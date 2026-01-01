CAMe activa contingencia ambiental en 17 alcaldías y municipios del Valle de México

La Comisión Ambiental explicó que esta mañana se registró un valor de 107.3 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec (SAC), ubicada en Iztapalapa.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la mañana de este jueves la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por partículas pm2.5 en la zona sureste del Valle de México, que comprende a las alcaldías de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y los municipios de: Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.

"La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que el día de hoy a las 08:00 horas, se registró un valor de 107.3 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec (SAC), ubicada en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México", informó en un comunicado.