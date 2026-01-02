George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"

George Clooney y Donald Trump intercambiaron críticas tras la obtención de la ciudadanía francesa del actor, con mensajes difundidos en medios y redes sociales.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- El actor George Clooney respondió al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el mandatario emitiera burlas dirigidas a él y a su esposa, Amal Clooney, tras obtener la ciudadanía francesa.

"Estoy totalmente de acuerdo con el actual Presidente. Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre", destacó en un comunicado publicado ayer el diario The Hollywood Reporter tras los dichos del republicano.

La respuesta del actor se dio después de que Trump reaccionara públicamente a la noticia de que Clooney y su esposa, abogada y activista, anunciaran su decisión de radicarse en Francia.

En mensajes publicados en su red social Truth Social, el mandatario sostuvo que el país europeo enfrenta un grave problema de delincuencia, a lo que calificó como una deficiente política migratoria.

"¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que, tristemente, se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su absolutamente horrenda gestión de la inmigración, muy parecida a la que tuvimos bajo el somnoliento Joe Biden (en referencia al expresidente de los Estados Unidos)", escribió Trump en su perfil.

Asimismo, describió a Clooney y a su esposa como malos analistas políticos, pues afirmó que su presencia pública se ha mantenido más por su participación en temas políticos que por su trabajo en el cine.

"Clooney consiguió más publicidad por la política que por sus poquísimas y totalmente mediocres películas. No era para nada una estrella de cine, era un tipo corriente que se quejaba, constantemente, del sentido común en política", añadió el mandatario.

El pasado 16 de diciembre, el Diario Oficial de la República Francesa -similar al Boletín Oficial del Estado (BOE) en España- anunció que tanto George Clooney como Amal Clooney (cuyo nombre de soltera era Amal Alamuddin) y sus dos hijos (Alexander y Ella) obtuvieron la nacionalidad gala.

HOLY SH*T 🚨 President Trump just ended George Clooney’s whole career. I love this New Year’s Eve pic.twitter.com/w3AW7wIxNu — MAGA Voice (@MAGAVoice) December 31, 2025

De acuerdo con información pública, la pareja adquirió en años recientes una propiedad en la región de Provenza por 8.3 millones de dólares, lo que reforzó su vínculo con ese país europeo.

La extensa propiedad de 170 hectáreas, según se informa, consiste en una mansión del siglo XVIII con piscina, pista de tenis, amplios jardines y un lago ornamental.

-Con información de Europa Press