Zohran Mamdani asumirá la Alcaldía de NY con el Corán y en una estación del Metro

Redacción/SinEmbargo

31/12/2025 - 2:31 pm

Zohran Mamdani

Para el juramento, el musulmán utilizará un ejemplar del Corán que perteneció a su abuelo y otro que fue del historiador y escritor negro Arturo Schomburg, el cual fue prestado por la Biblioteca de Nueva York, indicó su equipo.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- Zohran Mamdani, el socialista demócrata de 34 años, musulmán y migrante, que hizo historia el pasado 4 de noviembre al ser elegido como Alcalde de Nueva York se prepara para asumir el cargo este 1 de enero y gobernar la ciudad más grande de Estados Unidos.

Será a la media noche de este miércoles cuando Mamdani prestará juramento en Old City Hall, lo hará en una histórica estación de metro de Manhattan en desuso y, por primera vez, sobre el Corán en lugar de la Biblia que han utilizado más de 100 antecesores en el cargo.

Portavoces del político de 34 años, confirmaron tanto al New York Times como al New York Post que Mamdani prestará juramento, por primera vez, sobre tres copias distintas del Corán, libro sagrado del islam, en lugar de hacerlo sobre la biblia, que ha sido utilizada por más de 100 antecesores en el cargo.

Mientras cientos celebran el año nuevo, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, quien condenó a Trump por fraude en 2024, tomará juramento a Mamdani durante una ceremonia privada celebrada a la media noche en Old City Hall, la metro de Manhattan en desuso.

“Cuando en 1904 se inauguró la estación Old City Hall —una de las 28 estaciones de metro originales de Nueva York— fue un monumento físico a una ciudad que se atrevió a ser bella y a construir grandes cosas que transformarían la vida de los trabajadores. Esa ambición no tiene por qué ser un recuerdo confinado sólo a nuestro pasado, ni debe quedar aislada sólo en los túneles bajo el ayuntamiento: será el propósito del gobierno que tiene la fortuna de servir a los neoyorquinos desde el edificio de arriba”, indicó el equipo de Mamdani en un comunicado sobre su elección del sitio.

Luego, al medio dia del 1 de enero, el Senador Bernie Sanders tomará juramento al joven socialista en la ceremonia oficial en las escaleras de la Alcaldía. El evento también será presidido por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien dará el discurso de apertura ante unos cuatro mil invitados.

Para el juramento, el musulmán utilizará un ejemplar del Corán que perteneció a su abuelo y otro que fue del historiador y escritor negro Arturo Schomburg, el cual fue prestado por la Biblioteca de Nueva York, indicó su equipo.

El equipo de transición informó que posteriormente habrá una fiesta popular, denominada "Block Party" que se extenderá desde la calle Liberty hasta la calle Murray, en el Bajo Manhattan, y el público que quiera asistir ha debido registrarse a través de la página web del equipo de Mamdani.

¿Quién es Zohran Mamdani?

En los últimos meses Mamdani se ha vuelto todo un fenómeno político dentro y fuera de Nueva York. Este joven político de 34 años nacido en Uganda, pero de ascendencia india, llegó a EU a sus 7 años y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018.

En julio pasado, contra todo pronóstico, Mamdani fue elegido como el candidato demócrata para la Alcaldía de Nueva York venciendo al exgobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, considerado un peso pesado del Partido Demócrata, y quien ante su derrota contendió por la vía independiente, contando con el respaldo del Presidente Donald Trump.

Mamdani se asume a sí mismo como socialdemócrata. De hecho, en estos meses obtuvo el respaldo de algunos políticos que abrazan esta misma corriente, como el Senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez. Aunque no sólo de ellos.

Zohran Mamdani durante su campaña electoral. Foto: X @ZohranKMamdani

Nacido en Kampala, Uganda, es hijo de Mahmood Mamdani, un conocido comentarista político y profesor universitario especializado en ciencias políticas y estudios africanos y de Mira Nair, una aclamada directora de cine que creció en la India y posteriormente emigró a Estados Unidos, una de las siete mujeres que han logrado el León de Oro de Venecia.

Un episodio pocas veces narrado se dio en 2016 cuando Mira Nair dirigió la película de Disney, Queen of Katwe. En esta producción Zohran Mamdani fue supervisor musical y junto a su amigo de toda la vida Abdul Bar Hussein, conocido como el rapero HAB, crearon la banda sonora de la película, Mamdani lo hizo bajo su nombre musical Mr. Cardamom.

Ciertamente antes de convertirse en una figura destacada para los progresistas neoyorquinos, Mamdani fue consejero de prevención de ejecuciones hipotecarias y también rapero, primero como Young Cardamom y luego como Mr. Cardamom, como reseña la revista Rolling Stone.

Mamdani rapeó en público por primera vez cuando se postulaba a la vicepresidencia como estudiante de tercer año en la Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx. En 2015, adoptó oficialmente el nombre musical Young Cardamom y colaboró ​​con su amigo de toda la vida Abdul Bar Hussein.

“En 2016, lanzaron un EP de seis canciones titulado Sidda Mukyaalo, que mostraba indicios de la agudeza política que ahora define la plataforma populista y económica de Mamdani para la alcaldía. Ese año, en una entrevista con OkayAfrica, Cardamom reveló que el título del álbum es la traducción al lugandés de "sin retorno al pueblo". Declaró al medio: "No puedo volver al pueblo porque, como ugandés asiático, simplemente no tengo ningún pueblo. La ciudad es todo lo que tengo"”, recupera The Rolling Stone.

Ese mismo EP cargado de crítica social también capta por qué Mamdani se ha convertido en un candidato emocionante en las primarias demócratas de la ciudad de Nueva York.

A principios de junio, Mamdani contó en Hot 97, la principal emisora ​​de radio de hip-hop de Nueva York, que se inició en la política al seguir los pasos de Himanshu Suri, un rapero criado en Queens y cofundador de los grupos Das Racist y Swet Shop Boys.

Suri, más conocido como Heems, creció con Ali Najmi, aspirante a concejal de Queens y había estado haciendo campaña a favor de su amigo de la infancia. “De hecho, me involucré en la política local porque conseguí un ejemplar del Village Voice en 2015, donde vi que Heems, uno de mis raperos favoritos, apoyaba a su amigo de la infancia”, dijo Mamdani a la emisora ​​de radio, antes de hacer una pausa.

No es de extrañar, por lo mismo, que cuando anunció su candidatura a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, miembro de la Asamblea de Nueva York, era visto como un legislador estatal con un currículum escaso y desconocido para la mayoría de los neoyorquinos.

La campaña de Mamdani se centró intensamente en la difícil situación de los neoyorquinos de clase trabajadora que luchan contra la crisis de asequibilidad de la ciudad de Nueva York, sobre todo los costos desorbitados de la vivienda y el cuidado de los niños.

The New York Times, que ha atacado a Mamdani antes y durante la campaña, señala que al llegar a la Asamblea Estatal en 2020 Mamdani venció a un titular de cuatro mandatos en unas reñidas primarias y se unió a un pequeño grupo de legisladores en Albany que formaban parte de la sección neoyorquina de los Socialistas Democráticos de América.

De hecho, en Albany, fue uno de los miembros más jóvenes de la Legislatura y ahora será, a sus 34 años, el dirigente más joven de la ciudad desde 1917. También es el primer inmigrante en gobernar Nueva York en décadas. Y más importante aún, como indicaba The Economist hace unas semanas: “será la primera estrella política de la izquierda en surgir durante la segunda presidencia de Trump”.

