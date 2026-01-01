Fiscalía de Veracruz detiene al exalcalde de Atoyac por un homicidio ocurrido en 2025

Ventura de la Paz, quien gobernaba en nombre de Morena, perdió la protección federal luego de que ayer concluyera su mandato al frente del municipio de esta entidad.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- El exalcalde de Atoyac, Veracruz, Carlos Alberto Ventura de la Paz, perdió el fuero constitucional que lo protegía y fue detenido este jueves por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) tras ser señalado por el delito de homicidio doloso calificado.

"La Fiscalía Regional Córdoba formuló imputación en contra de Carlos Alberto 'N', como probable responsable del delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de una víctima cuya identidad se encuentra legalmente reservada", confirmó esta dependencia regional en un boletín.

Las autoridades acusan al exedil de presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado relacionado con hechos ocurridos el 18 de abril de 2025 en contra de una persona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que en estricto respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia, Carlos Alberto “N” será presentado ante un juez de control, a fin de que se defina su situación jurídica y se deslinden responsabilidades en una próxima audiencia inicial, dentro del proceso penal 427/2025. Mientras esto ocurre, el acusado permanecerá en prisión preventiva oficiosa.

Prisión preventiva oficiosa por el delito de homicidio doloso calificado en Atoyac https://t.co/mFV626Ewxk pic.twitter.com/yCZYMPkX6z — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) January 1, 2026

El último tramo de la gestión de Ventura de la Paz está marcado por hechos delictivos que dejaron varios muertos. A finales de octubre, un enfrentamiento armado en el bar La Victoria dejó al menos cuatro personas muertas, entre ellas un presunto jefe de plaza identificado como José Eduardo “N”, alias “El Lalo”.

Tras estos hechos, el hoy detenido se presentó ante la FGE para declarar por la magnitud de este incidente delictivo. Además de las víctimas mortales, las autoridades detuvieron a 32 personas, entre ellos varios elementos de la Policía Municipal de Atoyac.

Previo a su detención, Ventura de la Paz publicó una fotografía en redes sociales de la oficina que durante cuatro años fungió como su despacho, la cual acompañó de agradecimientos hacia quienes lo apoyaron a lo largo del periodo de administración municipal.

El Gobierno municipal de Atoyac fue encabezado por Carlos Alberto Ventura de la Paz entre los años 2022-2025.