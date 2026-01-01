Camila Mendoza, joven mexicana de 19 años desaparecida en Texas, es hallada sin vida

El dictamen forense determinó que la causa de muerte fue suicidio, por lo que las autoridades descartaron la existencia de un hecho criminal.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- La joven regiomontana Camila Mendoza Olmos, de 19 años, fue localizada sin vida cerca de su domicilio en el Condado de Bexar, en San Antonio, Texas, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo ocurrió el martes durante un nuevo operativo de búsqueda en campo abierto, a unos cientos de metros de la vivienda de la joven, en un terreno perteneciente a la empresa New Burnin' Bush LLC.

En el lugar también fue localizada un arma de fuego que era buscada por los investigadores y que pertenecía a un familiar de Camila.

Tras los análisis periciales, el dictamen forense determinó que la causa de muerte fue suicidio, por lo que las autoridades descartaron la existencia de un hecho criminal.

Camila Mendoza Olmos (19) was depressed. She had suicidal thoughts. Some people are plagued by them. It is difficult to understand why a beautiful young woman with a bright future ahead would want to die. That is something I am unable to explain easily. Camila was in a lot of… pic.twitter.com/8lzWXARYhZ — Rose (@901Lulu) December 31, 2025

El Sheriff Javier Salazar señaló que el cuerpo presentaba indicadores de autolesión y que la zona había sido revisada previamente, pero la densa vegetación obligó a realizar una segunda inspección.

Camila Mendoza Olmos fue reportada como desaparecida el 24 de diciembre, luego de ser vista por última vez la mañana de Nochebuena por una cámara de seguridad del vecindario.

En las imágenes se le observa afuera de su domicilio, revisando su vehículo, el cual permaneció en el lugar. La joven salió a pie y dejó atrás su teléfono celular, un iPad y el automóvil.

El 29 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió una ficha de búsqueda para apoyar la localización de la joven, aunque precisó que la investigación en la entidad se realizó de manera independiente a la que llevaban a cabo las autoridades estadounidenses.

Important update: Camila Mendoza Olmos LE has released dash cam footage given to LE by a good Samaritan. Camila is seen walking on the roadway. Clearly, she is not under duress. Again, Camila was out on a walk so I am not surprised to see her walking. She left on her own… pic.twitter.com/BrFrschcfN — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) December 30, 2025

La familia explicó que el objetivo de activar la alerta en México era ampliar la difusión de la información en zonas fronterizas.

Durante los días posteriores a su desaparición, decenas de voluntarios, junto con autoridades locales y el FBI, participaron en las labores de búsqueda.

El caso fue manejado bajo una alerta CLEAR, al considerarse que la joven podía estar en peligro inminente, misma que fue desactivada tras la confirmación del hallazgo.

Las autoridades expresaron sus condolencias a la familia y pidieron respeto y privacidad mientras concluyen los procedimientos correspondientes.