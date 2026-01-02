Gaza cierra el año con 416 muertos por ataques israelíes desde el alto al fuego

Europa Press

01/01/2026 - 8:25 pm

El Ministerio de Sanidad del gobierno de la Franja de Gaza, informó la muerte de dos personas como consecuencia de ataques israelíes en las últimas 24 horas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Ataques israelíes en Gaza dejan 4 muertos; Hamás rechaza expulsión hacia Somalilandia

ENTREVISTA ¬ Queríamos ir a Gaza y romper el cerco, relata mexicano de la flotilla

ENTREVISTA ¬ Palestinos refugiados en México denuncian que el alto al fuego no sirvió

El supuesto alto al fuego, acordado el pasado 10 de octubre, no se concreta del todo; Israel continúa lanzando ataques en el enclave gazatí, que sigue cobrando la vida de más y más palestinos.

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS).- El Ministerio de Sanidad del gobierno de la Franja de Gaza, bajo la autoridad del movimiento islamista palestino, Hamás, informó este jueves la muerte de dos personas como consecuencia de ataques israelíes en las últimas 24 horas; con ello, son 416 fallecidos desde la declaración del alto al fuego del pasado 10 de octubre.

En su último balance, el Ministerio constató que los hospitales del enclave recibieron un fallecido en las últimas horas y el cuerpo de otro, recuperado de entre los escombros y muerto como consecuencia de acciones militares israelíes anteriores. Los hospitales del enclave han recibido, además, a varios heridos.

El Ministerio de Sanidad denunció que los ataques israelíes han herido a mil 153 personas desde el 10 de octubre y que se han recuperado 683 cadáveres.

En total, desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre Gaza, el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Sanidad tiene constancia de 71 271 muertos y 171 mil 233 heridos.

Desarme de Hamás, condición para acelerar el alto al fuego

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, expresó el pasado 29 de diciembre, junto al Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que esperaba que la segunda fase del alto al fuego para la Franja de Gaza comenzara “lo más rápido posible”; sin embargo, para ello instó al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a desarmarse.

“Tiene que haber un desarme: tenemos que desarmar a Hamás”, explicó el Presidente en declaraciones a la prensa junto a Netanyahu, y agregó que esperaba que la fase de reconstrucción en el enclave palestino comenzara “muy pronto”.

Al término de la reunión bilateral con Netanyahu en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida, Trump enfatizó nuevamente ante los medios que Hamás “tendrá un plazo muy breve” para llevar a cabo el desarme y que, en caso de no entregar las armas, pagará “un precio muy alto”.

Asimismo, en la rueda de prensa posterior al encuentro, el magnate reconoció que ambos líderes “no coinciden en un 100 por ciento” en sus posturas sobre Cisjordania. “Hará lo correcto”, expresó, dirigiéndose al Primer Ministro israelí.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

+ Sección

Galileo

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Javier Arturo Aguilera Peña ha emergido como una figura central y controversial en el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto prioritario del Gobierno federal.
2

Empresario del Tramo Z, inhabilitado por corrupto, tenía tigres y leones en Pachuca

. El cuerpo de la joven regiomontana Camila Mendoza Olmos, fue localizado cerca de su domicilio en el Condado de Bexar, en San Antonio, Texas.
3

Camila Mendoza, joven mexicana de 19 años desaparecida en Texas, es hallada sin vida

Tren Interoceánico, qué es y cómo conecta el Pacífico con el Golfo.
4

Los Hank, herederos del profesor que presumía ser corrupto, participaron del Tramo Z

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
5

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

Peso cierra 2025 en 18 por dólar y marca récord histórico.
6

Súper peso tiene cierre de año histórico: alcanza su mayor ganancia anual desde 1994

café
7

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

CAMe suspende contingencia.
8

CAMe suspende contingencia ambiental en la zona sureste del Valle de México y Edomex

Exalcalde de Atoyac, Veracruz, es detenido al concluir su mandato, por homicidio.
9

Fiscalía de Veracruz detiene al exalcalde de Atoyac por un homicidio ocurrido en 2025

Clara Brugada encabeza celebración de Año nuevo ante 250 mil personas.
10

Concierto de Año Nuevo en CdMx: Brugada encabeza celebración ante 250 mil personas

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.
11

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

Experto ferroviario desmiente a TV Azteca; no vaticinó tragedia del Interoceánico.
12

Consultor ferroviario inglés exhibe a TV Azteca: No predije tragedia en Interoceánico

Germán Larrea, presidente de Grupo México.
13

Larrea ha explotado a sus trabajadores en 2 décadas. Cananea es uno de muchos casos

Incendio en bar de Suiza deja decenas de muertos en fiesta de Año Nuevo.
14

Tragedia en Suiza: incendio en un bar deja 40 muertos y 115 heridos en Año Nuevo

Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA)
15

Perros y gatos se matan entre ellos: acusan bestialidad en albergue de Ciudad Juárez

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.
1

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

CAMe suspende contingencia.
2

CAMe suspende contingencia ambiental en la zona sureste del Valle de México y Edomex

El Edomex y autoridades sanitarias activaron medidas de vigilancia por la presencia del gusano barrenador en una cabra; confirman primer en esta entidad.
3

El Edomex activa vigilancia por gusano barrenador; confirman primer caso en una cabra

Avión de la Marina ya está en Texas para repatriar restos.
4

VIDEO ¬ Avión de la Marina llega a Texas para repatriar restos de víctimas mexicanas

Germán Larrea, presidente de Grupo México.
5

Larrea ha explotado a sus trabajadores en 2 décadas. Cananea es uno de muchos casos

Exalcalde de Atoyac, Veracruz, es detenido al concluir su mandato, por homicidio.
6

Fiscalía de Veracruz detiene al exalcalde de Atoyac por un homicidio ocurrido en 2025

Al menos 24 personas murieron y más de 50 resultaron heridas después de que tres drones ucranianos atacaran una cafetería y un hotel en Jersón, Rusia.
7

Tres ataques con drones dejan 24 muertos y más de 50 heridos en la región de Jersón

Las autoridades y los patrones acordaron un incremento de 13% al salario mínimo general, así como un aumento de 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).
8

ENTREVISTA ¬ Caída del salario 1982-2018 explica el neoliberalismo: Munguía Corella

El Artículo 74 de la LFT establece que en México hay nueve días de descanso obligatorio. Quienes laboren en un día festivo oficial tienen derecho a recibir un pago triple.
9

2026: ¿Cuáles son los días de descanso obligatorio y cuánto deben pagarte?

. El cuerpo de la joven regiomontana Camila Mendoza Olmos, fue localizado cerca de su domicilio en el Condado de Bexar, en San Antonio, Texas.
10

Camila Mendoza, joven mexicana de 19 años desaparecida en Texas, es hallada sin vida

Descarrilamiento del Tren Interoceánico suma 14 víctimas; fallece mujer de 73 años.
11

Una mujer de 73 años se convierte en la 14va víctima mortal del Tren Interoceánico

Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA)
12

Perros y gatos se matan entre ellos: acusan bestialidad en albergue de Ciudad Juárez