Ingresos por remesas cayeron 5.7% en noviembre: Banxico; suman ocho meses a la baja

Redacción/SinEmbargo

02/01/2026 - 4:48 pm

Banxico reportó que en noviembre del 2025 los ingresos por remesas registraron una reducción anual de 5.7%; es el octavo mes consecutivo con caída.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EU endurece acciones contra migrantes: recorta beneficios fiscales y revisará remesas

¿Eres migrante y envías remesas a México? La Tarjeta Finabien te da estos beneficios

El IMSS incorporó a más de 90 mil paisanos que fueron repatriados, informa Rosa Icela

Durante noviembre del 2025 las remesas enviadas a México sumaron un total de cinco mil 125 millones de dólares, de acuerdo con un reporte de Banxico.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- El Banco de México (Banxico) dio a conocer este viernes que durante noviembre del 2025 los ingresos por remesas registraron una reducción anual de 5.7 por ciento, por lo que se convirtió en el octavo mes consecutivo en el que se reportó una caída.

De acuerdo con un reporte publicado por el banco central, durante el onceavo mes del año los envíos de dinero del exterior al país sumaron un total de cinco mil 125 millones de dólares (equivalente a 95 mil 646 millones 465 mil 099 pesos al tipo de cambio actual).

La caída en las remesas que envían connacionales a México desde el extranjero, principalmente de Estados Unidos (EU), coincide con el inicio del segundo mandato de Donald Trump, quien al asumir la Presidencia ordenó el endurecimiento de las redadas para detener y deportar migrantes sin papeles que radican en territorio estadounidense, principalmente hispanos.

Banxico dio a conocer el informe de ingresos por remesas correspondiente a noviembre del 2025, mes durante el que se recibieron un total de cinco mil 125 millones de dólares provenientes del exterior, cifra que muestra una reducción anual de 5.7 por ciento comparado con el mismo periodo del 2024, cuando se registraron ingresos por cinco mil 433 millones de dólares.

En cuanto al número de transacciones, durante el onceavo mes del año anterior se registraron un total de 12 mil 608 envíos de dinero, con un promedio de 406 dólares (equivalente a poco más de  mil 200 pesos al tipo de cambio actual).

De acuerdo con el reporte de Banxico, de enero a noviembre del 2025 los ingresos por remesas sumaron de 56 mil 469 millones de pesos, monto inferior a los 59 mil 523 millones de dólares reportados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una disminución anual de 5.1 por ciento.

Durante los primeros 11 meses del 2025 el 99.1 por ciento del total de remesas enviadas a México se realizaron mediante transferencias electrónicas, sumando 55 mil 966 millones de dólares; las remesas en efectivo o especie representaron el 0.7 por ciento, mientras que las money orders el 0.2 por ciento.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Des-propósitos de Año Nuevo

"Si nos atuviéramos al juego de los ritos anuales, deberíamos en este momento formular una lista de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

+ Sección

Galileo

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Doble Hoy No Circula en la CdMx y el Estado de México.
1

"Doble Hoy No Circula": Así aplica en CdMx y Edomex el viernes 2 de enero, según CAMe

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 golpea y amenaza a camión de RTP.
2

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 ataca unidad de RTP en la CdMx; Semovi revocará concesión

Sismo 2 de enero
3

Sismo de 6.5 deja un muerto en CdMx y suma otro en Guerrero, confirma Evelyn Salgado

Victoria, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel de San Francisco
4

Victoria, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel de San Francisco

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
5

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
6

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

Sheinbaum aclaró la fotografía que se tomó con uno de los hospitalizados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
7

Lamentable que usen una FOTO para atacarnos: CSP de selfie con ferrocarrilero herido

Durante años, Marjorie Taylor Greene fue una de las figuras más fieles y estridentes del trumpismo en el Congreso de Estados Unidos. Aliada incondicional de Donald Trump, defensora del lema Make America Great Again y símbolo de la política de confrontación que marcó a la derecha estadounidense
8

Trump, ¿salvador o verdugo? Congresista expone su descontento con el movimiento MAGA

Sismo en la CdMx videos.
9

VIDEOS ¬ Sismo da buen susto a mexicanos en varios estados. Así reaccionó Sheinbaum

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"
10

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"

El incendio en un bar de Crans-Montana dejó 40 muertos y 119 heridos. Las autoridades ya interrogan a los responsables del establecimiento y evalúan posibles cargos penales.
11

Bengalas en botellas de champán habrían causado incendio en bar de Suiza: autoridades

café
12

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

Sheinbaum destaca crecimiento de turismo.
13

Turismo extranjero crece 13.6 por ciento en México durante 2025, destaca Sheinbaum

Sheinbaum arranca las "Mañaneras foráneas", inicia el en Morelos y Guerrero-
14

La Presidenta llevará las "mañaneras" a los estados este enero para abordar seguridad

¿Qué películas ver?
15

Cinco películas animadas que resultan imperdibles en las vacaciones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Banxico reportó que en noviembre del 2025 los ingresos por remesas registraron una reducción anual de 5.7%; es el octavo mes consecutivo con caída.
1

Ingresos por remesas cayeron 5.7% en noviembre: Banxico; suman ocho meses a la baja

2

Edomex anuncia cierres parciales en Periférico Norte por trabajos de rehabilitación

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"
3

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"

Sheinbaum arranca las "Mañaneras foráneas", inicia el en Morelos y Guerrero-
4

La Presidenta llevará las "mañaneras" a los estados este enero para abordar seguridad

Sheinbaum destaca crecimiento de turismo.
5

Turismo extranjero crece 13.6 por ciento en México durante 2025, destaca Sheinbaum

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 golpea y amenaza a camión de RTP.
6

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 ataca unidad de RTP en la CdMx; Semovi revocará concesión

Durante años, Marjorie Taylor Greene fue una de las figuras más fieles y estridentes del trumpismo en el Congreso de Estados Unidos. Aliada incondicional de Donald Trump, defensora del lema Make America Great Again y símbolo de la política de confrontación que marcó a la derecha estadounidense
7

Trump, ¿salvador o verdugo? Congresista expone su descontento con el movimiento MAGA

El sismo de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado la mañana de este viernes activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, para prevenir a millones de capitalinos.
8

Alerta sísmica tuvo efectividad del 98%, afirma Brugada. Así puedes reportar fallas

El incendio en un bar de Crans-Montana dejó 40 muertos y 119 heridos. Las autoridades ya interrogan a los responsables del establecimiento y evalúan posibles cargos penales.
9

Bengalas en botellas de champán habrían causado incendio en bar de Suiza: autoridades

Sheinbaum aclaró la fotografía que se tomó con uno de los hospitalizados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
10

Lamentable que usen una FOTO para atacarnos: CSP de selfie con ferrocarrilero herido

Sismo en la CdMx videos.
11

VIDEOS ¬ Sismo da buen susto a mexicanos en varios estados. Así reaccionó Sheinbaum

Sismo 2 de enero
12

Sismo de 6.5 deja un muerto en CdMx y suma otro en Guerrero, confirma Evelyn Salgado