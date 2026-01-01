Chayanne visita a una de sus fans que se encontraba hospitalizada por padecer cáncer

Redacción/SinEmbargo

01/01/2026 - 4:14 am

Chayanne visita a una paciente con cáncer en el hospital.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Nuevas tecnologías permiten detección precoz del cáncer y estudio de primeras fases

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

La mujer que fue visitada por Chayanne en un hospital de Puerto Rico pudo olvidar por un momento las afectaciones de cáncer que sufre, según relató la madre de la víctima.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- El cantante puertorriqueño Chayanne generó sorpresa en redes sociales al acudir a un hospital de su país natal para visitar a una paciente que no pudo asistir a uno de sus conciertos, ya que se encontraba internada por un padecimiento de cáncer.

El emotivo encuentro tuvo lugar en el marco de la gira que el cantante realizó en el mes de noviembre. No obstante, fue hasta hace unos días que dicho acto se viralizó en redes sociales, donde distintos usuarios destacaron la humildad y la cercanía del cantante con una de sus fans.

En las imágenes difundidas en la red social X, se observa a Chayanne tomar la mano de una joven, con quien conversó con tranquilidad para después dedicarle unas palabras y así aminorar el dolor y la rutina en el hospital.

“No sabes lo feliz que me hace esto”, expresó la mujer ante la visita del artista, quien logró que, por al menos unos instantes, la paciente se desconectara de su enfermedad, según relató su madre.

Por su parte, la madre de la paciente relató que el gesto del puertorriqueño generó una sonrisa en la paciente, quien había comprado boletos para asistir a uno de sus conciertos, pero no pudo asistir debido a su estado de salud.

La gira de Chayanne, que llevó el título de "Bailemos Otra Vez", logró congregar a multitudes en sus últimas presentaciones, lo cual se reflejó especialmente en Puerto Rico, donde hubo fechas agotadas, escenarios llenos y una generosa respuesta del público que acudió a los conciertos del cantante.

En ese marco, y pese a estar fuera de los reflectores, Chayanne acudió a visitar a una de sus fans que no pudo acudir a una de sus presentaciones debido a su estado de salud, lo cual mereció sonrisas y palabras de agradecimiento de la mujer que recibió la visita del artista.

El gesto del artista puertorriqueño fue interpretado en redes sociales como un gesto de empatía y solidaridad, pues más allá de la trayectoria musical del cantante, Chayanne es conocido por su cercanía con el público.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

+ Sección

Galileo

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
2

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

Javier Arturo Aguilera Peña ha emergido como una figura central y controversial en el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto prioritario del Gobierno federal.
3

Empresario del Tramo Z, inhabilitado por corrupto, tenía tigres y leones en Pachuca

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
4

Los Hank, herederos del profesor que presumía ser corrupto, participaron del Tramo Z

Jeffrey Epstein, delincuente sexual, y Donald Trump, actual Presidente de Estados Unidos (EU).
5

WSJ revela cómo Mar-a-Lago enviaba jóvenes a Epstein. Y él “se sobrepasaba” con ellas

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío
6

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Cuatro personas fallecieron este miércoles en el barrio de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CdMx), producto de una intoxicación.
7

Intoxicación en la Alcaldía Álvaro Obregón deja 4 muertos y tres sobrevivientes

Experto ferroviario desmiente a TV Azteca; no vaticinó tragedia del Interoceánico.
8

Consultor ferroviario inglés exhibe a TV Azteca: No predije tragedia en Interoceánico

La Semar y la SSPC detienen a "El Sagitario", líder los Beltrán Leyva.
9

"El Sagitario", segundo al mando de la organización de los Beltrán Leyva, es detenido

El Universal Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada por fraude.
10

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es sentenciada a 2 años de prisión

11

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

12

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

Clara Brugada encabeza celebración de Año nuevo ante 250 mil personas.
13

Concierto de Año Nuevo en CdMx: Brugada encabeza celebración ante 250 mil personas

Buró de crédito.
14

Buró de Crédito

15

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Semar y la SSPC detienen a "El Sagitario", líder los Beltrán Leyva.
1

"El Sagitario", segundo al mando de la organización de los Beltrán Leyva, es detenido

2

Anuario2025 ¬ De Casa Blanca a Segalmex: Un cuarto de siglo de escándalos sin castigo

Clara Brugada encabeza celebración de Año nuevo ante 250 mil personas.
3

Concierto de Año Nuevo en CdMx: Brugada encabeza celebración ante 250 mil personas

Sheinbaum eximió a los videojuegos violentos de pagar el 100 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
4

Decreto presidencial elimina el IEPS a videojuegos violentos sin pasar por Congreso

La Policía Municipal de Morelia recuperó este miércoles el cilindro con gas cloro que fue sustraído ayer de un pozo en la colonia Dr. Miguel Silva González.
5

Cilindro con gas cloro es recuperado en Morelia tras alerta de riesgo en seis estados

pleno de la Suprema Corte
6

#Anuario2025 ¬ La Corte se distanció de los lujos y el escándalo para abrirse al voto

El ejército estadounidense informó este miércoles la destrucción de otras dos embarcaciones "narcoterroristas" en aguas internacionales.
7

EU bombardea otras 2 embarcaciones en aguas internacionales; van 32 ataques en 2025

Miles vuelven a las calles para exigir alto al genocidio de Israel en Palestina
8

ENTREVISTA ¬ Palestinos refugiados en México denuncian que el alto al fuego no sirvió

Jeffrey Epstein, delincuente sexual, y Donald Trump, actual Presidente de Estados Unidos (EU).
9

WSJ revela cómo Mar-a-Lago enviaba jóvenes a Epstein. Y él “se sobrepasaba” con ellas

Claudia Sheinbaum envía mensaje de Año Nuevo.
10

CSP envía mensaje de Año Nuevo: “Me seguiré dedicando en cuerpo y alma por México”

Peso cierra 2025 en 18 por dólar y marca récord histórico.
11

Súper peso tiene cierre de año histórico: alcanza su mayor ganancia anual desde 1994

La Alcaldesa de Tecámac, Estado de México (Edomex), Rosi Wong, informó este miércoles que una servidora pública de este municipio fue atacada a balzos.
12

Funcionaria municipal del DIF-Tecámac sobrevive a ataque armado cerca de su domicilio