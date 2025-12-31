Intoxicación en la Alcaldía Álvaro Obregón deja 4 muertos y tres sobrevivientes

Personal de Protección Civil de la CdMx acudió a la colonia Santa Fe para atender a tres personas más que resultaron intoxicadas; hasta el momento se desconoce la causa del incidente.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- Cuatro personas, entre ellas un menor de edad, fallecieron este miércoles en la colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, a causa de una presunta intoxicación. Entre quienes perdieron la vida, se encuentra un menor de edad.

Personal de Protección Civil y paramédicos arribaron a la calle Galeana tras un llamado de alerta por parte de vecinos que indicaron la intoxicación de al menos siete personas.

Por el momento se desconoce la causa que originó la intoxicación de los fallecidos. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) acuda al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones y determinar cómo ocurrió la tragedia.