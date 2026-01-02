La Presidenta llevará las "mañaneras" a los estados este enero para abordar seguridad

La Presidenta detalló que esta modalidad se mantendrá hasta mediados de febrero, periodo en el que realizará visitas semanales a distintas entidades del país.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes el arranque de las llamadas “Mañaneras foráneas”, una dinámica mediante la cual llevará las conferencias matutinas de los jueves y viernes a distintos estados del país para atender, principalmente, temas de seguridad.

Durante la conferencia, la mandataria federal informó que a partir del jueves 8 de enero encabezará la Mañanera desde Morelos, mientras que el viernes 9 realizará la reunión del gabinete de seguridad en Guerrero, específicamente en Acapulco.

“A partir de la próxima semana, jueves y viernes, vamos a hacer las mañaneras fuera de la ciudad; vamos a hacer gabinetes de seguridad. La próxima semana nos toca Morelos el jueves y Guerrero el viernes”, señaló Sheinbaum.

“Así vamos a estar hasta mediados de febrero”, explicó.

Recordó que las Conferencias Matutinas del Pueblo se llevan a cabo de 7:30 a 9:30 de la mañana y que, hasta ahora, se habían realizado de manera habitual en Palacio Nacional.

Las declaraciones se dieron luego de que la conferencia fuera suspendida momentáneamente debido a un sismo de magnitud 6.5, con epicentro en Guerrero, ocurrido a las 7:58 horas.