Chayanne visita a una de sus fans que se encontraba hospitalizada por padecer cáncer

La mujer que fue visitada por Chayanne en un hospital de Puerto Rico pudo olvidar por un momento las afectaciones de cáncer que sufre, según relató la madre de la víctima.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- El cantante puertorriqueño Chayanne generó sorpresa en redes sociales al acudir a un hospital de su país natal para visitar a una paciente que no pudo asistir a uno de sus conciertos, ya que se encontraba internada por un padecimiento de cáncer.

El emotivo encuentro tuvo lugar en el marco de la gira que el cantante realizó en el mes de noviembre. No obstante, fue hasta hace unos días que dicho acto se viralizó en redes sociales, donde distintos usuarios destacaron la humildad y la cercanía del cantante con una de sus fans.

En las imágenes difundidas en la red social X, se observa a Chayanne tomar la mano de una joven, con quien conversó con tranquilidad para después dedicarle unas palabras y así aminorar el dolor y la rutina en el hospital.

“No sabes lo feliz que me hace esto”, expresó la mujer ante la visita del artista, quien logró que, por al menos unos instantes, la paciente se desconectara de su enfermedad, según relató su madre.

Felices fiestas a mis amores ❤️‍🔥🫂 pic.twitter.com/lW0dXBOEGa — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) December 27, 2025

Por su parte, la madre de la paciente relató que el gesto del puertorriqueño generó una sonrisa en la paciente, quien había comprado boletos para asistir a uno de sus conciertos, pero no pudo asistir debido a su estado de salud.

La gira de Chayanne, que llevó el título de "Bailemos Otra Vez", logró congregar a multitudes en sus últimas presentaciones, lo cual se reflejó especialmente en Puerto Rico, donde hubo fechas agotadas, escenarios llenos y una generosa respuesta del público que acudió a los conciertos del cantante.

En ese marco, y pese a estar fuera de los reflectores, Chayanne acudió a visitar a una de sus fans que no pudo acudir a una de sus presentaciones debido a su estado de salud, lo cual mereció sonrisas y palabras de agradecimiento de la mujer que recibió la visita del artista.

El gesto del artista puertorriqueño fue interpretado en redes sociales como un gesto de empatía y solidaridad, pues más allá de la trayectoria musical del cantante, Chayanne es conocido por su cercanía con el público.