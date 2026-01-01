El régimen de Kiev atacó instalaciones públicas en la región de Jersón en la víspera de Año Nuevo, lo que arrojó un saldo de decenas de muertos y medio centenar de personas lesionadas con quemaduras.

MOSCÚ, 1 ene (Xinhua).- Al menos 24 personas murieron y más de 50 resultaron heridas después de que tres drones ucranianos atacaran una cafetería y un hotel en Jersón, ciudad del sur de Ucrania que se encuentra bajo control ruso y donde operan autoridades prorrusas, según informaron funcionarios locales.

El incidente tuvo lugar cuando los civiles se congregaban para celebrar el Año Nuevo, dijo el jefe de la región de Jersón, Vladímir Saldo, a través de una publicación en la red social Telegram.

🔥ZELENSKY TERRORISTA🔥

Así comenzó el Año Nuevo en la región de Jersón. Formaciones ucranianas atacaron deliberadamente con drones un café y un hotel en Jorlý, donde civiles con niños celebraban la festividad. Según los últimos datos, 24 personas murieron y más de 50 resultaron… pic.twitter.com/Ly59Npz3pH — GEOPOLÍTICA 🌐 (@Geopolitik_2030) January 1, 2026

“Muchas personas murieron quemadas vivas”, dijo Saldo, señalando que uno de los drones cargaba una mezcla incendiaria, lo que provocó un enorme incendio en el lugar. Los bomberos sólo pudieron extinguir completamente el fuego durante la madrugada de este jueves.

Los médicos están luchando por salvar la vida de los heridos, indicó, y añadió que las autoridades regionales proporcionarán toda la asistencia necesaria a las víctimas y a los familiares de los fallecidos.