Consultor ferroviario inglés exhibe a TV Azteca: No predije tragedia en Interoceánico

31/12/2025 - 12:40 pm

Experto ferroviario desmiente a TV Azteca; no vaticinó tragedia del Interoceánico.

Dennis explicó que la preocupación expuesta en el video publicado hace un par de años, y manipulada por TV Azteca, estaba más orientada en la claridad del funcionamiento del tren que en la operación del mismo.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- Gareth Dennis, consultor y experto ferroviario británico, desmintió a través de sus redes sociales que desde 2023 hubiera advertido sobre un posible accidente en el Tren Interoceánico luego de que TV Azteca, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego,retomara y manipulara una publicación suya en X, antes Twitter, en la que cuestionaba la operatividad de un convoy y un tramo diferentes a los siniestrados.

"Por lo que entiendo, el Tren Interoceánico que trágicamente descarriló matando a 13 personas ayer NO ERA el Tren de Alta Velocidad del tipo al que me refiero en el video de abajo. Un montón de gente en mis menciones saltando a conclusiones sin conocer los hechos", indicó mediante su cuenta en la red social.

El experto sostuvo que el desafío para México es que no cuenta con un organismo de investigación independiente como Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos o la División de Investigación de Accidentes Ferroviarios (RAIB, por sus siglas en inglés) de Reino Unido. "Ahora se necesita aplicar presión para garantizar que la investigación sea exhaustiva y transparente, o incluso mejor, que se aproveche la oportunidad para crear un nuevo organismo", sostuvo.

Dennis remarcó que la preocupación de su equipo en el video publicado hace un par de años estaba más orientada en la claridad del funcionamiento del tren que en la operación del mismo.

“Aún más claro: no hay nada de alta velocidad en el sistema del Tren Interoceánico. Los trenes de alta velocidad son específicamente el nombre original de la formación de locomotoras y carros de pasajeros que fue introducido en la Gran Bretaña en los 70, capaces de correr a más de 125 millas por hora”, detalló.

“El ferrocarril es un sistema. Requiere expertos en sistemas para especificarlo, diseñarlo, construirlo y operarlo, además de manejar este ciclo de vida de principio a fin. En este momento, la extensión de cada uno de estos puntos en el horrible descarrilamiento de ayer todavía no es clara. La pregunta más importante es: ¿cuándo lo será?”, cuestionó.

Experto desmiente que durmientes estuviesen descuidados

Luego de que Reforma y diversos medios de comunicación difundieran videos en los que se puede apreciar durmientes de madera próximos al tramo del Tren Interoceánico siniestrado, el experto ferroviario apuntó que su uso no es una irregularidad, y que no es posible atribuirle a eso el descarrilamiento.

"Los durmientes de madera son perfectamente adecuados hasta velocidades moderadas, curvatura y superelevación. Lo que resulta más interesante es la falta de hombros de balasto, pero nuevamente, estos no son necesarios para vía entablada. Y no hay ningún defecto geométrico evidente en el video", compartió en X.

En otra publicación, al responder la duda de un internauta que cuestionó grietas y aparente desgaste en los durmientes, el especialista señalo que dichas partes de la vía hechas de madera dura pueden verse así aunque sean completamente nuevas.

