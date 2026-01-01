Sader detecta caso aislado de gusano barrenador en Tamaulipas, zona fronteriza con EU

En el mismo predio en el que se detectó en el caso del becerro infectado por el gusano barrenador, se encuentran 21 bovinos de diferentes edades, los cuales están libres de la plaga.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) atendió el miércoles un caso aislado Gusano Barrenador del Ganado (GBG), el cual se registró en el municipio de Liera, Tamaulipas, cuya entidad se encuentra en la zona fronteriza con Estados Unidos.

Por medio de un comunicado, la dependencia de Gobierno de México informó que un becerro de seis días de nacido presentaba una miasis de gusano barrenador en el ombligo, pero no se precisó cómo fue que se infectó el animal, ya que el caso continúa en proceso de investigación epidemiológica por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

En ese contexto, la Senasica desplegó personal técnico y especializado para fortalecer la vigilancia en el municipio de Liera, donde además se llevó a cabo un rastreo epidemiológico y una búsqueda activas de casos sospechosos, en coordinación con personal del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

En este sentido, fueron revisadas 10 unidades de producción cercanas al lugar donde se produjo la infección, y también se inspeccionaron 325 bovinos, ovinos, caprinos, aves, equinos, porcinos, caninos, felinos y liebres, pero en ninguno de estos ejemplares se registraron casos del gusano barrenador.

Adicionalmente, se realizaron pláticas informativas y capacitación a ganaderos locales sobre reconocimiento y notificación temprana de lesiones compatibles. También, por medio de la instalación de trampas estratégicas en el área de detección, se reforzó el trampeo de moscas.

Cabe señalar que, en el mismo predio en el que se detectó en el caso del becerro infectado, se encuentran 21 bovinos de diferentes edades, los cuales están libres de la plaga.

En dicho marco, también cabe recordar que los únicos estados en los que se han presentado casos del gusano barrenador son Tamaulipas y Nuevo León.

El primero de estos eventos se reportó el 23 de noviembre de 2024. Desde entonces, Tamaulipas ha contabilizado un sólo caso y Nuevo León, tres. Hasta el 31 de diciembre de 2025 había 671 casos activos.