"Doble Hoy No Circula": Así aplica en CdMx y Edomex el viernes 2 de enero, según CAMe

La CAMe informó que el "Doble Hoy No Circula" se mantiene este viernes en algunas regiones del Estado de México, mientras que en la CdMx el programa opera con normalidad.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó el jueves sobre la suspensión de la Contingencia Ambiental Atmosférica regional en la zona sureste del Valle de México. No obstante, la Fase I de contingencia se mantiene activa en algunas regiones del Estado de México, donde hoy se 1 de enero se mantiene el programa "Doble Hoy No Circula".

Por medio de un reporte oficial emitido a las 20:00 horas, las autoridades en materia ambiental comunicaron que hubo una disminución en los niveles de contaminación por partículas PM2.5, por lo que el programa "Hoy No Circula" opera con normalidad este viernes en la Ciudad de México (CdMx).

Al margen de lo anterior, la estación de monitoreo Santiago Acahualtepec, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa, donde registró una calidad del aire extremadamente mala. A la par, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México declaró la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST), cuya medida se mantuvo vigente después de las 20:00 horas.

SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA REGIONAL POR PARTÍCULAS PM2.5 EN LA ZONA SURESTE DEL VALLE DE MÉXICO. Mas información: https://t.co/fHBll79NYm pic.twitter.com/CIL2oBzpL0 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 2, 2026

En ese contexto, el Estado de México cuenta con "Doble Hoy No Circula" en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas. Los vehículos que no pueden circular son los siguientes:

Todos los vehículos con holograma de verificación “2”.

Vehículos con holograma “1”, cuyo último dígito de placa sea 2, 4, 5, 6, 8 y 0.

Autos con holograma “0” y “00”, engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6.

El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios sin válvula de desconexión seca, con matrícula par.

Vehículos de transporte de carga con placa local o federal de 6:00 a 10:00 horas, salvo los inscritos en el Programa de Autorregulación.

Unidades sin holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico o placas foráneas, que deberán cumplir las mismas restricciones que los holograma 2.

Taxis, que solo podrán circular de 5:00 a 10:00 horas para apoyar la movilidad.

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/m6vujexDnF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 30, 2025

En contraparte, estos son los autos que sí pueden circular en el Estado de México:

Vehículos eléctricos e híbridos con holograma exento o matrícula ecológica.

Autos con holograma “1” y terminación de placa 1, 3, 7 y 9.

Vehículos con holograma “0” y “00”, excepto los de engomado amarillo con placas 5 y 6.

Servicios de emergencia, como ambulancias, bomberos, seguridad pública, protección civil y servicios médicos.

Transporte escolar y de personal con verificación y autorización vigente.

Vehículos para personas con discapacidad permanente, con constancia tipo “D”.

Cortejos fúnebres y servicios funerarios con holograma vigente.

Transporte de residuos y materiales peligrosos, excepto combustibles.

Transporte de carga inscrito en esquemas de autorregulación ambiental.

Unidades con mercancías perecederas, sistemas de refrigeración y revolvedoras de concreto.

Por su parte, el programa "Hoy No Circula" opera con normalidad en la CdMx. En este sentido, según el calendario regular del programa ambiental, los autos que no pueden circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas son los vehículos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

Cabe señalar que dicha restricción no aplica para vehículos con holograma “0” y “00”, autos eléctricos e híbridos, ni para unidades destinadas a servicios de emergencia, transporte escolar autorizado y personas con discapacidad, siempre y cuando se cuente con la acreditación correspondiente.