VIDEOS ¬ Sismo da buen susto a mexicanos en varios estados. Así reaccionó Sheinbaum

Usuarios en redes sociales compartieron videos del sismo ocurrido esta mañana, el cual se percibió en Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Morelia, Colima y Toluca.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- El sismo de 6.5 registrado la mañana de este viernes, con epicentro en San Marcos, Guerrero, fue percibido por millones de mexicanos, quienes con sus teléfonos celulares grabaron videos de los momentos de tensión que vivieron al sentir el suelo moviéndose bajo sus pies.

El temblor tuvo una magnitud 6.5 y se localizó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), lo que provocó la activación de la alerta sísmica en Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Morelia, Colima, Toluca.

Comienzan a circular en redes videos sobre el #sismo grabados en la #CDMX pic.twitter.com/mqmZ5jSENT — Daniel Osorio (@danoga) January 2, 2026

Debido a su intensidad, el fenómeno provocó el envió de la alerta sísmica que alcanzó a millones de mexicanos, quienes recibieron en su celular una advertencia de “sismo severo”.

La cuenta Webcams de México compartió en X, antes Twitter, imágenes de la Basílica de Guadalupe, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

En la grabación se puede apreciar el movimiento del temblor y cómo las personas comienzan a desalojar el emblemático edificio.

Entre los videos se encuentra uno que muestra el momento exacto de una explosión en una subestación eléctrica en la calle Artículo 123, en la colonia Centro de la Ciudad de México tras el sismo.

"Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Heroico Cuerpo de Bomberos atendieron un conato de incendio en una subestación eléctrica localizada en la calle Artículo 123, en la colonia Centro, de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde no se registraron daños ni personas lesionadas", informó la SSC.

En otras partes de la ciudad se registró la caída de un árbol y un semáforo, sin que se reportaran heridos.

⚠️Momento exacto de la #explosión en una subestación eléctrica en la calle Artículo 123, en la colonia Centro, #CDMX, tras el #sismo de magnitud 6.5 con epicentro en #Guerrero @VCNNoticiasmx pic.twitter.com/ExCBnxI0wA — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) January 2, 2026

Luego del sismo registrado está mañana, se activaron los protocolos de Protección Civil de revisión de la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). "En el área operativa y terminales no se identificaron daños a personas ni a las instalaciones al momento, por lo que las operaciones continúan sin contratiempos", indicó el aeropuerto en la misma red social.

El Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, indicó que se inició el protocolo de seguridad con el sobrevuelo de cinco cóndores. Después de la primera supervisión no se reportaron incidentes.

"En cumplimiento a las indicaciones del Comité Nacional de Emergencias y a los protocolos de protección civil, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se iniciaron los protocolos de revisión y al momento no se reportan daños", explicó la institución en X.

Ángel de la Independencia se cimbra

El emblemático Ángel de la independencia, donde el jueves miles de mexicanos y turistas extranjeros celebraron el Año Nuevo 2026, se cimbró tras el sismo registrado esta mañana.

Varios videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran el monumento mecerse por el movimiento.

Por el #Temblor de esta mañana del 2 de #Enero2026 , así se movió el Ángel de la Independencia en #CDMX pic.twitter.com/sLG8nF0fro — Alberto (@betonoticias) January 2, 2026

Sismo interrumpe conferencia de Claudia Sheinbaum

El movimiento interrumpió la conferencia de prensa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, quien pidió calma y desalojó su residencia oficial junto con las y los periodistas.

Tras regresar al interior de Salón Tesorería, informó que sostuvo una llamada con la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, quien le reportó que de momento no se registraban daños en el estado.

🇲🇽 | El fuerte sismo de magnitud 6,5 registrado a 15 km al sureste de San Marcos, Guerrero, interrumpió la conferencia de la mañana de este viernes 2 de enero de la presidente Claudia Sheinbaum.

pic.twitter.com/GiUFmy6MJJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 2, 2026

Sismo sorprende a miles de turistas en Acapulco

En el segundo día del año, miles de turistas que recibieron el Año Nuevo en Acapulco, Guerrero, fueron sorprendidos por el sismo. Hasta el 1 de enero, la costa Guerrero registraba una ocupación hotelera del 98.4 por ciento.

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Turismo estatal, el promedio general en la entidad se ubicó en 95.8 por ciento. Las tres zonas que componen el puerto de Acapulco presentaron indicadores superiores al 98 por ciento: la Zona Dorada alcanzó un 98.6 por ciento, la Zona Diamante un 98.2 por ciento y la zona de la Bahía Histórica (Tradicional) un 98.0 por ciento.

Una grieta se registró en la playa Barra Vieja y habitantes reportaron que el movimiento fue muy intenso.

Asimismo, se reportaron deslaves en el kilómetro 300 de la autopista Cuernavaca-Acapulco tras el sismo de esta mañana.

De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina, tras el sismo de 6.5 en Guerrero, se podrían producir variaciones menores en el nivel del mar en la zona de generación del temblor.

"Se continuara con el monitoreo. Se invita a embarcaciones menores y a la población costera a mantenerse atentas y tomar precauciones", sostuvo Protección Civil.