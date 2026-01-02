Alerta sísmica tuvo efectividad del 98%, afirma Brugada. Así puedes reportar fallas

En caso de que algunos altavoces presenten fallas durante una alerta sísmica, puedes reportarlos desde Locatel. Aquí te decimos cómo hacerlo.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- El sismo de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado la mañana de este viernes activó la alerta sísmica en la Ciudad de México (CdMx), para prevenir a millones de capitalinos. De acuerdo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el sistema de altavoces de la capital tuvo una efectividad del 98 por ciento. Si en tu colonia se presentaron fallas en el alertamiento, aquí te decimos cómo reportarlas.

"Hago una precisión: el sistema de altavoces de la Ciudad de México tuvo una efectividad del 98 por ciento. En una comunicación previa se mencionó 97 por ciento, y es importante actualizar el dato para reconocer el esfuerzo técnico y operativo del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) que fortalece la prevención y la seguridad de la ciudad", escribió la funcionaria en X, antes Twitter.

El temblor se localizó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), lo que provocó la activación de la alerta sísmica en Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Morelia, Colima y Toluca.

En caso de que algunos altavoces hayan presentado fallas durante una alerta sísmica, puedes reportarlos desde Locatel. Aquí te decimos cómo hacerlo.

¿Dónde y cómo reportar fallas?

Si detectaste que el altavoz más cercano a tu domicilio no sonó, se escuchó muy bajo o tuvo alguna anomalía, puedes realizar un reporte de la siguiente manera:

Ingresa a www.311locatel.cdmx.gob.mx.

Accede con tu cuenta Llave CdMx.

Ingresa el ID (número de cámara) o dirección exacta del altavoz y, si es posible, adjunta una fotografía.

Al finalizar recibirás un folio al cual puedes darle seguimiento desde tu cuenta Llave CdMx.

Asimismo, puedes comunicarte también vía redes sociales con: @locatel_mx. Cada reporte ayuda a mejorar el sistema de altavoces y garantiza que las alertas sísmicas funcionen correctamente en una situación real de emergencia.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en el celular?

La alerta sísmica también llegó oportunamente a lo teléfonos de millones de capitalinos y mexiquenses. Sin embargo, algunos usuarios reportaron que dicha notificación no llegó. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) ofreció detalles sobre cuáles podrían ser las cuatro razones de que no sonará la alerta en tu celular.

Celular sin red : Es necesario que el dispositivo tenga conexión a la red, ya sea 2G, 3G, 4G o 5G. Si el dispositivo se encontraba en un lugar sin señal, es probable que no se haya recibido la notificación.

: Es necesario que el dispositivo tenga conexión a la red, ya sea 2G, 3G, 4G o 5G. Si el dispositivo se encontraba en un lugar sin señal, es probable que no se haya recibido la notificación. Celular apagado : Si el celular está apagado, no hay forma de que el usuario reciba la alerta.

: Si el celular está apagado, no hay forma de que el usuario reciba la alerta. Alertas de emergencia no activadas : La configuración predeterminada de la mayoría de los celulares permite la recepción de alertas de emergencia. En caso de que no te haya llegado la notificación es necesario activarla.

: La configuración predeterminada de la mayoría de los celulares permite la recepción de alertas de emergencia. En caso de que no te haya llegado la notificación es necesario activarla. Celular fuera de la zona de riesgo: Las alertas sísmicas están diseñadas para advertir sólo a quienes se encuentran en zonas de riesgo. Si el usuario está fuera de esta área, no recibirá la notificación.

¿Cómo recibir la alerta?

Para poder recibir las alertas sísmicas en el futuro, las y los usuarios deberán configurar sus dispositivos activando las alertas inalámbricas. Así puedes hacerlo:

Dispositivos Android: Ve a “Ajustes”, luego a “Notificaciones”, y activa “Alertas de emergencia inalámbricas”.

Dispositivos iOS: Accede a “Configuración”, luego a “Notificaciones”, y activa “Alertas gubernamentales”.

Si los problemas persisten o no puede activar correctamente las alertas, el o la usuaria puede marcar al 079 para recibir asistencia técnica personalizada.

La ATDT destacó que para recibir las alertas no es necesario descargar ninguna aplicación adicional ni tener saldo o conexión a Internet, basta con tener suficiente batería y estar conectado a la red telefónica.