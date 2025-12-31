EN VIVO

La CdMx se prepara para recibir el 2026 con concierto en el Ángel de la Independencia

Redacción/SinEmbargo

31/12/2025 - 3:00 pm

La CdMx se prepara para recibir el 2026.

Autoridades capitalinas desplegarán operativos de seguridad y cierres viales para recibir el Año Nuevo.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- La capital mexicana se prepara para recibir el 2026 con operativos de seguridad, cierres viales en zonas de concentración y espectáculos programados en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México (CdMx), que se convertirá en una enorme pista de baile a cielo abierto.

Autoridades prevén la asistencia de miles de personas a la Fiesta electrónica de Año Nuevo y al show de fuegos artificiales que marcarán la llegada del nuevo año.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este 31 de diciembre el servicio en las Líneas 1, 2, 3, 8 y 9 se extenderá hasta la 1:00 hora, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, con el propósito de facilitar los traslados de las personas usuarias durante las celebraciones de fin de año.

La dependencia capitalina recordó que el 1 de enero el servicio operará con horario de día festivo, de 7:00 a 24:00 horas.

Conforme avanzan las horas, las celebraciones continúan en distintos puntos del mundo. El 2026 comenzó en Kiribati y se extendió por Asia, Oceanía, Europa y América. En Sydney, cientos de miles se reunieron en la bahía para presenciar el espectáculo de fuegos artificiales, acompañado de un minuto de silencio por las víctimas del ataque en Bondi Beach.

En Brasil, se espera a más de dos millones de personas en Copacabana, mientras que Hong Kong canceló su show pirotécnico en duelo por las víctimas de un incendio.

Así, el inicio del 2026 se vive entre fiesta y memoria, con celebraciones, homenajes y llamados a la paz.

    Gustavo de Hoyos Walther

    Buró de Crédito

    "Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
    Por Gustavo de Hoyos Walther
    Salvador Guerrero Chiprés

    La silla vacía

    “Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
    Por Salvador Guerrero Chiprés
    Rubén Martín

    México y Siria, hermanados por las desapariciones

    "La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
    Por Rubén Martín
    Jorge Alberto Gudiño Hernández

    Para el fin de año

    "Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
    Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
    Doce uvas al 2026
    Por Mario Campa

    Doce uvas al 2026

    La sabiduría del final
    Por Óscar de la Borbolla

    La sabiduría del final

    2025: no dejar más espacio a los carroñeros
    Por Juan Carlos Monedero

    2025: no dejar más espacio a los carroñeros

    Fue corrupción, negligencia o sabotaje
    Por Álvaro Delgado Gómez

    Fue corrupción, negligencia o sabotaje

    "Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
    Por Ana Lilia Pérez

    "Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

    Adiós al neoliberalismo
    Por Alejandro Páez Varela

    Adiós al neoliberalismo

    La corrupción me da risa
    Por Muna D. Buchahin

    La corrupción me da risa

    San Francisco vs Coca y UPs
    Por Alejandro Calvillo

    San Francisco vs Coca y UPs

    Un deseo decembrino
    Por Héctor Alejandro Quintanar

    Un deseo decembrino

    “Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
    Por Pedro Mellado Rodríguez

    “Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

    Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

    Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

    Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

    "Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

    La grasa no es tu enemiga.

    La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

    Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

    "Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

    Encías y el corazón.

    Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

    ¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

    ¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

    La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

    Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

    El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

    ¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

    Volcán Popocatépetl

    Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

    Beneficios del agua de coco para la salud

    ¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

