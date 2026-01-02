El Edomex activa vigilancia por gusano barrenador; confirman primer caso en una cabra

El surgimiento del gusano barrenador ocurre cuando una mosca hembra deposita sus huevos en heridas abiertas de animales y humanos, de donde eclosionan las larvas de este anélido.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica) y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) confirmaron la presencia, por primera vez, del gusano barrenador en una cabra del Estado de México (Edomex).

El anélido fue detectado en un cabra en el municipio de Tlatlaya, ubicado al sur del Edomex. Debido al primer caso del gusano barrenador en esta entidad, la Secretaría del Campo del Gobierno mexiquense activó los protocolos respectivos, para la prevención y seguimiento, para reforzar las tareas de vigilancia sanitaria.

Las autoridades detallaron que el gusano fue localizado en la herida de una cabra que no fue atendida a tiempo, situación que permitió el avance infeccioso y las condiciones para que la mosca portadora de este animal depositara sus huevecillos.