Mamdani jura como el primer Alcalde musulmán de NY. "Es el honor de mi vida", dice

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– El demócrata Zohran Mamdani asumió la Alcaldía de Nueva York durante los primeros minutos de este jueves, tras rendir protesta en una ceremonia privada y de corta duración, acompañado únicamente por familiares cercanos. En el acto, el nuevo regidor afirmó que encabezar el gobierno de la ciudad representa el “mayor honor y privilegio” de su vida.

El Alcalde fue investido por la Fiscal General del estado, Letitia James, quien condenó a Trump por fraude en 2024 y ha sido objeto de acoso por la Administración del republicano. Mamdani dijo que James ha sido una inspiración para él.

La ceremonia ocurrió en la estación histórica Old City Hall, un recinto subterráneo de arquitectura española que permanece cerrado al público y se ubica debajo del edificio de la Alcaldía.

De acuerdo con Mamdani, la elección de este espacio simboliza “la relevancia del transporte público, la energía, la salud y el legado de nuestra ciudad”. En el mismo lugar firmó los documentos oficiales y cubrió una cuota administrativa de nueve dólares ante el secretario municipal.

Con 34 años, Mamdani se convirtió en el Alcalde número 112 de Nueva York y en el segundo más joven en la historia de la ciudad. Además, es el primer regidor de origen surasiático y el primer musulmán en ocupar el cargo.

Por este motivo, Mamdani rompió la tradición y realizó el juramento utilizando un ejemplar del Corán que perteneció a su abuelo.

Previo a tomarle protesta, la Fiscal Letitia James destacó la trayectoria del nuevo Alcalde y expresó su orgullo por sus logros, al tiempo que confió en que su gestión marcará “una nueva etapa de progreso, promesas y prosperidad” para la metrópoli.

La ceremonia, que se extendió por menos de cinco minutos, fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la oficina del Alcalde y concluyó de manera abrupta, incluso antes de que Mamdani terminara su mensaje. Únicamente un reducido grupo de medios locales tuvo acceso al evento.

Mamdani volverá a rendir protesta este mismo día a las 13:00 horas locales en las escalinatas de la Alcaldía, en una ceremonia pública encabezada por el Senador izquierdista Bernie Sanders. El acto será transmitido en línea y estará seguido por una celebración comunitaria abierta al público en calles del sur de Manhattan.

Entre los asistentes confirmados se encuentran la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, el defensor del pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, y el contralor electo, Mark Levine, además de otras figuras del ámbito político.

¿Cómo entender el éxito de Mamdani?

Antes, durante y después de la campaña Mamdani ha hablado sobre la crisis de asequibilidad que enfrentan los neoyorquinos, de ahí que propone congelar las rentas, que los autobuses urbanos sean gratuitos, proporcionar guarderías públicas, aumentar el salario mínimo a 30 dólares la hora para 2030 y crear supermercados municipales que compren y vendan a precios de mayorista.

Para financiar todo esto busca aumentar el impuesto de sociedades y gravar a los neoyorquinos que ganan más de un millón de dólares al año con una tasa fija del 2 por ciento. Medidas que tienen que pasar por el Gobierno y el Congreso de Nueva York.

A lo largo de la campaña, Zohran Mamdani destacó su identidad como inmigrante musulmán de ascendencia sudasiática. De hecho en los debates, Cuomo usó los temores sobre la fe musulmana de Mamdani en los últimos días de su campaña.

“Dios no lo quiera, otro 11 de septiembre. ¿Se imaginan a Mamdani en ese puesto?”, planteó Cuomo en una entrevista con el locutor de radio Sid Rosenberg.

“Estamos hablando de un exgobernador que, en sus últimos momentos de vida pública, emplea una retórica no sólo islamófoba y racista, sino también repugnante”, reviró Mamdani. “El mensaje de Andrew Cuomo es difamar y calumniar al primer candidato musulmán a punto de liderar esta ciudad, donde uno de cada ocho neoyorquinos es musulmán, y afirmar que, por su fe, es digno de sospecha”.