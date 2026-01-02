Ingresos por remesas cayeron 5.7% en noviembre: Banxico; suman ocho meses a la baja

Durante noviembre del 2025 las remesas enviadas a México sumaron un total de cinco mil 125 millones de dólares, de acuerdo con un reporte de Banxico.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- El Banco de México (Banxico) dio a conocer este viernes que durante noviembre del 2025 los ingresos por remesas registraron una reducción anual de 5.7 por ciento, por lo que se convirtió en el octavo mes consecutivo en el que se reportó una caída.

De acuerdo con un reporte publicado por el banco central, durante el onceavo mes del año los envíos de dinero del exterior al país sumaron un total de cinco mil 125 millones de dólares (equivalente a 95 mil 646 millones 465 mil 099 pesos al tipo de cambio actual).

La caída en las remesas que envían connacionales a México desde el extranjero, principalmente de Estados Unidos (EU), coincide con el inicio del segundo mandato de Donald Trump, quien al asumir la Presidencia ordenó el endurecimiento de las redadas para detener y deportar migrantes sin papeles que radican en territorio estadounidense, principalmente hispanos.

El monto de las #remesas enviadas a México durante noviembre de 2025 fue de 5,125 millones de dólares. Consulta los detalles aquí: https://t.co/a3iIRRoWdW pic.twitter.com/til6FYrOFL — Banco de México (@Banxico) January 2, 2026

Banxico dio a conocer el informe de ingresos por remesas correspondiente a noviembre del 2025, mes durante el que se recibieron un total de cinco mil 125 millones de dólares provenientes del exterior, cifra que muestra una reducción anual de 5.7 por ciento comparado con el mismo periodo del 2024, cuando se registraron ingresos por cinco mil 433 millones de dólares.

En cuanto al número de transacciones, durante el onceavo mes del año anterior se registraron un total de 12 mil 608 envíos de dinero, con un promedio de 406 dólares (equivalente a poco más de mil 200 pesos al tipo de cambio actual).

De acuerdo con el reporte de Banxico, de enero a noviembre del 2025 los ingresos por remesas sumaron de 56 mil 469 millones de pesos, monto inferior a los 59 mil 523 millones de dólares reportados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una disminución anual de 5.1 por ciento.

Durante los primeros 11 meses del 2025 el 99.1 por ciento del total de remesas enviadas a México se realizaron mediante transferencias electrónicas, sumando 55 mil 966 millones de dólares; las remesas en efectivo o especie representaron el 0.7 por ciento, mientras que las money orders el 0.2 por ciento.