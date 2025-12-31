Una balacera en marisquería del Centro Histórico de CdMx deja un muerto y un herido

Tras las detonaciones, comensales, comerciantes y transeúntes corrieron para resguardarse y alertaron a las autoridades.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- Una balacera se registró en un restaurante de venta de pescados y mariscos dejó una persona muerta y otra lesionada la noche del martes en la colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“Al momento, personal de la SSC tomó conocimiento de una persona sin vida derivado de un impacto de arma de fuego en la cabeza, al interior de un restaurante de venta de pescados y mariscos localizado en el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la colonia Centro Histórico, en la Alcaldía Cuauhtémoc, y una persona lesionada", informó la Secretaría de Seguridad y Ciudadana (SSC) de la capital.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas personas se encontraban dentro del establecimiento cuando un sujeto se aproximó y efectuó disparos de manera directa.

Tras las detonaciones, comensales, comerciantes y transeúntes corrieron para resguardarse y alertaron a las autoridades, lo que generó la movilización de más de 20 unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en el cruce del Eje Central y la calle Meave.

Policías capitalinos confirmaron que había dos personas baleadas y solicitaron apoyo médico.

Minutos después arribaron ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), del SAMU y de servicios privados; sin embargo, una de las víctimas murió en el sitio, mientras que la otra fue trasladada a un hospital para su atención.

El área fue acordonada para permitir los trabajos periciales. Las primeras indagatorias señalan que el agresor huyó a bordo de una motocicleta, por lo que la SSC implementó un cerco virtual para dar seguimiento al vehículo y ubicar al probable responsable.

El Ministerio Público ya inició la carpeta de investigación correspondiente, finalizó la Secretaría.