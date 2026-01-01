EU bombardea otras 2 embarcaciones en aguas internacionales; van 32 ataques en 2025

Redacción/SinEmbargo

31/12/2025 - 9:37 pm

El ejército estadounidense informó este miércoles la destrucción de otras dos embarcaciones "narcoterroristas" en aguas internacionales.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO ¬ Comando Sur de EU ataca otra "narcolancha" en el Pacífico; mata a una persona

"Te encontraremos y hundiremos": Hegseth defiende ataques "antidrogas" en el Caribe

EU mata a otros 4 tripulantes de "narcolancha" entre la controversia internacional

Este ataque es la trigésima segunda acción emprendida contra embarcaciones, que el gobierno de EU ha lanzado sin aportar ni una sola evidencia que justifique sus acciones militares.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- El ejército estadounidense informó este miércoles la destrucción de otras dos embarcaciones "narcoterroristas" en aguas internacionales, que supuestamente transportaban droga que se dirigía hacia la nación norteamericana.

"Pete Hegseth, de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, realizó un ataque cinético letal contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y se dedicaban al narcotráfico", señaló el Comando Sur en su cuenta oficial de X.

El ataque se produjo en una ubicación desconocida, pues las autoridades militares no precisaron si el bombardeo ocurrió cerca de las costas venezolanas o en aguas del Pacífico.

La inteligencia estadounidense confirmó que los barcos transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y habían transferido narcóticos entre ambos antes de que se suscitaran los ataques.

De acuerdo con los reportes desclasificados, “un total de cinco narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda”.

En el video publicado por el mando militar, puede apreciarse la destrucción de una embarcación en movimiento y después otra que parece estar a la deriva.

Hasta el momento, se ha reportado la ejecución extrajudicial de 115 personas señaladas como supuestos integrantes de cárteles de la droga provenientes de Venezuela y Colombia, países a los que la administración de Donald Trump acusa de proteger y alentar el narcotráfico en la región.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

+ Sección

Galileo

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
2

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

El Universal Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada por fraude.
3

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión

Javier Arturo Aguilera Peña ha emergido como una figura central y controversial en el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto prioritario del Gobierno federal.
4

Empresario del Tramo Z, inhabilitado por corrupto, tenía tigres y leones en Pachuca

Jeffrey Epstein, delincuente sexual, y Donald Trump, actual Presidente de Estados Unidos (EU).
5

WSJ revela cómo Mar-a-Lago enviaba jóvenes a Epstein. Y él “se sobrepasaba” con ellas

Peso cierra 2025 en 18 por dólar y marca récord histórico.
6

Súper peso tiene cierre de año histórico: alcanza su mayor ganancia anual desde 1994

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
7

Los Hank, herederos del profesor que presumía ser corrupto, participaron del Tramo Z

Experto ferroviario desmiente a TV Azteca; no vaticinó tragedia del Interoceánico.
8

Consultor ferroviario inglés exhibe a TV Azteca: No predije tragedia en Interoceánico

Buró de crédito.
9

Buró de Crédito

Cuatro personas fallecieron este miércoles en el barrio de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CdMx), producto de una intoxicación.
10

Intoxicación en la Alcaldía Álvaro Obregón deja 4 muertos y tres sobrevivientes

11

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

12

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

Miles celebran en el Ángel de la Independencia con música electrónica.
13

Concierto de Año Nuevo inicia en CdMx: aquí todos los detalles del cierre de 2025

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío
14

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

CDMX obligará a separar residuos desde 2026; busca reciclar 50 por ciento para 2030
15

CdMx inicia separación de basura obligatoria este 1 de enero: ¿Cómo debes entregarla?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
pleno de la Suprema Corte
1

#Anuario2025 ¬ La Corte se distanció de los lujos y el escándalo para abrirse al voto

El ejército estadounidense informó este miércoles la destrucción de otras dos embarcaciones "narcoterroristas" en aguas internacionales.
2

EU bombardea otras 2 embarcaciones en aguas internacionales; van 32 ataques en 2025

Miles vuelven a las calles para exigir alto al genocidio de Israel en Palestina
3

ENTREVISTA ¬ Palestinos refugiados en México denuncian que el alto al fuego no sirvió

Jeffrey Epstein, delincuente sexual, y Donald Trump, actual Presidente de Estados Unidos (EU).
4

WSJ revela cómo Mar-a-Lago enviaba jóvenes a Epstein. Y él “se sobrepasaba” con ellas

Claudia Sheinbaum envía mensaje de Año Nuevo.
5

CSP envía mensaje de Año Nuevo: “Me seguiré dedicando en cuerpo y alma por México”

Miles celebran en el Ángel de la Independencia con música electrónica.
6

Concierto de Año Nuevo inicia en CdMx: aquí todos los detalles del cierre de 2025

Peso cierra 2025 en 18 por dólar y marca récord histórico.
7

Súper peso tiene cierre de año histórico: alcanza su mayor ganancia anual desde 1994

La Alcaldesa de Tecámac, Estado de México (Edomex), Rosi Wong, informó este miércoles que una servidora pública de este municipio fue atacada a balzos.
8

Funcionaria municipal del DIF-Tecámac sobrevive a ataque armado cerca de su domicilio

Cuatro personas fallecieron este miércoles en el barrio de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CdMx), producto de una intoxicación.
9

Intoxicación en la Alcaldía Álvaro Obregón deja 4 muertos y tres sobrevivientes

Pena máxima para Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzon: pasará 60 años en prisión.
10

El expriista Javier López Závala recibe pena máxima por feminicidio de Cecilia Monzón

SSPC captura a nueve en el marco del Plan Michoacán; estrategia lleva 287 detenidos.
11

SSPC captura a nueve en el marco del Plan Michoacán; estrategia lleva 287 detenidos

Zohran Mamdani
12

Zohran Mamdani asumirá la Alcaldía de NY con el Corán y en una estación del Metro