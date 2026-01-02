Gaza cierra el año con 416 muertos por ataques israelíes desde el alto al fuego

El supuesto alto al fuego, acordado el pasado 10 de octubre, no se concreta del todo; Israel continúa lanzando ataques en el enclave gazatí, que sigue cobrando la vida de más y más palestinos.

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS).- El Ministerio de Sanidad del gobierno de la Franja de Gaza, bajo la autoridad del movimiento islamista palestino, Hamás, informó este jueves la muerte de dos personas como consecuencia de ataques israelíes en las últimas 24 horas; con ello, son 416 fallecidos desde la declaración del alto al fuego del pasado 10 de octubre.

En su último balance, el Ministerio constató que los hospitales del enclave recibieron un fallecido en las últimas horas y el cuerpo de otro, recuperado de entre los escombros y muerto como consecuencia de acciones militares israelíes anteriores. Los hospitales del enclave han recibido, además, a varios heridos.

El Ministerio de Sanidad denunció que los ataques israelíes han herido a mil 153 personas desde el 10 de octubre y que se han recuperado 683 cadáveres.

En total, desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre Gaza, el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Sanidad tiene constancia de 71 271 muertos y 171 mil 233 heridos.

Desarme de Hamás, condición para acelerar el alto al fuego

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, expresó el pasado 29 de diciembre, junto al Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que esperaba que la segunda fase del alto al fuego para la Franja de Gaza comenzara “lo más rápido posible”; sin embargo, para ello instó al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a desarmarse.

“Tiene que haber un desarme: tenemos que desarmar a Hamás”, explicó el Presidente en declaraciones a la prensa junto a Netanyahu, y agregó que esperaba que la fase de reconstrucción en el enclave palestino comenzara “muy pronto”.

"Based on the fact that Hamas pledged, they swore that they were going to disarm. Now, if they're not going to disarm, those same countries will wipe out Hamas." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/mYIBfZzCV0 — The White House (@WhiteHouse) December 29, 2025

Al término de la reunión bilateral con Netanyahu en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida, Trump enfatizó nuevamente ante los medios que Hamás “tendrá un plazo muy breve” para llevar a cabo el desarme y que, en caso de no entregar las armas, pagará “un precio muy alto”.

Asimismo, en la rueda de prensa posterior al encuentro, el magnate reconoció que ambos líderes “no coinciden en un 100 por ciento” en sus posturas sobre Cisjordania. “Hará lo correcto”, expresó, dirigiéndose al Primer Ministro israelí.