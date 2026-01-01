Tragedia en Suiza: incendio en un bar deja 40 muertos y 115 heridos en Año Nuevo

Las autoridades de Valais indicaron que el incidente se originó por una explosión, seguida de un “violento incendio” que devastó el bar alrededor de la 1:30 de la madrugada y descartaron que se trate de un atentado.

MADRID, 1 de enero (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Suiza confirmaron en la tarde de Año Nuevo que hay alrededor de 40 personas muertas y más de un centenar de heridos, la mayoría en estado grave, como consecuencia de un incendio declarado en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en Valais, Suiza.

El comandante de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, hizo público este balance de víctimas en una rueda de prensa en la que ha explicado "se dará prioridad a la identificación de los fallecidos para que sus cuerpos puedan ser devueltos rápidamente a sus familias".

Asimismo, el Presidente del cantón, Matthias Reynard, adelantó que la identificación de las víctimas "puede llevar tiempo" ante "una situación crítica" provocada por "heridas graves y quemaduras importantes".

Hasta el momento no hay datos oficiales sobre la identidad de las personas fallecidas; sin embargo, se confirmó que entre las víctimas hay ciudadanos extranjeros. Los hospitales de la región francófona de Suiza se encuentran saturados ante la llegada de personas con quemaduras trasladadas desde Crans-Montana.

Algunos de los heridos fueron trasladados a Zúrich, Berna, Lausana y Rennaz, y el Hospital de Valais ya tiene ocupadas todas sus camas de cuidados intensivos, informó el Diputado por Valais, Matthias Reynard, en declaraciones a la prensa. Reynard detalló que se desplegaron 10 helicópteros, 40 ambulancias y 150 paramédicos.

Los hospitales de la parte francófona de Suiza están desbordados por la afluencia de víctimas con quemaduras trasladadas desde Crans-Montana ➡️ Algunos de los heridos han sido llevados a Zúrichhttps://t.co/wC5MPDPsQw pic.twitter.com/3iZ878j9yP — Europa Press (@europapress) January 1, 2026

La SRE descarta mexicanos afectados

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) descartó este jueves que se hayan registrado mexicanos afectados por el incendio en Suiza, y expresó sus condolencias al país por las personas fallecidas en el siniestro.

"La SRE extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por el incendio ocurrido en Crans-Montana que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras afectadas. Nuestra Embajada de México en Suiza permanece alerta desde el inicio del suceso y no reporta connacionales afectados hasta el momento", indicó la Cancillería mexicana.

En caso de requerir asistencia consular, la Secretaría recordó el número de contacto de emergencias dela Embajada de México en Suiza: +41 (0) 79 907 68 37.

La @SRE_mx extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por el incendio ocurrido en Crans-Montana que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras afectadas. Nuestra Embajada de México en Suiza permanece alerta desde el… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 1, 2026

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia informaron a BFMTV que entre los heridos se encuentran dos ciudadanos franceses. “Fueron atendidos de inmediato por los servicios de emergencia (…) y los equipos consulares mantienen contacto permanente con las autoridades suizas”, señalaron.

En la conferencia de prensa en Valais también participó la Fiscal General del cantón, Béatrice Pilloud, quien descartó que el incidente esté relacionado con un atentado. “No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado”, afirmó Pilloud, y añadió que ya se abrió una investigación.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de esta tragedia”, subrayó la Fiscal, quien adelantó que el cantón de Valais ya solicitó apoyo a los cantones vecinos para la identificación de las personas fallecidas.

Asimismo, el Gobierno cantonal de Valais declaró el estado de emergencia a partir de las 9:00 horas del 1 de enero, con el fin de facilitar la movilización de los recursos necesarios para responder a este incendio con la mayor rapidez, informó en un comunicado.

🔴 | LO ÚLTIMO: Una explosión seguida de un incendio arrasó un bar en Crans-Montana, Suiza, matando a varias personas y dejando a otras gravemente heridas, dice la policía. - AZ Intel. pic.twitter.com/0o9iCJ3xuH — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 1, 2026

Las autoridades de Valais indicaron que el incidente se originó por una explosión, seguida de un “violento incendio” que devastó el bar alrededor de la 01:30 horas. Elementos de la Policía, Bomberos y servicios de rescate acudieron de inmediato al lugar.

El Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, se refirió a la “tragedia” ocurrida en Crans-Montana y anunció el aplazamiento de su tradicional discurso de Año Nuevo. “Lo que debía ser un momento de alegría se convirtió en un día de luto en Crans-Montana en Año Nuevo, una tragedia que ha afectado a todo el país y mucho más allá. El Consejo Federal recibió con consternación este terrible suceso”, escribió Parmelin en su cuenta de la red social X.

Parmelin asumió este 1 de enero la Presidencia en turno del Consejo Federal y, con ello, la jefatura del Estado suizo, tras sustituir a la consejera Karin Keller-Sutter.