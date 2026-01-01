"El Sagitario", segundo al mando de la organización de los Beltrán Leyva, es detenido

Redacción/SinEmbargo

01/01/2026 - 1:18 am

La Semar y la SSPC detienen a "El Sagitario", líder los Beltrán Leyva.

El sujeto en cuestión fue detenida en un domicilio en Culiacán, Sinaloa, donde le fueron aseguradas armas de fuego y diversas cantidades de drogas durante el cateo.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) anunció el miércoles la detención de Pedro Inzunza Noriega, alias "El Sagitario" o "El Señor de la Silla", quien fue identificado como líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva.

Por medio de una ficha del Gobierno de México se dio a conocer que en este operativo no sólo participaron elementos de la Semar, sino también de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía General de la República (FGR).

“La persona detenidas será trasladada vía aérea por personal de la Marina a la Ciudad de México, donde quedarán a disposición de la FEMDO para que se determine su situación jurídica conforme a derecho", informaron las autoridades federales.

El sujeto en cuestión fue detenida en un domicilio en Culiacán, Sinaloa, donde le fueron aseguradas armas de fuego y diversas cantidades de drogas durante el cateo.

“Con base en los datos de prueba obtenidos, un Juez Federal otorgó una orden de cateo, la cual fue cumplimentada el día de hoy mediante un operativo coordinado que derivó en la detención de “Sagitario” y/o “El Señor de la Silla”, así como de tres personas más", informaron las autoridades.

Fuentes federales señalaron que esta célula es investigada por su presunta participación en la fabricación y distribución de fentanilo, además del trasiego de cocaína, metanfetamina y heroína hacia distintos puntos del país y del extranjero.

Según el gobierno federal, a esta célula delictiva está le relaciona con la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

Pedro Inzunza Noriega habría mantenido el control operativo de una de las facciones más activas del noroeste, al servicio de una facción del Cártel del Pacífico.

