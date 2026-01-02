George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"

Redacción/SinEmbargo

02/01/2026 - 3:57 pm

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump no para de bromear sobre reelegirse otra vez y en EU temen que sí sea posible

El Papa critica política migratoria de Trump; zar fronterizo le pide no entrometerse

Republicano propone modificar la Constitución de EU para dejar a Trump hasta 2029

George Clooney y Donald Trump intercambiaron críticas tras la obtención de la ciudadanía francesa del actor, con mensajes difundidos en medios y redes sociales.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- El actor George Clooney respondió al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el mandatario emitiera burlas dirigidas a él y a su esposa, Amal Clooney, tras obtener la ciudadanía francesa.

"Estoy totalmente de acuerdo con el actual Presidente. Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre", destacó en un comunicado publicado ayer el diario The Hollywood Reporter tras los dichos del republicano.

La respuesta del actor se dio después de que Trump reaccionara públicamente a la noticia de que Clooney y su esposa, abogada y activista, anunciaran su decisión de radicarse en Francia.

En mensajes publicados en su red social Truth Social, el mandatario sostuvo que el país europeo enfrenta un grave problema de delincuencia, a lo que calificó como una deficiente política migratoria.

George Clooney enoja al presidente de EU.
George Clooney y Donald Trump intercambiaron críticas tras la obtención de la ciudadanía francesa del actor. Foto: Especial

"¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que, tristemente, se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su absolutamente horrenda gestión de la inmigración, muy parecida a la que tuvimos bajo el somnoliento Joe Biden (en referencia al expresidente de los Estados Unidos)", escribió Trump en su perfil.

Asimismo, describió a Clooney y a su esposa como malos analistas políticos, pues afirmó que su presencia pública se ha mantenido más por su participación en temas políticos que por su trabajo en el cine.

"Clooney consiguió más publicidad por la política que por sus poquísimas y totalmente mediocres películas. No era para nada una estrella de cine, era un tipo corriente que se quejaba, constantemente, del sentido común en política", añadió el mandatario.

El pasado 16 de diciembre, el Diario Oficial de la República Francesa -similar al Boletín Oficial del Estado (BOE) en España- anunció que tanto George Clooney como Amal Clooney (cuyo nombre de soltera era Amal Alamuddin) y sus dos hijos (Alexander y Ella) obtuvieron la nacionalidad gala.

De acuerdo con información pública, la pareja adquirió en años recientes una propiedad en la región de Provenza por 8.3 millones de dólares, lo que reforzó su vínculo con ese país europeo.

La extensa propiedad de 170 hectáreas, según se informa, consiste en una mansión del siglo XVIII con piscina, pista de tenis, amplios jardines y un lago ornamental.

-Con información de Europa Press

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Des-propósitos de Año Nuevo

"Si nos atuviéramos al juego de los ritos anuales, deberíamos en este momento formular una lista de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

+ Sección

Galileo

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Doble Hoy No Circula en la CdMx y el Estado de México.
1

"Doble Hoy No Circula": Así aplica en CdMx y Edomex el viernes 2 de enero, según CAMe

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 golpea y amenaza a camión de RTP.
2

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 ataca unidad de RTP en la CdMx; Semovi revocará concesión

Sismo 2 de enero
3

Sismo de 6.5 deja un muerto en CdMx y suma otro en Guerrero, confirma Evelyn Salgado

Victoria, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel de San Francisco
4

Victoria, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel de San Francisco

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
5

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
6

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

Sheinbaum aclaró la fotografía que se tomó con uno de los hospitalizados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
7

Lamentable que usen una FOTO para atacarnos: CSP de selfie con ferrocarrilero herido

Durante años, Marjorie Taylor Greene fue una de las figuras más fieles y estridentes del trumpismo en el Congreso de Estados Unidos. Aliada incondicional de Donald Trump, defensora del lema Make America Great Again y símbolo de la política de confrontación que marcó a la derecha estadounidense
8

Trump, ¿salvador o verdugo? Congresista expone su descontento con el movimiento MAGA

Sismo en la CdMx videos.
9

VIDEOS ¬ Sismo da buen susto a mexicanos en varios estados. Así reaccionó Sheinbaum

Sheinbaum destaca crecimiento de turismo.
10

Turismo extranjero crece 13.6 por ciento en México durante 2025, destaca Sheinbaum

El incendio en un bar de Crans-Montana dejó 40 muertos y 119 heridos. Las autoridades ya interrogan a los responsables del establecimiento y evalúan posibles cargos penales.
11

Bengalas en botellas de champán habrían causado incendio en bar de Suiza: autoridades

café
12

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

Sheinbaum arranca las "Mañaneras foráneas", inicia el en Morelos y Guerrero-
13

La Presidenta llevará las "mañaneras" a los estados este enero para abordar seguridad

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"
14

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"

¿Qué películas ver?
15

Cinco películas animadas que resultan imperdibles en las vacaciones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"
1

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"

Sheinbaum arranca las "Mañaneras foráneas", inicia el en Morelos y Guerrero-
2

La Presidenta llevará las "mañaneras" a los estados este enero para abordar seguridad

Sheinbaum destaca crecimiento de turismo.
3

Turismo extranjero crece 13.6 por ciento en México durante 2025, destaca Sheinbaum

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 golpea y amenaza a camión de RTP.
4

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 ataca unidad de RTP en la CdMx; Semovi revocará concesión

Durante años, Marjorie Taylor Greene fue una de las figuras más fieles y estridentes del trumpismo en el Congreso de Estados Unidos. Aliada incondicional de Donald Trump, defensora del lema Make America Great Again y símbolo de la política de confrontación que marcó a la derecha estadounidense
5

Trump, ¿salvador o verdugo? Congresista expone su descontento con el movimiento MAGA

El sismo de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado la mañana de este viernes activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, para prevenir a millones de capitalinos.
6

Alerta sísmica tuvo efectividad del 98%, afirma Brugada. Así puedes reportar fallas

El incendio en un bar de Crans-Montana dejó 40 muertos y 119 heridos. Las autoridades ya interrogan a los responsables del establecimiento y evalúan posibles cargos penales.
7

Bengalas en botellas de champán habrían causado incendio en bar de Suiza: autoridades

Sheinbaum aclaró la fotografía que se tomó con uno de los hospitalizados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
8

Lamentable que usen una FOTO para atacarnos: CSP de selfie con ferrocarrilero herido

Sismo en la CdMx videos.
9

VIDEOS ¬ Sismo da buen susto a mexicanos en varios estados. Así reaccionó Sheinbaum

Sismo 2 de enero
10

Sismo de 6.5 deja un muerto en CdMx y suma otro en Guerrero, confirma Evelyn Salgado

Agenda enero 2026
11

Rosca de reyes, villa navideña y una expo de moda para iniciar el 2026 en la CdMx

Maudro niega haber hablado con Trump por segunda ocasión.
12

Maduro niega existencia de una segunda llamada con Trump; se dice abierto a negociar