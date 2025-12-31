Funcionaria municipal del DIF-Tecámac sobrevive a ataque armado cerca de su domicilio

Las autoridades de Tecámac denunciaron que funcionarios del Gobierno municipal han sido amenazados en reiteradas ocasiones.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- La directora del de Tecámac, Estado de México (Edomex), Rosi Wong, informó este miércoles que una funcionaria municipal de su administración fue atacada a balazos cuando se encontraba a bordo de un vehículo oficial en las inmediaciones de su domicilio.

"Hace unos minutos nuestra compañera Tania 'N', fue víctima de un ataque cerca de su domicilio, a bordo de un vehículo oficial. Afortunadamente el perpetrador erró en su intención y ella fue herida por proyectil de arma de fuego en un brazo, además de los daños al vehículo oficial", denunció la funcionaria municipal en sus redes sociales.

El comunicado oficial que emitió el municipio mexiquense detalló que la servidora se encuentra fuera de peligro y anunció que la Guardia Civil de Tecámac desplegó un operativo de contención, búsqueda e investigación en las zonas sur del municipio, con el objetivo de dar con los responsables.

"Desde este Gobierno condenamos de manera enérgica y categórica este atentado. Confiamos en que las autoridades correspondientes darán seguimiento a este delicado asunto, y seguirán las líneas de investigación que sean necesarias. Cabe mencionar que previamente otros funcionarios han sido víctimas de amenazas e intimidación, situaciones que han sido denunciadas oportunamente", destacaron las autoridades municipales.

En el mismo sentido, la Alcaldesa aseveró que en varias ocasiones funcionarios de su administración han sido objeto de amenazas "por parte de quienes se han empeñado en enrarecer el clima sociopolítico de Tecámac", lo que ha sido denunciado oportunamente a las autoridades correspondientes.

La funcionaria advirtió que este atentado también será denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que las labores de investigación identifiquen y detengan a los responsables.

"Pedimos que se sancione a quienes sean responsables de este ataque y de ser necesario, tomar en cuenta los antecedentes de confrontación y amenazas que en público y en privado así como vía telefónica han proferido algunos actores políticos", recalcaron las autoridades.

Por otra parte, exempleados afines a la exalcaldesa Mariela Gutiérrez denunciaron presuntos despidos injustificados, lo que provocó un plantón por varios días afuera de la cabecera municipal de Tecámac.