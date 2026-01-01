María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que aún escribo esta columna, querido lector, fue un año de pérdidas en el ámbito literario, poético en particular, pero no exclusivamente".

María Rivera

01/01/2026 - 12:00 am

Memoria por María Rivera.
"México era otro, y muchos poetas de izquierda queríamos cambiarlo". Foto: Facebook Casa Ramón López Velarde

Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que aún escribo esta columna, querido lector, fue un año de pérdidas en el ámbito literario, poético en particular, pero no exclusivamente. Así que, ahora que se va este 2025 es preciso recordar a aquellos que se fueron.

Muy al principio del año, en enero, falleció el poeta Julio Trujillo en el Reino Unido (1969-2025). Miembro de mi generación, hoy recuerdo a Julio como el poeta solar que siempre fue. Aún en momentos oscuros, la poesía era un don que no lo abandonaba nunca. Su poesía, aun si se ocupa de abismos y hondonadas, es inevitablemente celebratoria, porque la poesía no podía ser otra cosa para él, sino develamiento de la belleza, aunque su materia fuera lo oscuro o doloroso.

Él nació para cantar, cantar, cantarlo todo: la belleza de vivir y la belleza de morir, como si Julio hubiera sido un afiebrado constructor de metáforas y al mismo tiempo su rehén. Devorado por un hambre vital, una desmesura, deja en sus poemas su mejor y más acabada forma. Su muerte causó una conmoción en el medio literario por inesperada y prematura. Quedan sus poemas, para los que se quedan y en mí, los recuerdos de una época en la que fuimos jóvenes poetas persiguiendo a la poesía. Ese tiempo que murió hace mucho pero que con la muerte de Julio se siente como un epitafio.

Meses después, en agosto, cuando todavía padecíamos el desconcierto de la muerte de Julio, partió de este mundo, inesperadamente, otro amigo: el poeta, sibarita, alucinado y total Antonio Calera (1974-225), fundador de varias empresas culturales, todas asidas por la poesía. Otro arrebatado y expansivo miembro de mi generación, Antonio además era un utópico, un idealista que decidió cambiar el mundo con sus ideas y sus acciones, ya fueran restaurantes como la “Hostería La Bota”, lecturas, una combi o la edición de libros.

Todas eran creaturas que concebía para crear espacios alumbrados por la poesía y el poema, abiertos para todo aquel que quisiera sumarse a su bella causa: cambiar el mundo, volverlo un lugar habitable en medio del caos y la desesperanza. Comer, beber, leer poemas, conquistar plazas, denunciar, resistir, resistir.

Antonio era todo él generosidad: un ancho río para sus amigos e incluso para quienes no lo eran. Por sus aguas navegábamos todos en un abrazo fuera de este mundo; en el otro que creó. Sus empresas artísticas definieron una época en la que había espacios independientes y el gobierno era amigable con ellos. Una época de profunda efervescencia literaria y, también, de activismo social, o como le dicen hoy, artivismo.

Antonio Calera, como sus poemas mismos, era una fuerza de la naturaleza, pero también un crítico, un hombre sensible al que le pesaba el mundo, la crueldad y la naturaleza mezquina de los otros.

México era otro, y muchos poetas de izquierda queríamos cambiarlo. Nos sumamos a la esperanza de un cambio y fuimos testigos de la llegada de la izquierda al poder en la Ciudad de México, con Cárdenas, cuando el poeta Alejandro Aura le dio a la cultura de la ciudad un nuevo rostro fresco, abierto, plural. Cuando la izquierda no despreciaba a los poetas y artistas, como corroboramos estos años.

Precisamente en esa época, también otra iniciativa cultural independiente creció y se convirtió en un lugar excepcional para la poesía y los poetas: la Casa del Poeta Ramón López Velarde, en la colonia Roma. La Casa había sido cedida en comodato a la Fundación que le da nombre, una Institución de Asistencia Privada, que dirigió durante tres décadas esa casa donde murió Ramón López Velarde.

