EN VIVO

VIDEOS ¬ El mundo despide un difícil 2025 y recibe el Año Nuevo 2026 con esperanza

Redacción/SinEmbargo

31/12/2025 - 8:12 am

El Año Nuevo 2026 se celebra alrededor del mundo tras año convulso.

Conforme avanzan las horas, las celebraciones del Año Nuevo 2026 continúan en otros puntos del mundo.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- El 2026 comenzó a abrirse paso por el planeta con celebraciones multitudinarias y también momentos de recogimiento, en una transición marcada por un 2025 convulso en distintos frentes.

El primer territorio en recibir el Año Nuevo fue el remoto atolón de Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, donde el reloj marcó la llegada del 2026 a las 10:00 horas GMT. Desde ese punto del Pacífico, los festejos comenzaron a desplazarse hacia el oeste, siguiendo el curso de los husos horarios y alcanzando progresivamente a millones de personas en Asia, Oceanía, Europa y América.

En Sydney, considerada por sus autoridades como la “capital mundial del Año Nuevo”, cientos de miles de personas se reunieron alrededor de la bahía para presenciar el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, que este año incluyó cerca de nueve toneladas de pirotecnia.

Previo a la celebración, se celebró un minuto de silencio por las víctimas del ataque terrorista en Bondi Beach que el pasado 14 de diciembre dejó 15 muertos.

Conforme avanzan las horas, las celebraciones continúan en otros puntos del mundo. En Brasil, autoridades esperan a más de dos millones de personas en la playa de Copacabana, escenario de lo que se perfila como la mayor fiesta de Año Nuevo a nivel global. En contraste, Hong Kong decidió cancelar su tradicional espectáculo de fuegos artificiales sobre el puerto Victoria, como muestra de respeto y duelo por las 161 víctimas de un incendio ocurrido en noviembre.

Así, el inicio del 2026 se vive entre la celebración y la memoria, con fuegos artificiales, homenajes y llamados a la paz que reflejan el ánimo de un mundo que busca renovarse sin olvidar las heridas recientes.

