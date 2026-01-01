CAMe mantiene contingencia ambiental en la zona sureste del Valle de México y Edomex

La mala calidad del aire persiste luego de la quema masiva de pirotecnia y fogatas durante los festejos de año nuevo.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) actualizó este 1 de enero su reporte sobre las condiciones atmosféricas en la Ciudad de México (CdMx)y varios municipios del Estado de México (Edomex), e indicó que la fase 1 de la contingencia ambiental activada por la mañana, se mantiene.

"Se mantiene la contingencia ambiental atmosférica regional por partículas PM2.5 en la zona sureste del valle de México", señaló en su cuenta oficial de X.

Los datos del sistema de monitoreo de la calidad del aire de la Ciudad de México, mostraron que a las 15:00 horas, persiste la mala calidad del aire producidas por la quema masiva de pirotecnia y fogatas durante la noche de ayer y madrugada del día de hoy, principalmente en las zonas Centro y Sureste del Valle de México.

"La Comisión Ambiental de la Megalópolis estará atenta a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM e informará en un boletín que emitirá hoy a las 20:00 horas o antes, en caso de que las condiciones mejoren", señaló el organismo ambiental.

CAMe alerta por alta concentración de partículas contaminantes

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la mañana de este jueves la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por partículas PM2.5 en la zona sureste del Valle de México, que comprende 17 alcaldías y municipios de la Ciudad de México y el Estado de México.

"La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que el día de hoy a las 08:00 horas, se registró un valor de 107.3 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec (SAC), ubicada en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México", informó en un comunicado.

La medida está vigente para las alcaldías de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y los municipios de: Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.

Lo anterior, indicó la dependencia, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes.

¿Qué restricciones hay por contingencia ambiental?

Debido a la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México, la CAMe emitió restricciones a la industria federal y local, entre ellas:

Las fuentes fijas de la industria manufacturera de competencia federal o local que tengan equipos de combustión, procesos o actividades que generen partículas reducirán el 40 por ciento de sus emisiones de partículas.

Suspender las actividades de las concreteras (fijas o móviles) que no cuenten con equipo de control de emisiones.

Suspender las actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales.

Restricciones en Servicios.

Suspender las actividades de construcción, remodelación, demolición y movimiento de tierras, con excepción de los rellenos sanitarios.

Suspender toda actividad de explotación de bancos de materiales pétreos.

Suspender las actividades de movimiento de materiales generadores de partículas a cielo abierto en establecimientos de materiales de construcción (arena y grava, entre otros).

Suspender actividades en los establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón y que no cuenten con equipo de control de emisiones.

En cuanto al Gobierno, este deberá prohibir la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación, intensificar la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y forestales, suspender actividades de mantenimiento a la infraestructura urbana del gobierno local correspondiente, que generen emisiones fugitivas de partículas (movimiento de tierra, excavaciones, mantenimiento a jardines y camellones, entre otros), con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.

También deberán suspender obras que obstruyan o dificulten el tránsito, con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes, reforzar la detección y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes, de vehículos sin verificación o que circulan el día que no les corresponde; y la de vehículos de transporte de materiales de construcción abiertos sin lona de cobertura y/o que derramen materiales.

¿Cuáles son las recomendaciones por contingencia ambiental?

La CAMe emitió una serie de recomendaciones a la población para proteger su salud ante la contingencia ambiental:

Evitar hacer actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día.

No fumar en especial en espacios cerrados.

En caso de contar con aire acondicionado en el hogar o automóvil, utilizarlo en modo de "recirculación”, así como mantener puertas y ventanas cerradas.

Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales.

Se prohíbe la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal.

Reducir el uso del vehículo particular y utilizar el servicio de transporte público.

Procurar no usar las chimeneas domésticas.

Reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata a los teléfonos 911, al 0311 (Locatel), al 55-56-30-53-60 (Centro Estatal de Combate y Control de Incendios) en la Ciudad de México o a los números 800-696-9696 (CATGEM) y 722-878-9820 (Probosque) en el Estado de México.

Además, sugirió mantenerse informados sobre el estado de la calidad del aire en la aplicación, “AIRE CDMX”, sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, X: @Aire_CDMX .

Para mayor información sobre la aplicación de estas medidas, se sugiere consultar las siguientes páginas:

