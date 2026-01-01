Tres ataques con drones dejan 24 muertos y más de 50 heridos en la región de Jersón

Xinhua

01/01/2026 - 4:09 pm

Al menos 24 personas murieron y más de 50 resultaron heridas después de que tres drones ucranianos atacaran una cafetería y un hotel en Jersón, Rusia.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Zelenski dice que Trump le ofreció garantías de seguridad por 15 años, pero pide más

China rompe el monopolio aéreo de EU con la producción de su nuevo caza furtivo J-20A

El inédito poder de Trump en 2025 rompe reglas y corrompe a EU, alertan especialistas

El régimen de Kiev atacó instalaciones públicas en la región de Jersón en la víspera de Año Nuevo, lo que arrojó un saldo de decenas de muertos y medio centenar de personas lesionadas con quemaduras.

MOSCÚ, 1 ene (Xinhua).- Al menos 24 personas murieron y más de 50 resultaron heridas después de que tres drones ucranianos atacaran una cafetería y un hotel en Jersón, ciudad del sur de Ucrania que se encuentra bajo control ruso y donde operan autoridades prorrusas, según informaron funcionarios locales.

El incidente tuvo lugar cuando los civiles se congregaban para celebrar el Año Nuevo, dijo el jefe de la región de Jersón, Vladímir Saldo, a través de una publicación en la red social Telegram.

“Muchas personas murieron quemadas vivas”, dijo Saldo, señalando que uno de los drones cargaba una mezcla incendiaria, lo que provocó un enorme incendio en el lugar. Los bomberos sólo pudieron extinguir completamente el fuego durante la madrugada de este jueves.

Los médicos están luchando por salvar la vida de los heridos, indicó, y añadió que las autoridades regionales proporcionarán toda la asistencia necesaria a las víctimas y a los familiares de los fallecidos.

Xinhua

Xinhua

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

+ Sección

Galileo

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
2

Los Hank, herederos del profesor que presumía ser corrupto, participaron del Tramo Z

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
3

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

Javier Arturo Aguilera Peña ha emergido como una figura central y controversial en el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto prioritario del Gobierno federal.
4

Empresario del Tramo Z, inhabilitado por corrupto, tenía tigres y leones en Pachuca

. El cuerpo de la joven regiomontana Camila Mendoza Olmos, fue localizado cerca de su domicilio en el Condado de Bexar, en San Antonio, Texas.
5

Camila Mendoza, joven mexicana de 19 años desaparecida en Texas, es hallada sin vida

Incendio en bar de Suiza deja decenas de muertos en fiesta de Año Nuevo.
6

Tragedia en Suiza: incendio en un bar deja 40 muertos y 115 heridos en Año Nuevo

Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA)
7

Perros y gatos se matan entre ellos: acusan bestialidad en albergue de Ciudad Juárez

El Artículo 74 de la LFT establece que en México hay nueve días de descanso obligatorio. Quienes laboren en un día festivo oficial tienen derecho a recibir un pago triple.
8

2026: ¿Cuáles son los días de descanso obligatorio y cuánto deben pagarte?

café
9

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

Descarrilamiento del Tren Interoceánico suma 14 víctimas; fallece mujer de 73 años.
10

Mujer de 73 años muere tras descarrilamiento en Interoceánico; suman 14 fallecidos

El tren enemigo.
11

El tren enemigo

Experto ferroviario desmiente a TV Azteca; no vaticinó tragedia del Interoceánico.
12

Consultor ferroviario inglés exhibe a TV Azteca: No predije tragedia en Interoceánico

Peso cierra 2025 en 18 por dólar y marca récord histórico.
13

Súper peso tiene cierre de año histórico: alcanza su mayor ganancia anual desde 1994

Jeffrey Epstein, delincuente sexual, y Donald Trump, actual Presidente de Estados Unidos (EU).
14

WSJ revela cómo Mar-a-Lago enviaba jóvenes a Epstein. Y él “se sobrepasaba” con ellas

Las autoridades y los patrones acordaron un incremento de 13% al salario mínimo general, así como un aumento de 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).
15

ENTREVISTA ¬ Caída del salario 1982-2018 explica el neoliberalismo: Munguía Corella

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Al menos 24 personas murieron y más de 50 resultaron heridas después de que tres drones ucranianos atacaran una cafetería y un hotel en Jersón, Rusia.
1

Tres ataques con drones dejan 24 muertos y más de 50 heridos en la región de Jersón

Las autoridades y los patrones acordaron un incremento de 13% al salario mínimo general, así como un aumento de 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).
2

ENTREVISTA ¬ Caída del salario 1982-2018 explica el neoliberalismo: Munguía Corella

CAMe activa contingencia
3

CAMe mantiene contingencia ambiental en la zona sureste del Valle de México y Edomex

El Artículo 74 de la LFT establece que en México hay nueve días de descanso obligatorio. Quienes laboren en un día festivo oficial tienen derecho a recibir un pago triple.
4

2026: ¿Cuáles son los días de descanso obligatorio y cuánto deben pagarte?

. El cuerpo de la joven regiomontana Camila Mendoza Olmos, fue localizado cerca de su domicilio en el Condado de Bexar, en San Antonio, Texas.
5

Camila Mendoza, joven mexicana de 19 años desaparecida en Texas, es hallada sin vida

Descarrilamiento del Tren Interoceánico suma 14 víctimas; fallece mujer de 73 años.
6

Mujer de 73 años muere tras descarrilamiento en Interoceánico; suman 14 fallecidos

Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA)
7

Perros y gatos se matan entre ellos: acusan bestialidad en albergue de Ciudad Juárez

Incendio en bar de Suiza deja decenas de muertos en fiesta de Año Nuevo.
8

Tragedia en Suiza: incendio en un bar deja 40 muertos y 115 heridos en Año Nuevo

El Embajador de Estados Unidos (EU) en México, Ronald Johnson, resaltó ayer que ambos países cerraron el año con avances “históricos” en temas clave de la agenda bilateral, como la cooperación en seguridad, migración, medio ambiente y control fronterizo.
9

Embajador de EU reconoce avances históricos en relación con México durante 2025

Zohran Mamdani jura como Alcalde de Nueva York sobre el Corán.
10

Mamdani jura como el primer Alcalde musulmán de NY. "Es el honor de mi vida", dice

Perros y gatos
11

Cinco tips para restablecer la rutina y mantener el peso saludable de perros y gatos

La Semar y la SSPC detienen a "El Sagitario", líder los Beltrán Leyva.
12

"El Sagitario", segundo al mando de la organización de los Beltrán Leyva, es detenido