Mujer de 73 años muere tras descarrilamiento en Interoceánico; suman 14 fallecidos

La señora Hilda fue una de las personas lesionadas en el accidente ferroviario del Tren Interoceánico. Segob expresó sus condolencia a la familia de la víctima.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- Hilda Alcántara, mujer de 73 años víctima del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca el pasado 28 de diciembre, murió este jueves, informó la Secretaría de Gobernación (Segob) con lo que el accidente suma ya 14 muertos y 108 heridos.

"Desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Hilda Alcántara, de 73 años, ocurrido el día de hoy a las 10:35 horas, de acuerdo con la información recibida del IMSS Bienestar. Expresamos nuestra más sincera solidaridad con su familia y seres queridos en este difícil momento", sostuvo la Secretaría de Gobernación (Segob) en un comunicado.

La señora Hilda fue una de las personas lesionadas en el accidente ferroviario del Tren Interoceánico. La institución explicó que tras el hecho, la paciente fue ingresada, inicialmente a la clínica Hospital Tehuantepec del ISSSTE y después fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar, donde recibió atención médica especializada y procedimientos quirúrgicos de urgencia.

"Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a la familia de la señora Hilda Alcántara, así como a todas las personas afectadas por este lamentable suceso", finalizó.

La Segob explicó que la CEAV estableció contacto y atención directa con los familiares de la paciente durante su estadía clínica "y también en este difícil momento para garantizar acompañamiento integral, conforme a los protocolos de atención a víctimas".

"Nuestro compromiso es brindarles todo el respaldo necesario para que reciban una atención digna, humana y con perspectiva de derechos", afirmó la dependencia.

¿Quiénes son las otras víctima del descarrilamiento?

Un viaje de fin de año se convirtió en tragedia cuando el pasado 28 de diciembre el descarrilamiento del Tren Interoceánico provocó la muerte de 14 personas, cuyas historias se conocieron en las horas siguientes del accidente. Una de esas víctimas es una niña de apenas 15 años. Se trata de Luisa Camila Serrano Moreno. El domingo por la noche, sus abuelos la buscaban y era una de las desaparecidas en el incidente, pero pocas horas después se confirmó su fallecimiento.

La escuela a la que asistía Luisa Camila, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Salina Cruz, lamentó su muerte. La joven cursaba la carrera de profesional técnico bachiller en Salud Comunitaria. "Externamos las condolencias a sus familiares y seres queridos. QEPD", señaló en sus redes sociales.

De acuerdo con sus familiares, la muchacha viajaba con su mamá y su hermana de 13 años –quienes aparecieron con vida tras el incidente– pero durante el accidente se separaron.

El incidente den Tren Interoceánico también dejó una niña de seis años sin vida. Se trata de Elena Solorza Cruz, quien viajaba con sus padres desde Ixtepec y con rumbo a Coatzacoalcos, para pasar las fiestas de fin de año con el resto de su familia.

El matrimonio del maestro retirado Berzaín Cruz López y María Concepción Barbosa también fueron localizados sin vida esta mañana en Nizanda, Oaxaca, donde ocurrió el descarrilamiento. Cruz López era profesor del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar. Ambos, originarios de Salina Cruz, también viajaban rumbo a Coatzacoalcos.

Este lunes, la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó que hay tres muertos del descarrilamiento del Interoceánico que murieron y son originarios de Minatitlán, Veracruz: Patricia Medina, Honoria Medina y Rogelio Luna. Presuntamente son familiares, pero la mandataria estatal no confirmó el vínculo.

Otra veracruzana que murió en el incidente fue la señora Inés Alvarado Rojas, quien visitó Salina Cruz para pasar las fiestas con su hijo. Viajaba de regreso a Coatzacoalcos. La muerte fue confirmada por una prima la mañana del lunes.

Y la última víctima identificada por ahora es la señora María Antonia Rosales Mendoza. De acuerdo con medios locales, viajaba con su esposo Rolando Domínguez Ramírez y su hija Libertad Domínguez Rosales, quienes resultaron heridos. La mujer era taxista en Acayucan, Veracruz.

Fallecidos por la tragedia del Tren Interoceánico:

Inés Alvarado Rojas, 57

Amada Rasgado Lázaro, 70

Patricia Medina Pérez, 49

Luisa Camila Serrano Moreno, 15

Ma Luisa Pasaron Gonzalez, 66

Rogelio Alfonso Luna, 63

Raúl Lopez Cruz, 67

Honoria Medina Pérez, 56

Periodista muere en el descarrilamiento

El periodista Israel Enrique Gallegos Soto fue una de las víctimas mortales del incidente del domingo. El Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO) para el que trabajaba confirmó su fallecimiento.

El periodista viajaba junto a su esposa Karla Leyva en el Tren Interoceánico. "Ante la falta de confirmaciones oficiales, con autorización de la familia, queremos aclarar que su esposa se encuentra estable y con un diagnóstico favorable por parte del equipo médico que le brinda atención", señaló el SINMCO.

"Respecto a la pérdida de nuestro compañero Israel, quienes integramos el SINMCO agradecemos todas las muestra de afecto y respaldo hacia su esposa y familia, a quienes seguiremos acompañando en estos momentos difíciles. Su voz, su entrega y su compañerismo seguirán vivos en cada recuerdo compartido y en el camino que ayudó a construir dentro de nuestro gremio", añadió.