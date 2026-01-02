VIDEO ¬ Avión de la Marina llega a Texas para repatriar restos de víctimas mexicanas

La aeronave de la Marina llegó a Galveston, Texas, tras concluir los procedimientos forenses en EU; autoridades aún no informan a qué punto de México serán trasladados los cuerpos.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- Un avión de la Secretaría de Marina (Semar) arribó a Galveston, Texas, en Estados Unidos (EU), con el objetivo de repatriar los restos de los mexicanos que fallecieron en el accidente aéreo registrado el pasado 22 de diciembre, informaron autoridades federales.

La operación se puso en marcha una vez concluidos los procedimientos forenses y legales en territorio estadounidense, en coordinación con autoridades locales y representantes consulares de México, a fin de garantizar un traslado digno y conforme a los protocolos internacionales.

De acuerdo con información oficial, la aeronave naval fue desplegada como parte de las acciones de apoyo a las familias de las víctimas, luego de que se cumpliera con la identificación y liberación de los restos por parte de las autoridades correspondientes en Estados Unidos.

Una vez que los cuerpos ingresen a territorio mexicano, se realizarán los trámites legales, sanitarios y administrativos previstos en la normativa nacional, proceso que permitirá posteriormente la entrega de los restos a sus familiares para los servicios funerarios.

La Secretaría de Marina ha mantenido comunicación permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y con los deudos, brindando acompañamiento institucional durante todo el proceso, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y ofrecer certeza jurídica a las familias.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el lugar exacto al que serán trasladados los restos en México, al señalar que ello dependerá de los procedimientos periciales y administrativos correspondientes a cada caso.

El accidente aéreo ocurrido el 22 de diciembre movilizó a diversas instancias de ambos países y, desde entonces, el Gobierno de México reiteró su compromiso de asistir a las familias afectadas, priorizando el respeto a los derechos humanos y el trato digno a las víctimas.