Mamdani revoca las órdenes ejecutivas de Alcalde anterior, acusado de corrupto en NY

Entre las órdenes ejecutivas revocadas por el actual Alcalde, Zohran Mamdani, está la definición que equiparaba cualquier crítica a Israel, que comete un genocidio contra el pueblo palestino, con "antisemitismo".

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).– El flamante Alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ha tomado como uno de sus primeros pasos la revocación de todas las órdenes ejecutivas firmadas por su antecesor en el cargo, Eric Adams, a partir de la fecha en que el excalcade fuera acusado de corrupción y hasta el final de su mandato, incluida una polémica definición de "antisemitismo" que engloba también las críticas contra el Estado de Israel, que comete un genocidio contra el pueblo palestino.

"En virtud de la facultad que me ha sido conferida como Alcalde de la Ciudad de Nueva York, por la presente se ordena: Sección 1. Todas las Órdenes Ejecutivas emitidas antes del 26 de septiembre de 2024 y vigentes al 31 de diciembre de 2025 se mantienen vigentes a menos que sean específicamente revocadas, revisadas o sustituidas por una Orden Ejecutiva emitida posteriormente. Todas las Órdenes Ejecutivas emitidas a partir del 26 de septiembre de 2024 y vigentes al 31 de diciembre de 2025 quedan revocadas", señala la primera orden ejecutiva de Mamdani.

"2. Esta Orden no se interpretará como que afecta las disposiciones de las Órdenes Ejecutivas de Emergencia emitidas de conformidad con la sección 24 de la Ley Ejecutiva, siempre que dichas disposiciones estén vigentes a partir del 1 de enero de 2026. Esta Orden entrará en vigor inmediatamente", añade el documento, publicado el 1 de enero, primer día del mandato del nuevo Alcalde, un declarado socialista y musulmán.

La primer decisión de Mamdani es eliminar todas las órdenes ejecutivas de Adams a partir del día en que el expolicía fuera encausado de cargos penales federales por un jurado investigador por corrupción.

El caso contra Adams fue desechado en abril pasado, luego de que el exalcalde neoyorkino simpatizara con el Presidente Donald Trump e incluso se reuniera con él antes de su retorno a la Casa Blanca en enero. El Departamento de Justicia del mandatario republicano fue quien pidió que la Jueza del caso desechara las acusaciones, en una polémica que forzó a la renuncia de varios fiscales que denunciaron un trato preferencial para Adams.

Con esta decisión, Mamdani tumba, entre otras órdenes ejecutivas, la decisión de Adams de adaptar para la ciudad de Nueva York la definición de "antisemitismo" de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que a menudo se utiliza para censurar las críticas al racismo y los crímenes de lesa humanidad que comete el gobierno de Israel contra Palestina.

Mamdani también revocó una orden ejecutiva inconstitucional que limitaba los boicots a Israel por sus violaciones del derecho internacional: ahora, la Alcaldía podrá rechazar contratos con empresas israelíes por su complicidad con el genocidio del pueblo palestino.

La decisión fue elogiada por el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR). "Aplaudimos al Alcalde Mamdani por revocar de inmediato las órdenes ejecutivas que el exalcalde Eric Adams emitió tras su acusación penal, incluyendo una orden inconstitucional que restringe la capacidad de los neoyorquinos de criticar el racismo del gobierno israelí o boicotear los abusos de derechos humanos cometidos por Israel contra el pueblo palestino", señaló el director ejecutivo de CAIR-NY, el abogado Afaf Nasher.

"La orden del exalcalde Adams habría consagrado la controvertida definición de antisemitismo de la IHRA, a pesar de que su autor ha declarado que nunca fue concebida para uso gubernamental y a pesar de que la definición excesivamente amplia declara antisemita cualquier reconocimiento del racismo o desacuerdo del gobierno israelí con el sionismo. La orden también habría limitado inconstitucionalmente los boicots únicamente contra Israel", añadió.

Sin embargo, el gobierno de Israel y la ultraderecha estadounidense cuestionaron la decisión de Mamdani. "En su primer día como Alcalde, Mamdani muestra su verdadero rostro: desecha la definición de antisemitismo de la IHRA y levanta las restricciones al boicot a Israel. Esto no es liderazgo. Es echar gasolina antisemita a un fuego abierto", declaró por su parte el Ministerio del Exterior de Israel.

A su vez, Mamdani ya ha publicado otras cuatro nuevas órdenes ejecutivas en sus primeros dos días al frente de la ciudad de Nueva York, relacionadas con la protección de inquilinos en la urbe, el aprovechamiento de terrenos de propiedad municipal para acelerar la creación de viviendas y las mejores del proceso burocrático para acelerar el derecho a una vivienda accesible. Todas ellas parte de la campaña de Mamdani para que los neoyorkinos no paguen rentas tan elevadas, tengan acceso a servicios como cuidados infantiles y de transporte, entre otras medidas prometidas.