¿Qué es el Blues de Navidad y cómo distinguirlo de la depresión? Psicologo lo explica

Europa Press

02/01/2026 - 4:56 pm

Un grupo de especialistas explicaron qué es el “Blues de Navidad" y ofrecieron una serie de recomendaciones para cuidar tu salud mental. Aquí te decimos cuáles son.

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS).- No todos los estados de tristeza en Navidad son depresión, pero pueden afectar de manera significativa nuestro bienestar. El “Blues de Navidad surge por la presión social y emocional de las fiestas, alterando el ánimo, el sueño y la concentración, especialmente en personas mayores o que atraviesan un duelo reciente.

Pablo Ramos, psicólogo de Blua Sanitas, advierte: “El ‘Blues de Navidad’ es un estado temporal que surge por la presión social y emocional de estas fechas, pero no debe confundirse con un trastorno depresivo”. Para proteger la salud emocional, los expertos recomiendan planificar actividades de forma realista, repartir tareas familiares y reservar tiempo para momentos tranquilos que resulten agradables.

Claves para cuidar tu bienestar

El psicólogo de Blua Sanitas Pablo Ramos explica que el 'Blues de Navidad', un estado de tristeza o apatía que tiene que ver con la presión social y emocional de estas fechas, se diferencia de la depresión tanto por su duración como por su intensidad y grado de interferencia funcional.

"La depresión implica una alteración profunda y mantenida del ánimo, con repercusión en la vida cotidiana. El 'Blues de Navidad' es un estado temporal que surge por la presión social y emocional de estas fechas, pero no debe confundirse con un trastorno depresivo", detalla Ramos.

Por qué deseamos feliz Navidad y Año Nuevo
Decoraciones navideñas en el Zócalo de la CdMx. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Tras ello, manifiesta que estos síntomas surgen por la combinación de diferentes estímulos intensos, los cambios en las rutinas y las expectativas sociales, que tiene un especial impacto en las personas mayores y en aquellas que están pasando un duelo reciente, tienen situaciones de vida solitarias o cuando se tienen antecedentes de ansiedad, depresión o estrés prolongado.

Si bien se trata de un fenómeno transitorio, su efecto sobre el estado de ánimo puede ser significativo, y puede manifestarse a través de apatía, irritabilidad, alteraciones del sueño, dificultad para concentrarse o una percepción persistente de vacío, unos sentimientos que indican necesidad de actuar antes de que se intensifiquen.

Una planificación realista

Para proteger el bienestar emocional durante la Navidad, los expertos de Sanitas recomiendan planificar de forma "realista" las actividades para evitar acumulaciones innecesarias, así como repartir las tareas familiares, lo que reduce la carga mental y facilita una organización más flexible.

Asimismo, aconsejan reducir expectativas y reservar tiempo personal para actividades tranquilas que resulten agradables, y es que mantener un "ritmo pausado y meditado" favorece el equilibrio emocional.

Navidad
Un grupo de especialistas explicaron qué es el “Blues de Navidad". Foto: Pixabay

Del mismo modo, se deben revisar aquellos pensamientos que aumenten la presión interna, sobre todo aquellos relacionados con la necesidad de "estar bien" o de tener un alto entusiasmo por estas celebraciones, por lo que es importante seleccionar los compromisos en función del bienestar personal.

Sin embargo, favorecer el contacto social en formatos adaptados, como paseos breves, llamadas o encuentros tranquilos puede ayudar a estabilizar el estado de ánimo.

"Un contacto regular, una pregunta sincera o una videollamada pueden marcar la diferencia. Acompañar desde la calma es una forma efectiva de proteger el bienestar, especialmente en quienes viven estas fechas con más vulnerabilidad", agrega Ramos.

Otra de las claves tiene que ver con permitir la expresión de la tristeza sin prolongarla de forma indefinida, acompañándola de pequeñas rutinas nuevas para ayudar a transitar recuerdos difíciles sin asociarlos a todo el periodo navideño.

Fechas decembrinas
Los expertos recomendaron hacer planes realistas. Foto: Pixabay

En caso de que el malestar interfiera en la vida diaria o se intensifique, destaca que lo mejor es acudir a un profesional para evitar que se prolongue este estado emocional.

"En las personas mayores, estos días pueden vivirse con más intensidad porque existen rutinas más estables, recuerdos más presentes y redes sociales más reducidas. La prevención pasa por detectar cambios sutiles: menos conversación, mayor cansancio o rechazo a participar en actividades habituales", concluye la directora médica de Sanitas Mayores, Miriam Piqueras.

