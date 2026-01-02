Edomex anuncia cierres parciales en Periférico Norte por trabajos de rehabilitación

Las obras de reconstrucción en Periférico Norte generarán cierres parciales y desvíos, por lo aquí te decimos cuáles son las rutas alternas para evitar afectaciones.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno del Estado de México (Edomex) informó ayer que realizará trabajos de reconstrucción en Periférico Norte, los cuales provocarán cortes a la circulación en distintos tramos de la vialidad.

En redes sociales, el Gobierno estatal detalló que la obra abarcará una superficie de 108 kilómetros y formará parte de un programa de rehabilitación para mejorar las condiciones de tránsito en una de las vías más utilizadas de la zona metropolitana.

¿Cuándo y dónde será el corte de circulación?

Aunque las autoridades estatales no precisaron la fecha de inicio y fin para las labores de construcción, dieron a conocer que los cierres afectarán ambos sentidos del Toreo a Tepotzotlán y de Tepotzotlán a Naucalpan.

🚧 Inician trabajos de reconstrucción en el Periférico Norte. 🛣️

Habrá cortes a la circulación en el Blvd. Manuel Ávila Camacho, por lo que te pedimos utilizar las vías alternas señaladas.

Infórmate y anticipa tu trayecto. #ElPoderDeServir pic.twitter.com/YfzOJ24bqW — Gobierno del Estado de México (@Edomex) January 1, 2026

En el sentido del Toreo a Tepotzotlán se pavimentará el tramo que va de los límites con la Ciudad de México hasta el entronque con Río San Joaquín, por lo que se recomienda tomar rutas alternas.

Las opciones sugeridas para ese trayecto son Avenida Ingenieros Militares, la calle Rafael Reyes Espíndola, Avenida Rodolfo Gaona y la reincorporación en Río San Joaquín.

En dirección de Tepotzotlán al Toreo los trabajos se realizarán desde la entrada al pueblo mágico hasta las inmediaciones del Libramiento Sur, con afectaciones temporales al tránsito.

Para ese sentido, las autoridades indicaron como alternativa circular por Avenida Insurgentes, continuar por la calle del Balneario y regresar al Periférico mediante la Avenida del Trabajo.