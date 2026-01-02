Sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero, deja un muerto y 12 heridos en CdMx: Brugada

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que 12 personas resultaron lesionadas tras el sismo magnitud 6.5.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- Un sismo magnitud 6.5 se registró la mañana de este viernes 2 de enero a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), lo que provocó la activación de la alerta sísmica. La Alcaldía Benito Juárez confirmó la muerte de un hombre de 60 años en la colonia Álamos, durante la evacuación de una vivienda, a la que se suma 12 personas lesionadas, según la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

De acuerdo con el SSN, el movimiento telúrico ocurrió a las 07:58:15 horas y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Debido a su intensidad, el fenómeno provocó el envió de la alerta sísmica alcanzó a millones de mexicanos que recibieron una advertencia de “sismo severo” con epicentro en San Marcos, el Estado de Guerrero.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.5 Loc 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.70 Lon -99.49 Pf 10 km pic.twitter.com/s3USihtFKA — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 2, 2026

La alerta sísmica interrumpió la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió a los asistentes y a los mexicanos tranquilidad. "Uy, estátemblando. Con tranquilidad", dijo mientras desalojaba el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

🇲🇽 | El fuerte sismo de magnitud 6,5 registrado a 15 km al sureste de San Marcos, Guerrero, interrumpió la conferencia de la mañana de este viernes 2 de enero de la presidente Claudia Sheinbaum.

pic.twitter.com/GiUFmy6MJJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 2, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, el temblor pudo percibirse con gran intensidad en la Ciudad de México, el Estado de México, zonas de Morelos, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca e incluso en Jalisco.