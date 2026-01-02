El Tren Maya estrena en fin de año un convoy de lujo que viaja de Cancún a Mérida

Redacción/SinEmbargo

02/01/2026 - 1:12 am

El Tren Maya estrena en fin de año un convoy de lujo.

El evento inaugural del Tren Maya, conocido como “El Expreso de Año Nuevo”, contó con ocupación total y se realizó entre el 29 de diciembre y el 1 de enero. Los asistentes a dicho viaje incluso compartieron un brindis.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- El Tren Maya inauguró el jueves el primer recorrido del Tren de Larga Distancia que lleva el nombre de "P’atal" (una palabra maya que significa "permanecer" o "quedarse"), cuyo trayecto va de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a Mérida, Yucatán.

Por medio de una publicación en X, el Tren Maya comunicó que este nuevo servicio forma parte de una experiencia única y conmemorativa realizada como parte del Paquete Turístico “El Expreso de Año Nuevo”, la cual está diseñada exclusivamente para disfrutar el trayecto de Cancún a Mérida con mayor confort, ritmo y conexión.

En este sentido, se presumió que a lo largo de este viaje se pueden apreciar los paisajes del sureste, bajo un servicio de mayor atención y comodidad, cuya experiencia está diseñada para disfrutar un "viaje irrepetible", pensado para celebrar el inicio del año a bordo del Tren Maya.

El Tren Maya dio a conocer que el resultado de esta implementación fue todo un éxito, ya que se logró la ocupación total del Expreso de Año Nuevo. Así, los primeros pasajeros de este viaje mostraron entusiasmo por ser parte de la nueva experiencia en el sureste mexicano.

En redes sociales circularon imágenes de las y los pasajeros que se dieron cita en el Tren Maya para celebrar la llegada del 2026, quienes además compartieron un brindis especial, mientras el tren avanzaba.

De acuerdo con el sitio web del Tren Maya, “El Expreso de Año Nuevo” contó con una duración de cuatro días y tres noches. La fecha única para el evento inaugural fue del 29 de diciembre al 1 de enero de 2026.

La ruta de este viaje contempla una visita a los puntos más emblemáticos del Caribe y de la cultura Maya, tales como los siguientes lugares:

  • Inicio: Recepción en el Aeropuerto Internacional de Tulum (procedente del AIFA).
  • Quintana Roo: Visitas a la zona arqueológica de Tulum, el Parque del Jaguar y el Museo Regional de la Costa Oriental.
  • Trayecto en Tren: Recorrido hacia la ciudad de Cancún y posteriormente el traslado hacia el estado de Yucatán.
  • Yucatán: Estancia en Mérida, donde se realiza la celebración principal, y un cierre en el puerto de Progreso para presenciar el primer amanecer de 2026 frente al mar, incluyendo una visita al Museo del Meteorito.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

