Policías de la CdMx ayudan a mujer en labor de parto dentro de un taxi en Tacubaya

Redacción/SinEmbargo

01/01/2026 - 10:16 pm

Efectivos de la Policía Bancaria e Industrial asistieron a una mujer en Tacubaya que es encontraba en labores de parto en el interior de un taxi.

Una mujer dio a luz en las calles de Tacubaya y fue auxiliada por dos policías bancarias, quienes ayudaron a recibir al recién nacido.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- Efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), que colaboran para el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, auxiliaron este jueves a una mujer que se encontraba en labor de parto dentro de un taxi para recibir a su recién nacido.

"Eefectivos de la Policía Bancaria e Industrial [PBI] de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyaron oportunamente a una mujer que se encontraba en labor de parto dentro de un vehículo tipo taxi y recibieron a un bebé", indicó la dependencia en su cuenta ofivcial de X, antes Twitter.

De acuerdo con el reporte oficial, las uniformadas realizaban labores de vigilancia en una carpa de seguridad instalada en la avenida Jalisco y la calle Manuel Dublán, colonia Tacubaya, cuando fueron solicitadas por un hombre de 23 años. El joven explicó que a bordo de su taxi, de color rosa con blanco, viajaba su esposa de 20 años, quien presentaba fuertes contracciones.

En primera instancia, las oficiales contactaron a los servicios médicos para que la madre fuera atendida por personal especializado. Sin embargo, la inminencia del parto obligó a que las policías intervinieran y prepararan la llegada del recién nacido.

Con la ayuda de sus conocimientos en primeros auxilios, después de unos minutos las oficiales recibieron a un bebé, al cual protegieron y arroparon para darle calor ante las bajas temperaturas registradas.

Al arribar el personal de Protección Civil en una ambulancia, los paramédicos atendieron a la madre y al recién nacido. Ambos fueron diagnosticados con parto fortuito y se reportaron en buen estado de salud. Posteriormente fueron trasladados a un hospital especializado para recibir atención médica.

El padre agradeció la oportuna acción de las policías bancarias y el apoyo brindado para el bienestar de su esposa y del recién nacido.

La institución señaló que las integrantes de la SSC se mantienen en constante capacitación en primeros auxilios y, en apego a su vocación de servicio, ofrecen apoyo a visitantes y habitantes de la ciudad en cualquier situación que ponga en riesgo su integridad.

