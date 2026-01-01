CAMe activa contingencia ambiental en 17 alcaldías y municipios del Valle de México

La Comisión Ambiental explicó que esta mañana se registró un valor de 107.3 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec (SAC), ubicada en Iztapalapa.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la mañana de este jueves la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por partículas pm2.5 en la zona sureste del Valle de México, que comprende a las alcaldías de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y los municipios de: Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.
SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA REGIONAL POR PARTÍCULAS PM2.5 EN LA ZONA SURESTE DEL VALLE DE MÉXICO.
Hasta el momento, el programa Hoy No Circula aplica de manera normal.
