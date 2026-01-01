Suiza enfrenta tragedia en Año Nuevo tras incendio en un bar; hay decenas de muertos

Las autoridades de Valais indicaron que el incidente se originó por una explosión, seguida de un “violento incendio” que devastó el bar alrededor de la 1:30 de la madrugada.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS).- Las autoridades suizas confirmaron la mañana de Año Nuevo que hay “decenas” de personas “presuntamente muertas” y alrededor de un centenar de heridos, la mayoría de gravedad, a causa de un incendio registrado en el bar Le Constellation, ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, Suiza.

“Decenas de personas” están “presuntamente muertas”, informaron en conferencia de prensa el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, y el Diputado por Valais, Stéphane Ganzer.

Hasta el momento no hay datos oficiales sobre la identidad de las personas fallecidas; sin embargo, se confirmó que entre las víctimas hay ciudadanos extranjeros. Los hospitales de la región francófona de Suiza se encuentran saturados ante la llegada de personas con quemaduras trasladadas desde Crans-Montana.

Algunos de los heridos fueron trasladados a Zúrich, Berna, Lausana y Rennaz, y el Hospital de Valais ya tiene ocupadas todas sus camas de cuidados intensivos, informó el Diputado por Valais, Matthias Reynard, en declaraciones a la prensa. Reynard detalló que se desplegaron 10 helicópteros, 40 ambulancias y 150 paramédicos.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia informaron a BFMTV que entre los heridos se encuentran dos ciudadanos franceses. “Fueron atendidos de inmediato por los servicios de emergencia (…) y los equipos consulares mantienen contacto permanente con las autoridades suizas”, señalaron.

En la conferencia de prensa en Valais también participó la Fiscal General del cantón, Béatrice Pilloud, quien descartó que el incidente esté relacionado con un atentado. “No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado”, afirmó Pilloud, y añadió que ya se abrió una investigación.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de esta tragedia”, subrayó la Fiscal, quien adelantó que el cantón de Valais ya solicitó apoyo a los cantones vecinos para la identificación de las personas fallecidas.

Asimismo, el Gobierno cantonal de Valais declaró el estado de emergencia a partir de las 9:00 horas del 1 de enero, con el fin de facilitar la movilización de los recursos necesarios para responder a este incendio con la mayor rapidez, informó en un comunicado.

Las autoridades de Valais indicaron que el incidente se originó por una explosión, seguida de un “violento incendio” que devastó el bar alrededor de la 1:30 de la madrugada. Elementos de la Policía, Bomberos y servicios de rescate acudieron de inmediato al lugar.

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, se refirió a la “tragedia” ocurrida en Crans-Montana y anunció el aplazamiento de su tradicional discurso de Año Nuevo. “Lo que debía ser un momento de alegría se convirtió en un día de luto en Crans-Montana en Año Nuevo, una tragedia que ha afectado a todo el país y mucho más allá. El Consejo Federal recibió con consternación este terrible suceso”, escribió Parmelin en su cuenta de la red social X.

Parmelin asumió este 1 de enero la presidencia en turno del Consejo Federal y, con ello, la jefatura del Estado suizo, tras sustituir a la consejera Karin Keller-Sutter.