Descarrilamiento del Tren Interoceánico suma 14 víctimas; fallece mujer de 73 años.

-Información en desarrollo.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- Hilda Alcántara, mujer de 73 años víctima del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca el pasado 28 de diciembre, murió este jueves, informó la Secretaría de Gobernación (Segob) con lo que el accidente suma ya 14 muertos y 108 heridos.

"Desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Hilda Alcántara, de 73 años, ocurrido el día de hoy a las 10:35 horas, de acuerdo con la información recibida del IMSS Bienestar. Expresamos nuestra más sincera solidaridad con su familia y seres queridos en este difícil momento", sostuvo la Secretaría de Gobernación (Segob) en un comunicado.

La señora Hilda fue una de las personas lesionadas en el accidente ferroviario del Tren Interoceánico. La Segob explicó que tras el hecho, la paciente fue ingresada, inicialmente a la clínica Hospital Tehuantepec del ISSSTE y después fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar, donde recibió atención médica especializada y procedimientos quirúrgicos de urgencia.

"Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a la familia de la señora Hilda Alcántara, así como a todas las personas afectadas por este lamentable suceso", finalizó.