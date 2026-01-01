EU bombardea otras 2 embarcaciones en aguas internacionales; van 32 ataques en 2025

Este ataque es la trigésima segunda acción emprendida contra embarcaciones, que el gobierno de EU ha lanzado sin aportar ni una sola evidencia que justifique sus acciones militares.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- El ejército estadounidense informó este miércoles la destrucción de otras dos embarcaciones "narcoterroristas" en aguas internacionales, que supuestamente transportaban droga que se dirigía hacia la nación norteamericana.

"Pete Hegseth, de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, realizó un ataque cinético letal contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y se dedicaban al narcotráfico", señaló el Comando Sur en su cuenta oficial de X.

El ataque se produjo en una ubicación desconocida, pues las autoridades militares no precisaron si el bombardeo ocurrió cerca de las costas venezolanas o en aguas del Pacífico.

On Dec. 31, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known narco-trafficking routes and… pic.twitter.com/4AE5u4cEff — U.S. Southern Command (@Southcom) January 1, 2026

La inteligencia estadounidense confirmó que los barcos transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y habían transferido narcóticos entre ambos antes de que se suscitaran los ataques.

De acuerdo con los reportes desclasificados, “un total de cinco narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda”.

En el video publicado por el mando militar, puede apreciarse la destrucción de una embarcación en movimiento y después otra que parece estar a la deriva.

Hasta el momento, se ha reportado la ejecución extrajudicial de 115 personas señaladas como supuestos integrantes de cárteles de la droga provenientes de Venezuela y Colombia, países a los que la administración de Donald Trump acusa de proteger y alentar el narcotráfico en la región.