EN VIVO

El sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero, moviliza a millones. CSP: no reportan daños

Redacción/SinEmbargo

02/01/2026 - 8:17 am

El sismo se registró 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, y fue percibido en gran parte de la Ciudad y el Estado de México. 

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- Un sismo magnitud 6.5 se registró la mañana de este viernes 2 de enero a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), lo que provocó la activación de la alerta sísmica.

De acuerdo con el SSN, el movimiento telúrico ocurrió a las 07:58:15 horas y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Debido a su intensidad, el fenómeno provocó el envió de la alerta sísmica alcanzó a millones de mexicanos que recibieron una advertencia de “sismo severo” con epicentro en San Marcos, el Estado de Guerrero.

La alerta sísmica interrumpió la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió a los asistentes y a los mexicanos tranquilidad. "Uy, estátemblando. Con tranquilidad", dijo mientras desalojaba el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, el temblor pudo percibirse con gran intensidad en la Ciudad de México, el Estado de México, zonas de Morelos, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca e incluso en Jalisco.

