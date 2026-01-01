CSP envía mensaje de Año Nuevo: “Me seguiré dedicando en cuerpo y alma por México”

En su mensaje de Año Nuevo, Sheinbaum reafirmó su compromiso con México y llamó a la unidad.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dirigió este miércoles un mensaje de Año Nuevo a las familias mexicanas dentro y fuera del país, en el que les deseó salud, bienestar y amor para el próximo año.

La mandataria federal inició su mensaje con un saludo a las familias que celebran en territorio nacional y a aquellas que se encuentran en Estados Unidos (EU) u otros países, a quienes reconoció como parte esencial de la comunidad mexicana en el mundo.

"Hoy, 31 de diciembre de 2025, último día del año, quiero desearles todo lo mejor a todas las familias mexicanas, a las que estamos en México, en nuestro territorio, y a todas las que se encuentran en Estados Unidos, nuestras paisanas y paisanos, o en cualquier otro país", mencionó la mandataria federal en un mensaje grabado y compartido en redes sociales.

Para 2026 deseo salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país. ¡Feliz año nuevo! pic.twitter.com/NmAmks9TLa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 1, 2026

La titular del Ejecutivo señaló que estas fechas son momentos de reflexión y recuento de lo vivido, además de oportunidad para renovar los deseos de salud, bienestar y amor: “Yo quiero desearles a todas y a todos salud, mucho bienestar y, sobre todo, mucho amor a sus familias, al prójimo y a nuestra patria, a México”.

La Presidenta Sheinbaum también reafirmó su compromiso de trabajo para el próximo año, asegurando que continuará entregada a la Nación: “Que sepan que el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos”.

Finalmente, concluyó con un llamado a la unidad y esperanza: “¡Que viva México y que vivan todas y todos ustedes! ¡Feliz Año!”.