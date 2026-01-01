2026: ¿Cuáles son los días de descanso obligatorio y cuánto deben pagarte?

Redacción/SinEmbargo

01/01/2026 - 2:47 pm

El Artículo 74 de la LFT establece que en México hay nueve días de descanso obligatorio. Quienes laboren en un día festivo oficial tienen derecho a recibir un pago triple.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), en México existen días festivos oficiales en los que las actividades laborales deben suspenderse de manera obligatoria. El calendario laboral de 2026 arranca con descanso este jueves 1 de enero, con motivo del Año Nuevo.

El primer fin de semana largo del año llegará el lunes 2 de febrero, día que se otorga en conmemoración del 5 de febrero, fecha en la que se recuerda la promulgación de la Constitución Mexicana.

Posteriormente, en marzo, habrá otro puente, ya que el lunes 16 se descansará por el natalicio de Benito Juárez, cuya fecha oficial es el 21 de marzo.

Uno de los descansos más importantes será el viernes 1 de mayo, correspondiente al Día del Trabajo. Más adelante, el miércoles 16 de septiembre se mantendrá como día festivo por el Aniversario de la Independencia de México.

Hacia el cierre del año, el lunes 16 de noviembre se otorgará como día de descanso por la conmemoración de la Revolución Mexicana, mientras que el viernes 25 de diciembre marcará el último feriado oficial por la celebración de la Navidad.

¿Cuántos días de descanso oficial habrá en 2026?

El artículo 74 de la LFT establece que en México hay nueve días de descanso obligatorio. Sin embargo, uno de ellos sólo aplica cuando hay cambio en la administración federal, por lo que no se considera en 2026.

Calendario de días festivos oficiales en 2026:

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • Primer lunes de febrero: Conmemoración del Día de la Constitución (5 de febrero).
  • Tercer lunes de marzo: Natalicio de Benito Juárez (21 de marzo).
  • 1 de mayo: Día del Trabajo.
  • 16 de septiembre: Día de la Independencia.
  • Tercer lunes de noviembre: Conmemoración de la Revolución Mexicana (20 de noviembre).
  • 25 de diciembre: Navidad.

A esto se sumará un día cuando las leyes electorales así lo marquen en caso de elecciones ordinarias.

Uno de los descansos más importantes será el viernes 1 de mayo, correspondiente al Día del Trabajo. Más adelante, el miércoles 16 de septiembre se mantendrá como día festivo por el Aniversario de la Independencia de México.

Los días festivos que se recorren al lunes son los que dan origen a los llamados puentes o fines de semana largos, muy aprovechados para viajes o descansos prolongados.

¿Qué pasa si trabajas en un día de descanso obligatorio?

La Ley Federal del Trabajo señala, en su Artículo 75, que quienes laboren en un día festivo oficial tienen derecho a recibir un pago triple:

  • El salario correspondiente al día de descanso.
  • Un salario doble adicional por el servicio prestado.

Esto significa que, si un trabajador tiene un salario diario de 300 pesos y labora en un día de descanso obligatorio, deberá recibir un total de 900 pesos por esa jornada.