La casa había sido recuperada tras el terremoto del 85 por el entonces Distrito Federal, a iniciativa de poetas y escritores que luego formarían el Patronato de la Fundación.

Por esos años, a finales del siglo pasado y comienzos del nuevo milenio, la Casa del Poeta se convirtió en el corazón vivo de la vida literaria-poética, ya fuera a través de presentaciones en su famoso Café-Bar “Las Hormigas”, o en los ciclos de lectura de poesía, mesas críticas, festivales que los Asesores Culturales, poetas que organizaban el proyecto cultural anual de la Casa, llevaban a cabo en conjunto con un poeta joven encargado de la promoción de la naciente poesía mexicana, lo que volvía al programa totalmente excepcional.

No exagero al decir que no hubo poeta que no pasara alguna vez por sus recintos durante esos años, ya fueran del norte o del sur del país, y que las discusiones críticas y debates sobre poesía que se llevaban a cabo en su recinto definieron buena parte de la producción poética de esos años.

También coincidió con la política cultural federal que en ese entonces daba a la descentralización un auténtico empuje: estaban las revistas “Tierra Adentro”, la editorial del mismo nombre y los encuentros de becarios del extinto Fonca, en los que artistas jóvenes de todo el país pudieron conocerse y entablar conversaciones: un auténtico y vibrante momento cultural.

Fue justo por esos años, a finales del siglo pasado, en los que entró como Asesor Cultural el poeta Eduardo Hurtado (1950-2025), que también nos dejó este año. Desde entonces, ya como asesor o como exasesor, el poeta no dejó nunca de estar cerca de la Casa, a la que le tenía mucho cariño.

No pocas veces se organizaron defensas de la Casa ante la inevitable tentación del gobierno de acabar con esa iniciativa independiente y ciudadana o de recortar al máximo la aportación económica que le daba, sobre todo a partir de la llegada de López Obrador como Jefe de Gobierno.

No me extiendo mucho en su historia, querido lector, que da para otra columna. Basta con decir que la Casa del Poeta se convirtió en un lugar esencial para la cultura mexicana, precisamente porque era un espacio anómalo, una forma de colaboración sin recelo entre autoridades sensibles a la cultura y escritores amantes de ésta. Esto, cuando el gobierno era de otra naturaleza, muy distinto al que ahora padecemos quienes nos dedicamos al arte y la cultura.

Hoy, finalmente, y después de poco más de treinta años de fundada, la Casa del Poeta fue ya tomada por el gobierno morenista de la Ciudad de México. El poeta Eduardo Hurtado estaría en este momento, si estuviera aquí, escribiendo el réquiem por la que fuera su casa y la que fue nuestra casa durante tantos años. Una tristeza y también una expresión más de la política cultural imperante en el país, que ve con recelo y desprecio a los artistas.

De los cinco asesores que la Casa tuvo durante veinticinco años, solo queda la poeta Elsa Cross, quien fue la primera y la que esto escribe. Fallecieron ya, y en muy pocos años, los poetas David Huerta, Antonio Deltoro y Eduardo Hurtado, sus más fieles protectores.

Con la muerte, hace unas semanas, de Hurtado y el cierre de la Casa del Poeta, sucedidos al mismo tiempo, termina también una época. Algún día escribiré su historia, querido lector, durante los casi veinte años que trabajé, viví y escribí en la avenida Álvaro Obregón #73, cuando estuve al cargo del programa de jóvenes poetas y después como su Asesora Cultural.

Mientras este año expira, no me queda sino recordar lo que hoy nos deja y desearle que este año que comienza le vaya muy bien, que a México también, en medio de este mundo caótico y trumpiano que nos tocó vivir.

Tenga usted, pues, un muy feliz año 2026.

