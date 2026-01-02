Mamdani revoca las órdenes ejecutivas de Alcalde anterior, acusado de corrupto en NY

Redacción/SinEmbargo

02/01/2026 - 5:14 pm

El Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, revocó todas las órdenes ejecutivas de su antecesor en el cargo, acusado de corrupto.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Mamdani jura como el primer Alcalde musulmán de NY. "Es el honor de mi vida", dice

Zohran Mamdani asumirá la Alcaldía de NY con el Corán y en una estación del Metro

ENSAYO ¬ Mamdani da un respiro a la izquierda mundial frente al avance de los ultras

Entre las órdenes ejecutivas revocadas por el actual Alcalde, Zohran Mamdani, está la definición que equiparaba cualquier crítica a Israel, que comete un genocidio contra el pueblo palestino, con "antisemitismo".

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).– El flamante Alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ha tomado como uno de sus primeros pasos la revocación de todas las órdenes ejecutivas firmadas por su antecesor en el cargo, Eric Adams, a partir de la fecha en que el excalcade fuera acusado de corrupción y hasta el final de su mandato, incluida una polémica definición de "antisemitismo" que engloba también las críticas contra el Estado de Israel, que comete un genocidio contra el pueblo palestino.

"En virtud de la facultad que me ha sido conferida como Alcalde de la Ciudad de Nueva York, por la presente se ordena: Sección 1. Todas las Órdenes Ejecutivas emitidas antes del 26 de septiembre de 2024 y vigentes al 31 de diciembre de 2025 se mantienen vigentes a menos que sean específicamente revocadas, revisadas o sustituidas por una Orden Ejecutiva emitida posteriormente. Todas las Órdenes Ejecutivas emitidas a partir del 26 de septiembre de 2024 y vigentes al 31 de diciembre de 2025 quedan revocadas", señala la primera orden ejecutiva de Mamdani.

"2. Esta Orden no se interpretará como que afecta las disposiciones de las Órdenes Ejecutivas de Emergencia emitidas de conformidad con la sección 24 de la Ley Ejecutiva, siempre que dichas disposiciones estén vigentes a partir del 1 de enero de 2026. Esta Orden entrará en vigor inmediatamente", añade el documento, publicado el 1 de enero, primer día del mandato del nuevo Alcalde, un declarado socialista y musulmán.

Zohran Mamdani jura como Alcalde de Nueva York sobre el Corán.
Mamdani asumió la Alcaldía de la ciudad de Nueva York este 1 de enero. Foto: Captura de pantalla

La primer decisión de Mamdani es eliminar todas las órdenes ejecutivas de Adams a partir del día en que el expolicía fuera encausado de cargos penales federales por un jurado investigador por corrupción.

El caso contra Adams fue desechado en abril pasado, luego de que el exalcalde neoyorkino simpatizara con el Presidente Donald Trump e incluso se reuniera con él antes de su retorno a la Casa Blanca en enero. El Departamento de Justicia del mandatario republicano fue quien pidió que la Jueza del caso desechara las acusaciones, en una polémica que forzó a la renuncia de varios fiscales que denunciaron un trato preferencial para Adams.

Con esta decisión, Mamdani tumba, entre otras órdenes ejecutivas, la decisión de Adams de adaptar para la ciudad de Nueva York la definición de "antisemitismo" de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que a menudo se utiliza para censurar las críticas al racismo y los crímenes de lesa humanidad que comete el gobierno de Israel contra Palestina.

Mamdani también revocó una orden ejecutiva inconstitucional que limitaba los boicots a Israel por sus violaciones del derecho internacional: ahora, la Alcaldía podrá rechazar contratos con empresas israelíes por su complicidad con el genocidio del pueblo palestino.

La decisión fue elogiada por el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR). "Aplaudimos al Alcalde Mamdani por revocar de inmediato las órdenes ejecutivas que el exalcalde Eric Adams emitió tras su acusación penal, incluyendo una orden inconstitucional que restringe la capacidad de los neoyorquinos de criticar el racismo del gobierno israelí o boicotear los abusos de derechos humanos cometidos por Israel contra el pueblo palestino", señaló el director ejecutivo de CAIR-NY, el abogado Afaf Nasher.

"La orden del exalcalde Adams habría consagrado la controvertida definición de antisemitismo de la IHRA, a pesar de que su autor ha declarado que nunca fue concebida para uso gubernamental y a pesar de que la definición excesivamente amplia declara antisemita cualquier reconocimiento del racismo o desacuerdo del gobierno israelí con el sionismo. La orden también habría limitado inconstitucionalmente los boicots únicamente contra Israel", añadió.

Sin embargo, el gobierno de Israel y la ultraderecha estadounidense cuestionaron la decisión de Mamdani. "En su primer día como Alcalde, Mamdani muestra su verdadero rostro: desecha la definición de antisemitismo de la IHRA y levanta las restricciones al boicot a Israel. Esto no es liderazgo. Es echar gasolina antisemita a un fuego abierto", declaró por su parte el Ministerio del Exterior de Israel.

