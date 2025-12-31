Intoxicación en la Alcaldía Álvaro Obregón deja 4 muertos y tres sobrevivientes

Redacción/SinEmbargo

31/12/2025 - 5:31 pm

Cuatro personas fallecieron este miércoles en el barrio de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CdMx), producto de una intoxicación.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Más de 200 alumnos de primaria se intoxican en Tijuana por desayunos en mal estado

Fiesta clandestina con más de 350 menores es clausurada en Nuevo León; detienen a 11

Autoridades frenan fiesta clandestina en la Alcaldía Cuauhtémoc; había 2 mil jóvenes

Personal de Protección Civil de la CdMx acudió a la colonia Santa Fe para atender a tres personas más que resultaron intoxicadas; hasta el momento se desconoce la causa del incidente.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- Cuatro personas, entre ellas un menor de edad, fallecieron este miércoles en la colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, a causa de una presunta intoxicación. Entre quienes perdieron la vida, se encuentra un menor de edad.

Personal de Protección Civil y paramédicos arribaron a la calle Galeana tras un llamado de alerta por parte de vecinos que indicaron la intoxicación de al menos siete personas.

Por el momento se desconoce la causa que originó la intoxicación de los fallecidos. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) acuda al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones y determinar cómo ocurrió la tragedia.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

+ Sección

Galileo

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
2

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
3

Los Hank, herederos del profesor que presumía ser corrupto, participaron del Tramo Z

Javier Arturo Aguilera Peña ha emergido como una figura central y controversial en el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto prioritario del Gobierno federal.
4

Empresario del Tramo Z, inhabilitado por corrupto, tenía tigres y leones en Pachuca

El Universal Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada por fraude.
5

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión

Pena máxima para Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzon: pasará 60 años en prisión.
6

El expriista Javier López Závala recibe pena máxima por feminicidio de Cecilia Monzón

Buró de crédito.
7

Buró de Crédito

Experto ferroviario desmiente a TV Azteca; no vaticinó tragedia del Interoceánico.
8

Consultor ferroviario inglés exhibe a TV Azteca: No predije tragedia en Interoceánico

9

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

10

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

CDMX obligará a separar residuos desde 2026; busca reciclar 50 por ciento para 2030
11

CdMx inicia separación de basura obligatoria este 1 de enero: ¿Cómo debes entregarla?

Una clienta de un Walmart protagonizó el pasado 24 de diciembre una riña con otros compradores al pretender interferir en una fila de espera para comprar pavos.
12

VIDEO ¬ "Lady Pavo" ocasiona riña en supermercado de la CdMx por colarse en la fila

Sabina en Davos
13

ENTREVISTA - ¿Qué es hoy el PRI? Estamos viendo su fin en tiempo real: Berman

La CdMx se prepara para recibir el 2026.
14

La CdMx se prepara para recibir el 2026 con concierto en el Ángel de la Independencia

15

Pareja obligaba a sus cinco hijos a tener relaciones sexuales entre ellos para darles de comer

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Cuatro personas fallecieron este miércoles en el barrio de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CdMx), producto de una intoxicación.
1

Intoxicación en la Alcaldía Álvaro Obregón deja 4 muertos y tres sobrevivientes

Pena máxima para Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzon: pasará 60 años en prisión.
2

El expriista Javier López Závala recibe pena máxima por feminicidio de Cecilia Monzón

La CdMx se prepara para recibir el 2026.
3

La CdMx se prepara para recibir el 2026 con concierto en el Ángel de la Independencia

SSPC captura a nueve en el marco del Plan Michoacán; estrategia lleva 287 detenidos.
4

SSPC captura a nueve en el marco del Plan Michoacán; estrategia lleva 287 detenidos

Zohran Mamdani
5

Zohran Mamdani asumirá la Alcaldía de NY con el Corán y en una estación del Metro

Una combi del transporte público chocó y volcó este miércoles sobre el Circuito Exterior Mexiquense, en el municipio de Jaltenco, Estado de México
6

Combi vuelca en Circuito Exterior Mexiquense, en Jaltenco; hay 12 pasajeros heridos

Sabina en Davos
7

ENTREVISTA - ¿Qué es hoy el PRI? Estamos viendo su fin en tiempo real: Berman

Experto ferroviario desmiente a TV Azteca; no vaticinó tragedia del Interoceánico.
8

Consultor ferroviario inglés exhibe a TV Azteca: No predije tragedia en Interoceánico

CDMX obligará a separar residuos desde 2026; busca reciclar 50 por ciento para 2030
9

CdMx inicia separación de basura obligatoria este 1 de enero: ¿Cómo debes entregarla?

Batres habla de la salud pública
10

ENTREVISTA ¬ La salud pública hizo a un lado a la gente en el neoliberalismo: Batres

Una balacera en restaurante del Centro Histórico deja un muerto y un herido
11

Una balacera en marisquería del Centro Histórico de CdMx deja un muerto y un herido

Jazmín García, policía de la SSC, presunta víctima de feminicidio.
12

Familiares y amigos despiden a Jazmín García, mujer policía hallada muerta en la CdMx