María Rivera

María Rivera

María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

+ Sección

Galileo

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
2

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

Javier Arturo Aguilera Peña ha emergido como una figura central y controversial en el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto prioritario del Gobierno federal.
3

Empresario del Tramo Z, inhabilitado por corrupto, tenía tigres y leones en Pachuca

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
4

Los Hank, herederos del profesor que presumía ser corrupto, participaron del Tramo Z

El Universal Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada por fraude.
5

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión

Jeffrey Epstein, delincuente sexual, y Donald Trump, actual Presidente de Estados Unidos (EU).
6

WSJ revela cómo Mar-a-Lago enviaba jóvenes a Epstein. Y él “se sobrepasaba” con ellas

Experto ferroviario desmiente a TV Azteca; no vaticinó tragedia del Interoceánico.
7

Consultor ferroviario inglés exhibe a TV Azteca: No predije tragedia en Interoceánico

Cuatro personas fallecieron este miércoles en el barrio de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CdMx), producto de una intoxicación.
8

Intoxicación en la Alcaldía Álvaro Obregón deja 4 muertos y tres sobrevivientes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío
9

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

10

Anuario2025 ¬ De Casa Blanca a Segalmex: Un cuarto de siglo de escándalos sin castigo

11

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

Buró de crédito.
12

Buró de Crédito

13

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

CDMX obligará a separar residuos desde 2026; busca reciclar 50 por ciento para 2030
14

CdMx inicia separación de basura obligatoria este 1 de enero: ¿Cómo debes entregarla?

Miles celebran en el Ángel de la Independencia con música electrónica.
15

Concierto de Año Nuevo inicia en CdMx: aquí todos los detalles del cierre de 2025

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Anuario2025 ¬ De Casa Blanca a Segalmex: Un cuarto de siglo de escándalos sin castigo

Sheinbaum eximió a los videojuegos violentos de pagar el 100 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
2

Decreto presidencial elimina el IEPS a videojuegos violentos sin pasar por Congreso

La Policía Municipal de Morelia recuperó este miércoles el cilindro con gas cloro que fue sustraído ayer de un pozo en la colonia Dr. Miguel Silva González.
3

Cilindro con gas cloro es recuperado en Morelia tras alerta de riesgo en seis estados

pleno de la Suprema Corte
4

#Anuario2025 ¬ La Corte se distanció de los lujos y el escándalo para abrirse al voto

El ejército estadounidense informó este miércoles la destrucción de otras dos embarcaciones "narcoterroristas" en aguas internacionales.
5

EU bombardea otras 2 embarcaciones en aguas internacionales; van 32 ataques en 2025

Miles vuelven a las calles para exigir alto al genocidio de Israel en Palestina
6

ENTREVISTA ¬ Palestinos refugiados en México denuncian que el alto al fuego no sirvió

Jeffrey Epstein, delincuente sexual, y Donald Trump, actual Presidente de Estados Unidos (EU).
7

WSJ revela cómo Mar-a-Lago enviaba jóvenes a Epstein. Y él “se sobrepasaba” con ellas

Claudia Sheinbaum envía mensaje de Año Nuevo.
8

CSP envía mensaje de Año Nuevo: “Me seguiré dedicando en cuerpo y alma por México”

Miles celebran en el Ángel de la Independencia con música electrónica.
9

Concierto de Año Nuevo inicia en CdMx: aquí todos los detalles del cierre de 2025

Peso cierra 2025 en 18 por dólar y marca récord histórico.
10

Súper peso tiene cierre de año histórico: alcanza su mayor ganancia anual desde 1994

La Alcaldesa de Tecámac, Estado de México (Edomex), Rosi Wong, informó este miércoles que una servidora pública de este municipio fue atacada a balzos.
11

Funcionaria municipal del DIF-Tecámac sobrevive a ataque armado cerca de su domicilio

Cuatro personas fallecieron este miércoles en el barrio de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CdMx), producto de una intoxicación.
12

Intoxicación en la Alcaldía Álvaro Obregón deja 4 muertos y tres sobrevivientes