Trump, ¿salvador o verdugo? Congresista expone su descontento con el movimiento MAGA

Redacción/SinEmbargo

02/01/2026 - 1:44 pm

Durante años, Marjorie Taylor Greene fue una de las figuras más fieles y estridentes del trumpismo en el Congreso de Estados Unidos. Aliada incondicional de Donald Trump, defensora del lema Make America Great Again y símbolo de la política de confrontación que marcó a la derecha estadounidense

Artículos relacionados

Artículos relacionados

CLOSE UP ¬ Hizo viable MAGA, dio a Trump una Presidencia imperial. ¿Quién es Vought?

El caso Epstein desestabiliza la Casa Banca y pone a MAGA en contra de su Presidente

Maestros, médicos y militares son despedidos en EU por haber criticado a Charlie Kirk

La renuncia anticipada de la Congresista Marjorie Taylor Greene destapó algo más que una ruptura personal con Donald Trump: dejó al descubierto las tensiones, contradicciones y pases de factura dentro del movimiento MAGA, donde se ha demostrado que cuestionar al líder puede convertir a un aliado histórico en un estorbo político de un día para otro.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- Durante años, Marjorie Taylor Greene fue una de las figuras más fieles y estridentes del trumpismo en el Congreso de Estados Unidos. Aliada incondicional de Donald Trump, defensora del lema Make America Great Again y símbolo de la política de confrontación que marcó a la derecha estadounidense, la Congresista republicana de Georgia terminó por convertirse en una de las voces más incómodas para el movimiento MAGA.

Su ruptura con Trump, acompañada de su renuncia anticipada al Congreso, revela no solo un desencanto personal, sino también las grietas internas de un proyecto político que prometía redención nacional y hoy enfrenta acusaciones de traicionar sus propias banderas, apunta The New York Times en un amplio perfil de la Congresista.

El quiebre, según relató Greene al Times, comenzó a tomar forma tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, en septiembre de 2025. Greene siguió el funeral por televisión y quedó impactada por el contraste entre dos mensajes opuestos: el de Erika Kirk, viuda del activista, quien ofreció perdón público al asesino de su esposo, y el del Presidente Trump, quien reconoció sin rodeos que odiaba a sus adversarios políticos.

Para Greene, ese momento fue decisivo. Años después de haber adoptado la retórica beligerante del trumpismo, dijo haber visto con claridad una contradicción profunda entre el discurso de odio y los valores cristianos que decía defender el movimiento.

A partir de entonces, expone Robert Draper que cubre política para The Times, la Congresista comenzó un proceso de distanciamiento que la colocó en una posición marginal dentro de la derecha. Mientras influyentes voces conservadoras calificaban el asesinato de Kirk como un “acto de guerra” de la izquierda, Greene reconoció públicamente que había sido parte de una “cultura política tóxica”, basada en la deshumanización del adversario y la negación sistemática de errores.

“Donald Trump entrenó a nuestro bando para nunca disculparse”, admitiría después.

Durante años, Marjorie Taylor Greene fue una de las figuras más fieles y estridentes del trumpismo en el Congreso de Estados Unidos. Aliada incondicional de Donald Trump, defensora del lema Make America Great Again y símbolo de la política de confrontación que marcó a la derecha estadounidense. Foto: Facebook Congresswoman Marjorie Taylor Greene

El Times apunta cómo Greene se alejó de la Casa Blanca al criticar la guerra en Gaza, a la que calificó de “genocidio”; denunciar que las políticas de criptomonedas e inteligencia artificial beneficiaban a grandes donantes multimillonarios; oponerse a aranceles que perjudicaban a empresas de su distrito en Georgia y reprochar la emisión masiva de visas estudiantiles para ciudadanos chinos. También acusó al Gobierno de abandonar compromisos sociales al permitir la expiración de subsidios del Obamacare y de someter al Congreso a una obediencia casi absoluta frente al Ejecutivo.

Sin embargo, añade el diario estadounidense, el punto de ruptura definitiva fue el caso Jeffrey Epstein. Greene exigió la publicación total de los archivos relacionados con el financiero acusado de tráfico sexual, al considerar que representan “todo lo malo de Washington”: élites poderosas protegidas por el sistema mientras las víctimas quedan en el olvido. Tras escuchar directamente a mujeres sobrevivientes de los abusos, la Congresista desafió abiertamente a Trump, quien —según su propio testimonio— reaccionó con enojo y le advirtió que la divulgación de los documentos perjudicaría a “sus amigos”.

El mismo reporte del Times, con base al testimonio de la Congresista, refiere que lejos de retroceder, Greene selló una alianza inédita con legisladores de ambos partidos para presionar por la liberación de los expedientes. Ese desafío fue tomado en la Casa Blanca como una traición. El 15 de noviembre, Trump la etiquetó públicamente como “Marjorie la Traidora”, y días después ella anunció que dejaría su escaño el 5 de enero, un año antes de concluir su mandato.

“Creí de verdad en Make America Great Again”, dijo Greene al periodista Robert Draper. “Eso fue lo que me convirtió en una traidora”.

Trump ha amenazado a AL.
Donald Trump, Presidente de EU. Foto: X @WhiteHouse

Greene denunció amenazas contra su familia, incluida una advertencia de muerte contra su hijo universitario, amenazas que atribuyó al clima de hostilidad generado desde la cúpula del poder. Según relató, el propio Presidente minimizó la situación en mensajes privados, un gesto que terminó de confirmar, para ella, que la lealtad dentro del movimiento MAGA era "una calle de un solo sentido".

