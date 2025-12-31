Combi vuelca en Circuito Exterior Mexiquense, en Jaltenco; hay 12 pasajeros heridos

Las autoridades informaron que los 12 pasajeros lesionados presentaron principalmente de golpes y contusiones.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbrgo).- Una combi del transporte público chocó y volcó este miércoles sobre el Circuito Exterior Mexiquense, en el municipio de Jaltenco, Estado de México, lo que dejó un saldo preliminar de 12 heridos.

De acuerdo con testimonios de los pasajeros, el accidente ocurrió luego de que el conductor intentara rebasar y “ganarle el paso” a un tráiler de doble remolque, maniobra que provocó que perdiera el control de la unidad y terminara volcada sobre la vialidad.

El percance se suscitó a la altura del kilómetro 27+800 —también reportado como km 28— con dirección hacia Ecatepec y el paradero de Indios Verdes.

Volcadura de combi de transporte público en el Circuito Exterior Mexiquense. Ocurre a la altura del km 28 pasando la caseta de Tultepec dirección Puebla, donde una unidad queda volteada en el carril derecho. Elementos de la Guardia Nacional y de Emergencia ya en el lugar… pic.twitter.com/qFOrQFjsTG — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) December 31, 2025

Minutos después del percance, personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, así como paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Guardia Nacional, arribaron al lugar para atender la emergencia.

Las autoridades informaron que los 12 pasajeros lesionados presentaron principalmente de golpes y contusiones. Algunos de ellos fueron trasladados a hospitales cercanos para su valoración médica, mientras que otros recibieron atención en el sitio.

El conductor de la combi también fue valorado por los servicios de emergencia y quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional, para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Debido al accidente, la circulación en el tramo afectado presentó reducción de carriles y tránsito lento, con un rezago vial de hasta dos kilómetros, mientras se realizaban las maniobras de seguridad.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y permitir el libre paso de los cuerpos de emergencia.