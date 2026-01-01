WSJ revela cómo Mar-a-Lago enviaba jóvenes a Epstein. Y él “se sobrepasaba” con ellas

The Wall Street Journal revela cómo el club Mar-a-Lago de Donald Trump facilitó el acceso de Jeffrey Epstein a empleadas jóvenes de su spa entre finales de los 90 y principios de los 2000. El informe detalla cómo estas trabajadoras eran enviadas a la mansión de Epstein para servicios a domicilio y cómo, a pesar de las advertencias internas sobre su comportamiento sexualmente inapropiado, la práctica continuó hasta 2003, cuando una denuncia directa provocó la expulsión de Epstein del club.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– El club Mar-a-Lago de Donald Trump envió durante años, a finales de los 90 y principios del 200, a empleadas de su spa, generalmente mujeres jóvenes, a la mansión de Jeffrey Epstein —el depredador sexual que se suicidó en su celda en agosto de 2019— para servicios a domicilio como masajes y manicuras, revela The Wall Street Journal que consultó a exempleados quienes le dieron a conocer que todo acabó en 2003, después de que una esteticista de 18 años dijo a sus gerentes que Epstein la había presionado para tener relaciones sexuales.

La investigación de Joe Palazzolo, Rebecca Ballhaus y Khadeeja Safdar señala cómo antes de ese episodio que acabó con los visitas las empleadas se adhirieron mutuamente durante años sobre Epstein, quien era conocido por ser sexualmente insinuante y exhibirse durante las citas, y de “sobrepasarse” con ellas.

Cuando la esteticista de 18 años informó a los gerentes que Epstein la había presionado para tener relaciones sexuales, un gerente envió un fax a Trump con las acusaciones, instándolo a expulsar a Epstein. “Trump le respondió al gerente que era una buena carta y le pidió que lo expulsara”, destaca el WSJ. No obstante, el reporte refiere que el incidente no fue denunciado a la policía de Palm Beach, según los exempleados y la policía.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el martes que el Journal estaba "redactando falacias e insinuaciones para desprestigiar al Presidente Trump". "No importa cuántas veces se repita esta historia, la verdad sigue vigente: el presidente Trump no hizo nada malo y expulsó a Jeffrey Epstein de Mar-a-Lago por ser un canalla", declaró Leavitt en un mensaje de texto.

El Journal ahonda en cómo la preocupación por la presencia de Epstein en Mar-a-Lago ya existía, incluso por parte de la segunda esposa de Trump, Marla Maples, quien a mediados de los 90 advirtió a su esposo que había algo "raro" en Epstein.

“Maples, quien se casó con Trump en 1993, compartió ampliamente sus preocupaciones con el personal de Mar-a-Lago sobre Epstein poco después de la apertura del club en 1995, según exempleados. Fue vaga sobre las razones por las que no le gustaba Epstein. Les dijo a los empleados que algo en Epstein estaba ‘mal’ y ‘raro’, y que le preocupaba su influencia sobre Trump. Los comentarios estaban fuera de lugar en Maples, quien rara vez hablaba mal de alguien con el personal”, dijeron los exempleados al Journal.

El informe también menciona a Ghislaine Maxwell, acompañante de Epstein, quien visitaba regularmente el spa de Mar-a-Lago para reservar citas a domicilio y también para reclutar a jóvenes trabajadoras para trabajos extra no autorizados por el club. De hecho, las acusaciones de la esteticista de 18 años se produjeron tres años después de que Maxwell contratara a otra empleada, Virginia Giuffre, quien afirmó tener 16 años cuando dejó el spa para trabajar para Epstein.

Giuffre se suicidó ese año. En su primera visita a la mansión, ahonda el Journal, Giuffre declaró que Maxwell la llevó a una habitación donde le quitó la ropa a la adolescente, incluyendo un polo de Mar-a-Lago, y Epstein la agredió sexualmente, según sus memorias póstumas, publicadas este año.

Durante los dos años siguientes, Giuffre alegó que Epstein abusó sexualmente de ella y la vendió a otros hombres poderosos. Giuffre declaró en 2016 que nunca vio a Trump participar en ningún abuso de mujeres o niñas y escribió en sus memorias que "Trump no podría haber sido más amable" cuando lo conoció, consigna el diario estadounidense.

Epstein no era socio de Mar-a-Lago, pero Trump le pidió al personal que lo trataran como tal, según las empleadas consultadas por el Journal. Epstein tenía una cuenta en el spa donde su acompañante, Ghislaine Maxwell, reservaba citas a su nombre.

“Maxwell visitaba regularmente el spa Mar-a-Lago, donde reservaba las citas a domicilio de Epstein y cargaba los servicios a la cuenta a nombre de Epstein. El spa realizaba visitas a domicilio para algunos miembros, pero preferían que fueran a recibir los servicios”, informaron los exempleados al Journal.

El reporte señala que Maxwell utilizaba el spa para reclutar a jóvenes trabajadoras para trabajos extra, no autorizados por el club. Exempleadas afirmaron que podrían ganar dinero extra dándole masajes a su amiga. La misma información destaca que Maxwell recorrió otros spas de la zona de Palm Beach en busca de masajistas para Epstein. Maxwell fue condenada en 2021 por su participación en el tráfico sexual de Epstein y cumple una condena de 20 años de prisión.

La relación entre Epstein y Trump, que abarca desde la década de 1980 hasta principios de la década de 2000, ha sido objeto de un intenso escrutinio este año. Ambos siguieron cruzándose después de que el spa prohibiera la entrada a Epstein y Maxwell en 2003.

Cuando se le preguntó a Trump este verano por qué dejó de relacionarse con Epstein, Trump respondió que fue porque Epstein había engañado a algunos de sus empleados. "Porque hizo algo inapropiado. Contrató ayuda", declaró Trump. "Le dije: 'No vuelvas a hacer eso'. Lo volvió a hacer y lo eché de allí, persona non grata".

La Casa Blanca, por su parte, ha afirmado que Trump echó a Epstein de Mar-a-Lago por "ser un insoportable con sus empleadas, incluida Giuffre".

Lo cierto, destaca el Journal, es que a principios del 2000, Trump continuó relacionándose con Epstein, declarando en un perfil de la revista New York en 2002 que era "muy divertido" y que "le gustaban las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas eran jóvenes". Una carta con la firma de Trump y un dibujo de una mujer desnuda formaba parte de un libro que celebraba el 50.º cumpleaños de Epstein en enero de 2003.