Desde la Casa Blanca, indica el Times, la respuesta fue dura: se acusó a Greene de abandonar a sus electores y de actuar movida por resentimiento. No obstante, ahonda el reporte, su salida ocurre en un momento de desgaste más amplio del trumpismo, marcado por la caída en los índices de aprobación presidencial, disputas internas por la agenda económica y crecientes desacuerdos sobre el significado real de America First.

Aunque Trump continúa dominando al Partido Republicano, el caso de Marjorie Taylor Greene funciona como una advertencia. Su trayectoria —de aliada ferviente a apóstata incómoda— ilustra los límites de la obediencia política y el costo de desafiar a un liderazgo que se presenta como salvador, pero actúa, para algunos de sus antiguos seguidores, como verdugo.

Greene abandona Washington sin un hogar político definido. Se asume “radiactiva” para ambos partidos y afirma odiar la política, aunque continúa expresándose sobre inmigración, vacunas, guerras y fraude electoral. “No he cambiado mis ideas”, sostiene. “He madurado”.

Su salida no debilita de inmediato a Trump, pero deja al descubierto una fractura simbólica en el movimiento MAGA y plantea una pregunta incómoda para la derecha estadounidense: ¿hasta qué punto el proyecto que prometía rescatar a Estados Unidos terminó devorando a algunos de sus más leales creyentes?

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Des-propósitos de Año Nuevo

"Si nos atuviéramos al juego de los ritos anuales, deberíamos en este momento formular una lista de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

+ Sección

Galileo

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Doble Hoy No Circula en la CdMx y el Estado de México.
1

"Doble Hoy No Circula": Así aplica en CdMx y Edomex el viernes 2 de enero, según CAMe

Sismo 2 de enero
2

Sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero, deja un muerto y 12 heridos en CdMx: Brugada

Victoria, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel de San Francisco
3

Victoria, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel de San Francisco

Sheinbaum aclaró la fotografía que se tomó con uno de los hospitalizados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
4

Lamentable que usen una FOTO para atacarnos: CSP de selfie con ferrocarrilero herido

Sismo en la CdMx videos.
5

VIDEOS ¬ Sismo da buen susto a mexicanos en varios estados. Así reaccionó Sheinbaum

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
6

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

. El cuerpo de la joven regiomontana Camila Mendoza Olmos, fue localizado cerca de su domicilio en el Condado de Bexar, en San Antonio, Texas.
7

Camila Mendoza, joven mexicana de 19 años desaparecida en Texas, es hallada sin vida

café
8

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
9

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

El incendio en un bar de Crans-Montana dejó 40 muertos y 119 heridos. Las autoridades ya interrogan a los responsables del establecimiento y evalúan posibles cargos penales.
10

Bengalas en botellas de champán habrían causado incendio en bar de Suiza: autoridades

Sheinbaum inaugura Centro Libre en Ciudad Juárez, Chihuahua
11

ENTREVISTAS ¬ ¿Cómo resiste Sheinbaum más embates que AMLO? Heidi y Rodrigo lo saben

El fuero y los pluris deben desaparecer.
12

El fuero y los pluris deben desaparecer

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
13

Los Hank, herederos del profesor que presumía ser corrupto, participaron del Tramo Z

14

#Anuario2025 ¬ El PRD llevó a la izquierda a la cima... y de ahí cayó como piedra

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino.
15

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Durante años, Marjorie Taylor Greene fue una de las figuras más fieles y estridentes del trumpismo en el Congreso de Estados Unidos. Aliada incondicional de Donald Trump, defensora del lema Make America Great Again y símbolo de la política de confrontación que marcó a la derecha estadounidense
1

Trump, ¿salvador o verdugo? Congresista expone su descontento con el movimiento MAGA

El sismo de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado la mañana de este viernes activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, para prevenir a millones de capitalinos.
2

Alerta sísmica tuvo efectividad del 98%, afirma Brugada. Así puedes reportar fallas

El incendio en un bar de Crans-Montana dejó 40 muertos y 119 heridos. Las autoridades ya interrogan a los responsables del establecimiento y evalúan posibles cargos penales.
3

Bengalas en botellas de champán habrían causado incendio en bar de Suiza: autoridades

Sheinbaum aclaró la fotografía que se tomó con uno de los hospitalizados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
4

Lamentable que usen una FOTO para atacarnos: CSP de selfie con ferrocarrilero herido

Sismo en la CdMx videos.
5

VIDEOS ¬ Sismo da buen susto a mexicanos en varios estados. Así reaccionó Sheinbaum

Sismo 2 de enero
6

Sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero, deja un muerto y 12 heridos en CdMx: Brugada

Agenda enero 2026
7

Rosca de reyes, villa navideña y una expo de moda para iniciar el 2026 en la CdMx

Maudro niega haber hablado con Trump por segunda ocasión.
8

Maduro niega existencia de una segunda llamada con Trump; se dice abierto a negociar

Doble Hoy No Circula en la CdMx y el Estado de México.
9

"Doble Hoy No Circula": Así aplica en CdMx y Edomex el viernes 2 de enero, según CAMe

10

#Anuario2025 ¬ El PRD llevó a la izquierda a la cima... y de ahí cayó como piedra

11

ENTREVISTA ¬ México persuadió a EU y lo convenció de ser aliados en 2025: académico

Sheinbaum inaugura Centro Libre en Ciudad Juárez, Chihuahua
12

ENTREVISTAS ¬ ¿Cómo resiste Sheinbaum más embates que AMLO? Heidi y Rodrigo lo saben