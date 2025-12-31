CdMx inicia separación de basura obligatoria este 1 de enero: ¿Cómo debes entregarla?

Redacción/SinEmbargo

31/12/2025 - 11:00 am

CDMX obligará a separar residuos desde 2026; busca reciclar 50 por ciento para 2030

La CdMx cuenta con 12 estaciones de transferencia que reciben diariamente alrededor de ocho mil 500 toneladas de residuos, de esos siete mil toneladas terminan en rellenos sanitarios.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, recordó que a partir de mañana 1 de enero de 2026 será obligatorio que la población entregue su basura separada residuos orgánicos, reciclables y no reciclables, como parte de una estrategia integral para reducir la cantidad de desechos que llegan a rellenos sanitarios y aprovechar los materiales reutilizables.

Como parte de esta estrategia, Brugada Molina recorrió la colonia Pro Hogar, en la Alcaldía Azcapotzalco, donde entregó tres contenedores diferenciados —verde para orgánicos, gris para reciclables y naranja para no reciclables— y explicó a vecinas y vecinos la importancia de adoptar la separación desde el hogar.

“La basura no existe, son residuos con valor. Aquello que nos fue útil puede reciclarse, transformarse y tener una segunda vida”, señaló.

¿Cómo se debe separar la basura en CdMx?

A partir de 2026, la ciudadanía deberá separar obligatoriamente sus residuos en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, por lo que el Gobierno de la CdMx estableció días específicos para cada tipo de residuo.

El calendario de recolección por tipo de residuo es el siguiente:

  • Residuos orgánicos: Martes, jueves y sábado.

  • Residuos inorgánicos reciclables: Lunes, miércoles y viernes.

  • Residuos inorgánicos no reciclables:Lunes, miércoles y viernes.

  • Residuos voluminosos: Domingo.

Los contenedores deberán utilizarse conforme a su color: verde para orgánicos, gris para reciclables y naranja para no reciclables.

¿Cuáles son los residuos orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables?

  • Orgánicos

    • Restos de alimentos.

    • Poda.

    • Jardinería.

  • Inorgánicos reciclables

    • Plásticos.

    • Cartón.

    • Vidrio.

    • Metales.

    • Textiles.

    • Envases multicapa.

  • Inorgánicos no reciclables

    • Pañales.

    • Toallas sanitarias.

    • Colillas.

    • Papel higiénico.

Residuos de manejo especial

Las jeringas y medicamentos caducos no deben desecharse con la basura doméstica. Estos deben entregarse en centros de salud, hospitales y farmacias que cuenten con contenedores oficiales del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos (SINGREM), así como en puntos autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En el caso de residuos eléctricos y electrónicos, se realizarán jornadas mensuales itinerantes, además de contar con el Reciclatrón CdMx como punto permanente y sucursales autorizadas de Steren.

Para el aceite vegetal usado, se recomienda dejarlo enfriar, filtrarlo y almacenarlo en una botella limpia y bien cerrada. Posteriormente, debe llevarse a puntos de acopio autorizados, como el Mercado de Trueque o la Planta de Bioaditivo de la Central de Abasto. Tirarlo al drenaje está prohibido por su alto impacto ambiental.

¿Por qué se debe separar la basura?

La Jefa de Gobierno destacó que la capital cuenta con 12 estaciones de transferencia que reciben diariamente alrededor de ocho mil 500 toneladas de residuos, de las cuales actualmente cerca de siete mil toneladas terminan en rellenos sanitarios, por lo que esta medida reducirá significativamente dichos desperdicios. De ese total, 56 por ciento corresponde a residuos orgánicos, 21 por ciento a reciclables inorgánicos y otro 21 por ciento a desechos no aprovechables.

Separar la basura.
Para facilitar la recolección y garantizar un manejo adecuado, el Gobierno de la CDMX estableció días específicos para cada tipo de residuo. Foto: Cuartoscuro

Brugada Molina subrayó que cada habitante de la ciudad genera en promedio 1.07 kilogramos de residuos al día, lo que convierte a la capital en la segunda entidad que más desechos produce en el país, razón por la cual insistió en que el cambio debe comenzar desde casa.

Por su parte, el director de la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), Roberto Castillo Cruz, indicó que actualmente sólo 15 por ciento de los residuos llega separado, pero con esta campaña se prevé recuperar hasta 75 por ciento del total generado.

La mandataria capitalina explicó que uno de los compromisos de su administración es que, para 2030, al menos 50 por ciento de los residuos generados en la capital se transformen o reciclen antes de su disposición final.

