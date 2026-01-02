Maduro niega existencia de una segunda llamada con Trump; se dice abierto a negociar

"Si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses", manifestó Nicolás Maduro tras rechazar haber tenido una segunda conversación con Trump.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el jueves haber tenido una segunda conversación con su homólogo de Estados Unidos (EU), Donald Trump, luego de que el inquilino de la Casa Blanca afirmara el pasado lunes que ambos habían hablado "muy recientemente". No obstante, se dijo abierto al diálogo para permitir inversiones estadounidenses en la industria petrolera.

"Nosotros hemos tenido una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca", indicó Maduro durante una entrevista con el académico franco-español Ignacio Ramonet retransmitida por la cadena estatal VTV.

En la misma conversación, el mandatario señaló su llamada con Trump como un "intercambio de diez minutos", "muy respetuoso" y "hasta agradable", pero también señaló que "las evoluciones post-conversación no han sido agradables", ya que en los últimos meses, Estados Unidos ha llevado a cabo el mayor despliegue militar de las últimas décadas en las aguas del Caribe, el cual ha dejado más de 100 personas muertas como resultado de bombardeos contra pequeñas embarcaciones.

En primera instancia, Washington buscó justificar estas acciones como parte del supuesto combate al narcotráfico, por lo que se responsabilizó a Nicolás Maduro, sin presentar pruebas, de contribuir a este delito.

No obstante, con el paso de los meses, la narrativa de Estados Unidos fue modificada para dar paso a un discurso abiertamente centrado en el control y la apropiación ilegal de los recursos energéticos de Venezuela, tal como declaró Donald Trump en su cuenta de Truth Social el pasado 16 de diciembre, al anunciar un bloqueo militar total sobre el país sudamericano.

"Hoy, estoy ordenando UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entran y salen de Venezuela. Los extranjeros y criminales ilegales que el régimen de Maduro ha enviado a los Estados Unidos durante la débil e inepta administración Biden, están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo rápido. Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países, roben, amenacen o dañen nuestra nación, y del mismo modo, no permitirán que un régimen hostil tome nuestro petróleo, tierra o cualquier otro activo, todos los cuales deben ser devueltos a los Estados Unidos, de inmediato", aseguró.

Pese a lo anterior, Nicolás Maduro se dijo dispuesto a negociar con la Casa Blanca en temas como el tráfico de drogas y las explotaciones petrolíferas, por lo que dijo que "hay que empezar a conversar en serio".