A su vez, Mamdani ya ha publicado otras cuatro nuevas órdenes ejecutivas en sus primeros dos días al frente de la ciudad de Nueva York, relacionadas con la protección de inquilinos en la urbe, el aprovechamiento de terrenos de propiedad municipal para acelerar la creación de viviendas y las mejores del proceso burocrático para acelerar el derecho a una vivienda accesible. Todas ellas parte de la campaña de Mamdani para que los neoyorkinos no paguen rentas tan elevadas, tengan acceso a servicios como cuidados infantiles y de transporte, entre otras medidas prometidas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Des-propósitos de Año Nuevo

"Si nos atuviéramos al juego de los ritos anuales, deberíamos en este momento formular una lista de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

+ Sección

Galileo

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Doble Hoy No Circula en la CdMx y el Estado de México.
1

"Doble Hoy No Circula": Así aplica en CdMx y Edomex el viernes 2 de enero, según CAMe

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 golpea y amenaza a camión de RTP.
2

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 ataca unidad de RTP en la CdMx; Semovi revocará concesión

El Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, revocó todas las órdenes ejecutivas de su antecesor en el cargo, acusado de corrupto.
3

Mamdani revoca las órdenes ejecutivas de Alcalde anterior, acusado de corrupto en NY

Sismo 2 de enero
4

Sismo de 6.5 deja un muerto en CdMx y suma otro en Guerrero, confirma Evelyn Salgado

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"
5

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"

Victoria, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel de San Francisco
6

Victoria, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel de San Francisco

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
7

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Sheinbaum aclaró la fotografía que se tomó con uno de los hospitalizados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
8

Lamentable que usen una FOTO para atacarnos: CSP de selfie con ferrocarrilero herido

Sismo en la CdMx videos.
9

VIDEOS ¬ Sismo da buen susto a mexicanos en varios estados. Así reaccionó Sheinbaum

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
10

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

¿Qué películas ver?
11

Cinco películas animadas que resultan imperdibles en las vacaciones

café
12

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

Durante años, Marjorie Taylor Greene fue una de las figuras más fieles y estridentes del trumpismo en el Congreso de Estados Unidos. Aliada incondicional de Donald Trump, defensora del lema Make America Great Again y símbolo de la política de confrontación que marcó a la derecha estadounidense
13

Trump, ¿salvador o verdugo? Congresista expone su descontento con el movimiento MAGA

14

¿Qué es el Blues de Navidad y cómo distinguirlo de la depresión? Psicologo lo explica

La Policía de Morelia detuvo a Roberto Cabrera, “El Betillo”, presuntamente implicado en el homicidio de Hipólito Mora
15

“El Betillo”, presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora, cae en Michoacán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

ENTREVISTA ¬ La derecha avanza en AL con apoyo externo y errores de la izquierda

La Policía de Morelia detuvo a Roberto Cabrera, “El Betillo”, presuntamente implicado en el homicidio de Hipólito Mora
2

“El Betillo”, presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora, cae en Michoacán

El Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, revocó todas las órdenes ejecutivas de su antecesor en el cargo, acusado de corrupto.
3

Mamdani revoca las órdenes ejecutivas de Alcalde anterior, acusado de corrupto en NY

4

¿Qué es el Blues de Navidad y cómo distinguirlo de la depresión? Psicologo lo explica

Banxico reportó que en noviembre del 2025 los ingresos por remesas registraron una reducción anual de 5.7%; es el octavo mes consecutivo con caída.
5

Ingresos por remesas cayeron 5.7% en noviembre: Banxico; suman ocho meses a la baja

6

Edomex anuncia cierres parciales en Periférico Norte por trabajos de rehabilitación

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"
7

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"

Sheinbaum arranca las "Mañaneras foráneas", inicia el en Morelos y Guerrero-
8

La Presidenta llevará las "mañaneras" a los estados este enero para abordar seguridad

Sheinbaum destaca crecimiento de turismo.
9

Turismo extranjero crece 13.6 por ciento en México durante 2025, destaca Sheinbaum

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 golpea y amenaza a camión de RTP.
10

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 ataca unidad de RTP en la CdMx; Semovi revocará concesión

Durante años, Marjorie Taylor Greene fue una de las figuras más fieles y estridentes del trumpismo en el Congreso de Estados Unidos. Aliada incondicional de Donald Trump, defensora del lema Make America Great Again y símbolo de la política de confrontación que marcó a la derecha estadounidense
11

Trump, ¿salvador o verdugo? Congresista expone su descontento con el movimiento MAGA

El sismo de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado la mañana de este viernes activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, para prevenir a millones de capitalinos.
12

Alerta sísmica tuvo efectividad del 98%, afirma Brugada. Así puedes reportar fallas