campa

    Doce uvas al 2026

    La sabiduría del final
    Por Óscar de la Borbolla

    La sabiduría del final

    2025: no dejar más espacio a los carroñeros
    Por Juan Carlos Monedero

    2025: no dejar más espacio a los carroñeros

    Fue corrupción, negligencia o sabotaje
    Por Álvaro Delgado Gómez

    Fue corrupción, negligencia o sabotaje

    "Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
    Por Ana Lilia Pérez

    "Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

    Adiós al neoliberalismo
    Por Alejandro Páez Varela

    Adiós al neoliberalismo

    La corrupción me da risa
    Por Muna D. Buchahin

    La corrupción me da risa

    San Francisco vs Coca y UPs
    Por Alejandro Calvillo

    San Francisco vs Coca y UPs

    Un deseo decembrino
    Por Héctor Alejandro Quintanar

    Un deseo decembrino

    “Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
    Por Pedro Mellado Rodríguez

    “Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

    + Sección

    Galileo

    Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

    Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

    Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

    "Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

    La grasa no es tu enemiga.

    La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

    Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

    "Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

    Encías y el corazón.

    Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

    ¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

    ¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

    La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

    Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

    El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

    ¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

    Volcán Popocatépetl

    Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

    Beneficios del agua de coco para la salud

    ¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

    Las más leídas en SinEmbargo

    Ver sección
    Las más leídas
    Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
    1

    Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

    Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
    2

    Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

    Experto ferroviario desmiente a TV Azteca; no vaticinó tragedia del Interoceánico.
    3

    Consultor ferroviario inglés exhibe a TV Azteca: No predije tragedia en Interoceánico

    Jeffrey Epstein, delincuente sexual, y Donald Trump, actual Presidente de Estados Unidos (EU).
    4

    WSJ revela cómo Mar-a-Lago enviaba jóvenes a Epstein. Y él “se sobrepasaba” con ellas

    CDMX obligará a separar residuos desde 2026; busca reciclar 50 por ciento para 2030
    5

    CdMx inicia separación de basura obligatoria este 1 de enero: ¿Cómo debes entregarla?

    Javier Arturo Aguilera Peña ha emergido como una figura central y controversial en el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto prioritario del Gobierno federal.
    6

    Empresario del Tramo Z, inhabilitado por corrupto, tenía tigres y leones en Pachuca

    Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío
    7

    Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

    Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
    8

    Los Hank, herederos del profesor que presumía ser corrupto, participaron del Tramo Z

    El Universal Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada por fraude.
    9

    Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión

    Cuatro personas fallecieron este miércoles en el barrio de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CdMx), producto de una intoxicación.
    10

    Intoxicación en la Alcaldía Álvaro Obregón deja 4 muertos y tres sobrevivientes

    11

    AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

    Buró de crédito.
    12

    Buró de Crédito

    La Semar y la SSPC detienen a "El Sagitario", líder los Beltrán Leyva.
    13

    "El Sagitario", segundo al mando de la organización de los Beltrán Leyva, es detenido

    14

    VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

    La Policía Municipal de Morelia recuperó este miércoles el cilindro con gas cloro que fue sustraído ayer de un pozo en la colonia Dr. Miguel Silva González.
    15

    Cilindro con gas cloro es recuperado en Morelia tras alerta de riesgo en seis estados

    Destacadas

    Ver sección
    Destacadas
    La Semar y la SSPC detienen a "El Sagitario", líder los Beltrán Leyva.
    1

    "El Sagitario", segundo al mando de la organización de los Beltrán Leyva, es detenido

    2

    Anuario2025 ¬ De Casa Blanca a Segalmex: Un cuarto de siglo de escándalos sin castigo

    Clara Brugada encabeza celebración de Año nuevo ante 250 mil personas.
    3

    Concierto de Año Nuevo en CdMx: Brugada encabeza celebración ante 250 mil personas

    Sheinbaum eximió a los videojuegos violentos de pagar el 100 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
    4

    Decreto presidencial elimina el IEPS a videojuegos violentos sin pasar por Congreso

    La Policía Municipal de Morelia recuperó este miércoles el cilindro con gas cloro que fue sustraído ayer de un pozo en la colonia Dr. Miguel Silva González.
    5

    Cilindro con gas cloro es recuperado en Morelia tras alerta de riesgo en seis estados

    pleno de la Suprema Corte
    6

    #Anuario2025 ¬ La Corte se distanció de los lujos y el escándalo para abrirse al voto

    El ejército estadounidense informó este miércoles la destrucción de otras dos embarcaciones "narcoterroristas" en aguas internacionales.
    7

    EU bombardea otras 2 embarcaciones en aguas internacionales; van 32 ataques en 2025

    Miles vuelven a las calles para exigir alto al genocidio de Israel en Palestina
    8

    ENTREVISTA ¬ Palestinos refugiados en México denuncian que el alto al fuego no sirvió

    Jeffrey Epstein, delincuente sexual, y Donald Trump, actual Presidente de Estados Unidos (EU).
    9

    WSJ revela cómo Mar-a-Lago enviaba jóvenes a Epstein. Y él “se sobrepasaba” con ellas

    Claudia Sheinbaum envía mensaje de Año Nuevo.
    10

    CSP envía mensaje de Año Nuevo: “Me seguiré dedicando en cuerpo y alma por México”

    Peso cierra 2025 en 18 por dólar y marca récord histórico.
    11

    Súper peso tiene cierre de año histórico: alcanza su mayor ganancia anual desde 1994

    La Alcaldesa de Tecámac, Estado de México (Edomex), Rosi Wong, informó este miércoles que una servidora pública de este municipio fue atacada a balzos.
    12

    Funcionaria municipal del DIF-Tecámac sobrevive a ataque armado cerca de su domicilio