El Tren Maya estrena en fin de año un convoy de lujo que viaja de Cancún a Mérida

El evento inaugural del Tren Maya, conocido como “El Expreso de Año Nuevo”, contó con ocupación total y se realizó entre el 29 de diciembre y el 1 de enero. Los asistentes a dicho viaje incluso compartieron un brindis.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- El Tren Maya inauguró el jueves el primer recorrido del Tren de Larga Distancia que lleva el nombre de "P’atal" (una palabra maya que significa "permanecer" o "quedarse"), cuyo trayecto va de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a Mérida, Yucatán.

Por medio de una publicación en X, el Tren Maya comunicó que este nuevo servicio forma parte de una experiencia única y conmemorativa realizada como parte del Paquete Turístico “El Expreso de Año Nuevo”, la cual está diseñada exclusivamente para disfrutar el trayecto de Cancún a Mérida con mayor confort, ritmo y conexión.

En este sentido, se presumió que a lo largo de este viaje se pueden apreciar los paisajes del sureste, bajo un servicio de mayor atención y comodidad, cuya experiencia está diseñada para disfrutar un "viaje irrepetible", pensado para celebrar el inicio del año a bordo del Tren Maya.

✨🚆 El año comienza en movimiento… y con un viaje que marca un momento especial. Hoy se vivió el primer recorrido a bordo del Tren de Larga Distancia “P’atal” 🚄, una experiencia única y conmemorativa realizada como parte del Paquete Turístico “El Expreso de Año Nuevo” 🎉🎒,… pic.twitter.com/HG323x3209 — Tren Maya (@TrenMayaMX) December 31, 2025

El Tren Maya dio a conocer que el resultado de esta implementación fue todo un éxito, ya que se logró la ocupación total del Expreso de Año Nuevo. Así, los primeros pasajeros de este viaje mostraron entusiasmo por ser parte de la nueva experiencia en el sureste mexicano.

En redes sociales circularon imágenes de las y los pasajeros que se dieron cita en el Tren Maya para celebrar la llegada del 2026, quienes además compartieron un brindis especial, mientras el tren avanzaba.

De acuerdo con el sitio web del Tren Maya, “El Expreso de Año Nuevo” contó con una duración de cuatro días y tres noches. La fecha única para el evento inaugural fue del 29 de diciembre al 1 de enero de 2026.

🥂🚆 Los nuevos comienzos también se celebran en movimiento. A bordo del Tren de Larga Distancia “P’atal”, durante el recorrido del “Expreso de Año Nuevo”, las y los pasajeros compartieron un brindis especial ✨🍾 mientras el tren avanzaba entre los paisajes del sureste. Risas,… pic.twitter.com/Pvbl5wksTe — Tren Maya (@TrenMayaMX) January 1, 2026

La ruta de este viaje contempla una visita a los puntos más emblemáticos del Caribe y de la cultura Maya, tales como los siguientes lugares: