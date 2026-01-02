EN VIVO

Sismo de 6.5 deja un muerto en CdMx y suma otro en Guerrero, confirma Evelyn Salgado

Redacción/SinEmbargo

02/01/2026 - 8:17 am

El sismo de magnitud 6.5 que se registró en San Marcos, Guerrero, ha cobrado la vida de dos víctimas: un hombre de 60 años en la CdMx y una mujer en la entidad donde se originó el movimiento telúrico. 

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- Un sismo magnitud 6.5 se registró la mañana de este viernes 2 de enero a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), lo que provocó la activación de la Alerta Sísmica. La Alcaldía Benito Juárez confirmó la muerte de un hombre de 60 años en la colonia Álamos, durante la evacuación de una vivienda, a la que se suman 12 personas lesionadas, según informó la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina. Por su parte, la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó sobre el fallecimiento de una mujer en la entidad.

De acuerdo con el SSN, el movimiento telúrico ocurrió a las 07:58:15 horas y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Debido a su intensidad, el fenómeno provocó el envió de la alerta sísmica alcanzó a millones de mexicanos que recibieron una advertencia de “sismo severo” con epicentro en San Marcos, el Estado de Guerrero.

La alerta sísmica interrumpió la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió a los asistentes y a los mexicanos tranquilidad. "Uy, estátemblando. Con tranquilidad", dijo mientras desalojaba el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, el temblor pudo percibirse con gran intensidad en la Ciudad de México, el Estado de México, zonas de Morelos, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca e incluso en Jalisco.

